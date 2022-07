Les tirs de missiles russes font au moins 10 morts et des dizaines de blessés dans le sud et l’est de l’Ukraine

Des frappes de missiles russes dans la ville de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, ont tué au moins cinq personnes, ont annoncé mercredi les autorités ukrainiennes, faisant partie d’une série de barrages d’artillerie et de missiles à travers le pays au cours de la dernière journée qui ont fait au moins 10 morts et des dizaines de blessés dans les régions de l’est et du sud. .

Alors que Mykolaïv a été à plusieurs reprises la cible de tirs russes ces derniers jours, des missiles russes ont également frappé la ville de Zaporizhzhia mercredi, une attaque qui pourrait signaler la détermination de Moscou à conserver le territoire dans le sud de l’Ukraine alors qu’elle vise à conquérir complètement l’est. Les forces ukrainiennes ont intensifié leurs actions dans le but de récupérer plus de territoire dans le sud.

Certains des civils tués sont survenus dans la province de Donetsk, qui fait partie d’une région que le Kremlin a l’intention de capturer.

La ville de Bakhmut a fait face à des bombardements particulièrement violents en tant que centre actuel de l’offensive russe, a déclaré le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Dans la province adjacente de Louhansk, que les forces russes et séparatistes ont pratiquement conquise, les soldats ukrainiens se sont battus pour conserver le contrôle de deux villages périphériques alors qu’ils subissaient les bombardements russes, a déclaré le gouverneur Serhiy Haidai.

« Réduire le Donbass en cendres »

Louhansk et Donetsk forment ensemble la région du Donbass, une région principalement russophone d’usines sidérurgiques, de mines et d’autres industries.

De la fumée monte dans le ciel après le bombardement de la ligne de front dans la région ukrainienne du Donbass mercredi. (Gleb Garanich/Reuters)

Les Russes “réduisent délibérément le Donbass en cendres, et il n’y aura plus personne sur les territoires capturés”, a déclaré Haidai.

Lors de l’attaque russe contre la ville méridionale de Zaporizhzhia, deux missiles de croisière ont touché une usine et blessé 14 personnes, ont déclaré des responsables ukrainiens. Le gouverneur régional a publié une photo montrant les décombres. L’agence de presse UNIAN a déclaré que la direction de l’usine avait évacué le personnel vers des abris anti-bombes, ce qui, selon elle, aurait pu leur sauver la vie.

L’artillerie russe s’est également abattue sur le nord-est de l’Ukraine, où le gouverneur régional, Oleg Syniehubov, a accusé les forces russes de tenter de “terroriser les civils” à Kharkiv, la deuxième ville du pays.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a également fermement condamné mercredi “le transfert et l’expulsion illégaux de personnes protégées” des zones d’Ukraine que la Russie contrôle désormais.

“Les autorités russes doivent libérer les personnes détenues et permettre aux citoyens ukrainiens expulsés de force ou contraints de quitter leur pays de pouvoir rentrer chez eux rapidement et en toute sécurité”, a déclaré Blinken dans un communiqué.

Déportations vers la Russie

Blinken a déclaré qu’entre 900 000 et 1,6 million de citoyens ukrainiens – dont 260 000 enfants – ont été interrogés, détenus et expulsés vers la Russie, certains étant envoyés dans l’extrême est du pays.

Un soldat ukrainien est photographié dans une tranchée près de la ligne de front dans l’est de l’Ukraine, le 13 juillet 2022, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. (Miguel Médine/AFP/Getty Images)

“Les actions de Moscou semblent préméditées et établissent des comparaisons historiques immédiates avec les opérations russes de” filtration “en Tchétchénie et dans d’autres régions”, a déclaré le responsable américain. “[Russian] Président [Vladimir] Les opérations de “filtration” de Poutine séparent les familles, confisquent les passeports ukrainiens et délivrent des passeports russes dans un effort apparent pour changer la composition démographique de certaines parties de l’Ukraine”.

Bliken a cité des preuves de plus en plus nombreuses que les autorités russes détiennent, torturent ou « font disparaître » des milliers de civils ukrainiens que la Russie considère comme une menace en raison de leurs liens potentiels avec l’armée ukrainienne, les médias, le gouvernement ou des groupes de la société civile. Certains Ukrainiens, selon certaines informations, ont été sommairement exécutés.

“Le président Poutine et son gouvernement ne pourront pas se livrer à ces abus systématiques en toute impunité. La responsabilité est impérative”, a déclaré Blinken. « Les États-Unis et nos partenaires ne resteront pas silencieux. L’Ukraine et ses citoyens méritent justice.

Entretiens en tête-à-tête sur les exportations de céréales

Pendant ce temps, des responsables ukrainiens et russes se sont rencontrés face à face mercredi pour la première fois depuis des mois. Des délégations militaires des deux pays, ainsi que des responsables turcs et de l’ONU, ont discuté d’un accord potentiel pour faire sortir le grain des ports bloqués et minés de l’Ukraine via la mer Noire.

Des agriculteurs récoltent du blé alors qu’une centrale thermique à Vuhlehirsk, en Ukraine, brûle au loin après des bombardements dans la région du Donbass mercredi. (Gleb Garanich/Reuters)

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les deux parties avaient fait “un pas en avant critique” vers un accord.

L’Ukraine est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de blé, de maïs et d’huile de tournesol, mais l’invasion russe a stoppé les expéditions, mettant en danger l’approvisionnement alimentaire de nombreux pays en développement et contribuant à la hausse des prix mondiaux.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que les exportations de céréales des ports de son pays ne reprendraient pas sans garanties de sécurité pour les armateurs, les propriétaires de cargaisons et l’Ukraine en tant que nation indépendante.