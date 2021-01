Les Titans du Tennessee apportent leur talent et leur talent pour les dramatiques de dernière seconde aux séries éliminatoires.

Et pour la première fois depuis la saison 2008, les Titans commencent les séries éliminatoires à domicile.

Notre premier objectif était de gagner la division, d’accueillir un match éliminatoire à domicile », a déclaré l’entraîneur des Titans Mike Vrabel lundi. «Maintenant, il s’agit de gagner ce prochain match, ce prochain match éliminatoire contre un adversaire pour lequel nous avons beaucoup de respect, qui joue très bien et qui n’est pas étranger au football éliminatoire.

Les Titans (11-5) ont remporté leur premier titre de l’AFC Sud en 12 ans en battant Houston 41-38. Ils ont dû se rallier après avoir pris une avance de 16 points et ont eu besoin de Ryan Tannehill pour frapper AJ Brown avec une passe de 52 verges pour préparer la recrue Sam Sloman pour le panier gagnant, qui a rebondi sur la droite et à travers le temps écoulé.

Les émotions qui ont conduit au panier et au doink, je veux dire, m’ont presque donné un ulcère sur la ligne de touche », a déclaré Kevin Byard, le gardien des Titans. «C’était assez intense. Mais Dieu travaille de manière mystérieuse et heureux que nous ayons le W.

C’était la sixième victoire des Titans lorsqu’ils ont marqué les points gagnants dans les dernières minutes du quatrième quart-temps ou en prolongation. Tannehill dit que les Titans sont un groupe très résilient et que ce n’est pas nouveau pour eux.

Les gars croient les uns aux autres, à cette équipe, et tant qu’il reste du temps, ils vont continuer à jouer la queue et essayer de gagner le match », a déclaré Tannehill.

Cela a valu aux Titans leur deuxième place consécutive en séries éliminatoires sous Vrabel et leur troisième en quatre saisons. Ils ont pu faire leurs preuves dimanche en accueillant les Ravens de Baltimore, l’équipe battue par le Tennessee en ronde de division il y a un an.

CE QUI FONCTIONNE

L’infraction. Les Titans ont juste eu le plus de verges de l’histoire de la franchise (6343), le deuxième plus de points (491), et sont devenus la première équipe de l’histoire de la NFL avec un coureur de 2000 verges et un passeur de 3500 verges dans la même saison. Seul Kansas City a accumulé en moyenne plus de verges par match que les 396,4 verges du Tennessee, et les Titans se sont classés au quatrième rang avec 30,7 points par match.

Derrick Henry est le huitième homme de l’histoire de la NFL et le deuxième en 11 ans pour le Tennessee, avec 2000 verges au sol (en fait 2027). Il a également mené la ligue avec 17 touchés au sol. Tannehill a terminé avec 3 819 verges par la passe, et il a obtenu un record en carrière de 33 passes de touché et sept touchés au sol.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Le Tennessee complote et essaie de survivre sur la défense à ce stade en forçant les revirements. Les Titans sont sortis de la cave de la NFL en proposant quatre sacs de la saison lors de la finale de la saison régulière. Ils ont terminé 30e avec 19 sacs, le moins par une équipe atteignant les séries éliminatoires depuis que Denver en avait 19 en 1979.

STOCKER

Henri. Le premier homme à revenir dos à dos à la tête de la NFL dans la course depuis LaDainian Tomlinson ne cesse d’accumuler des verges et des morceaux d’histoire pour lui-même. Tout en atteignant 2000 verges, Henry a également couru pour un meilleur 250 verges en carrière, qui a égalé pour le 13e meilleur total en un seul match de la NFL depuis 1948.

Il est également devenu le cinquième joueur de la NFL à mener la ligue dans les verges au sol, les tentatives (378) et les touchés au sol au cours de saisons consécutives. Henry est le premier à faire cela depuis Leroy Kelly de Cleveland en 1967 et 1968. Les autres étaient Jim Brown (1958-59), Steve Van Buren (1947-49) et Bill Paschal (1943-44).

STOCK EN BAS

Corey Davis. Le receveur large s’est coûté sa première saison de réception de 1000 verges avec trois gouttes. Davis, qui en est à la dernière saison de son contrat de recrue, a terminé avec un sommet en carrière de 984 verges sur 65 attrapés.

BLESSÉ

Le garde gauche Rodger Saffold s’est blessé à la cheville et n’a pas terminé le match à Houston. Les Titans en sont déjà à leur troisième plaquage gauche de la saison à David Quessenberry.

NUMÉRO DE CLÉ

11 Les Titans ont terminé la saison en tête de la NFL avec une marge de chiffre d’affaires de plus-11. Ils ont terminé septième avec 23 plats à emporter et seul Green Bay a eu moins de cadeaux que les 12 du Tennessee.

PROCHAINES ÉTAPES

Essayez de décrocher la première victoire de la franchise en séries éliminatoires à domicile depuis le 11 janvier 2003. C’est alors que les Titans ont battu Pittsburgh en prolongation en ronde de division. Une victoire dimanche place le Tennessee dans la ronde de division pour la troisième fois en quatre saisons.

___

Suivez Teresa M. Walker sur www.twitter.com/teresamwalker

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL