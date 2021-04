Si vous voulez savoir pourquoi rien ne changera après la fusillade de masse dans l’installation de FedEx Ground près de l’aéroport d’Indianapolis, vous pouvez trouver une partie de la réponse à environ 35 km du carnage.

L’Indiana State Fairgrounds sera animé tout le week-end avec des gens qui paient 15 $ chacun (plus 10 $ de parking) pour assister à l’Indy 1500 Gun & Knife Show, qui se présente comme «l’un des plus grands spectacles d’armes à feu et de couteaux à l’est du Mississippi!»

Ce que vous trouveriez ne serait pas surprenant: les Américains adorent les armes à feu. Il y en a des centaines de millions aux États-Unis, plus par habitant que dans tout autre pays. Tout effort sérieux pour éloigner les armes de toute personne qui pourrait se lancer dans un saccage de tir devrait également être un effort sérieux pour éloigner les armes des gens qui se promènent sur le champ de foire ce week-end.

Mais ne vous attendez pas à entendre qui que ce soit – pas même ceux qui appellent le plus fort au changement – parler de la prise de mesures extrêmes de contrôle des armes à feu pour arrêter les fusillades de masse. Au lieu de cela, les élus ont passé vendredi à suivre le même scénario que vous entendez après chaque incident de ce type, du moins jusqu’à ce que l’horreur disparaisse et que tout le monde passe à autre chose.

L’ancien employé de FedEx Brandon Scott Hole, 19 ans, a tiré et tué huit personnes, puis s’est apparemment suicidé jeudi soir, selon la police.

«Le président de la Chambre, Todd Huston, le président du Sénat, Rodric Bray, et le gouverneur Eric Holcomb, auraient absolument froid au cœur s’ils ne parviennent pas à lutter contre la violence armée, car l’État est actuellement en session et est en mesure de trouver une solution à ce problème» Démocrate du conseil municipal du comté, a déclaré dans l’une des réactions les plus provocantes.

Que faudrait-il donc aux dirigeants républicains de l’Indiana pour prouver qu’ils ont une âme? Brown a suggéré que la législature devrait envisager «d’adopter une législation sur la vérification des antécédents, d’interdire les fusils automatiques et de préconiser d’autres mesures de contrôle des armes de bon sens».

Lorsque Brown a fait cette déclaration, il n’y avait aucune preuve que l’une de ces mesures aurait empêché l’incident chez FedEx.

Pendant ce temps, les républicains du conseil ont cherché absurdement à relier la fusillade à «la montée de la violence dans notre ville», comme l’a dit le chef de la minorité Brian Mowery, ainsi qu’aux «problèmes de santé mentale qui sous-tendent si souvent ces événements».

Et, bien sûr, Mowery a offert «les pensées et les prières les plus sincères et les plus sincères».

Les démocrates depuis des années ont souligné, équitablement, que les républicains n’offrent rien d’autre que «des pensées et des prières» après des fusillades de masse. Mais au moins les républicains sont transparents sur leur apathie.

Alors que les démocrates peuvent se sentir bien en suscitant une juste indignation et en signalant quelques petites suggestions politiques, cela ne représente guère plus qu’un do-quelque chose de performatif.

Le maire d’Indianapolis, Joe Hogsett, un démocrate, n’est entré dans le débat politique que lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait lors d’une conférence de presse vendredi. Il a noté qu’il avait récemment signé une lettre appelant le Sénat américain à envisager une législation qui «étendrait la vérification des antécédents à exiger lorsque des armes à feu sont transférées entre des citoyens privés».

C’est une idée raisonnable qui s’accompagne d’une plausibilité bipartite, même si cela ne s’est pas encore produit après toutes les autres fusillades de masse et, si cela se produit un jour, cela ne ferait qu’une différence marginale, au mieux.

Aaron Kivisto, professeur agrégé de psychologie clinique à l’Université d’Indianapolis, a écrit un article qui, je pense, met en évidence le défi ici. Les travaux de Kivisto, publiés en 2019 dans l’American Journal of Preventive Medicine, contredisent la sagesse conventionnelle selon laquelle le taux de possession d’armes civiles hors du commun aux États-Unis est à blâmer pour les homicides.

Kivisto a examiné les taux d’armes à feu au niveau des États et a constaté que la possession d’armes à feu privées national homicides, mais – notamment – il n’a pas de corrélation avec les homicides à l’extérieur du domicile. Kivisto et ses co-auteurs expliquent qu’en suggérant «il est plausible que les homicides par armes à feu non domestiques soient davantage motivés par la violence de rue où les auteurs sont plus susceptibles d’obtenir illégalement leurs armes».

En d’autres termes, outre les homicides au sein de la famille, les auteurs violents se procurent généralement des armes hors de portée des lois sur les armes à feu. Cela signifie que si vous allez dépenser du capital politique pour changer les lois, la meilleure façon de faire une différence pourrait être de rendre illégal pour les gens de posséder des armes après avoir démontré un comportement menaçant envers leurs partenaires et les membres de leur famille.

Mais lorsqu’il s’agit de personnes qui quittent leur domicile et commettent des actes de violence, elles ont peu de mal à trouver des armes à feu par des canaux illicites. Il ne semble pas que quelques ajustements de politique changeraient cela.

Il est impossible d’aborder l’arme utilisée dans l’incident de FedEx avec beaucoup de spécificité. Au moment d’écrire ces lignes, les responsables de l’application de la loi ont décrit l’arme du tireur uniquement comme un «fusil». Mais nous avons une idée générale de la manière dont les gens se procurent des armes.

Une enquête menée en 2016 auprès de 287400 détenus qui possédaient une arme à feu lors de crimes ayant abouti à leur incarcération a révélé qu’environ 7% seulement d’entre eux achetaient des armes à feu sous leur propre nom à des marchands d’armes à feu autorisés, selon un rapport du Bureau of Justice Statistics. Plus de la moitié des prisonniers ont volé leurs armes, 43% les ont achetées au marché noir et 25% les ont reçues soit de membres de leur famille, soit en cadeau. (Seulement 0,8% les ont achetés lors de salons d’armes à feu.)

Ces données semblent étayer la conclusion de Kivisto selon laquelle le taux officiel de possession d’armes à feu dans un État n’est pas nécessairement lié aux homicides. Pourtant, la disponibilité généralisée des armes à feu est connecté aux lois permissives de l’Amérique.

Les armes volées et le marché clandestin ne sont pas sortis de nulle part. Ces armes ont commencé comme des produits fabriqués pour des acheteurs légitimes et sont tombées entre de mauvaises mains quelque part en cours de route.

La seule façon de supprimer ce marché est de prendre des mesures qui ne relèvent pas de la politique aux États-Unis: rendre la possession d’armes à feu privées beaucoup plus restrictive, voire carrément illégale.

Pour être clair, je ne dis pas que c’est la bonne approche. Même si je l’étais, cela n’aurait pas d’importance. Une majorité d’Américains soutiennent des lois plus strictes sur les armes à feu, mais cette préférence est largement limitée au resserrement des vérifications des antécédents, comme l’a demandé Hogsett. Le public n’est pas disposé à balayer les lois sur le contrôle des armes à feu.

Indiana va dans la direction opposée. Comme l’a rapporté Kaitlin Lange d’IndyStar, au moins 18 projets de loi relatifs aux armes à feu ont été déposés à la session actuelle de l’Assemblée générale de l’Indiana, dont la plupart ont été rédigés pour faciliter certains aspects de la possession d’armes à feu.

Pendant ce temps, les opposants à un accès élargi aux armes (pour la plupart des démocrates) appellent à des restrictions progressives car c’est la seule voie politique viable pour changer. Mais l’incrémentalisme, même s’il pourrait aboutir à une législation passable, ne peut pas drainer la mer d’armes de l’Amérique.

Tout démocrate qui en a assez de l’inaction devrait être prêt à dire aux gens à l’Indy 1500 Gun & Knife Show que le gouvernement doit fermer tout cela afin de maîtriser la culture américaine et d’arrêter la violence. S’ils ne sont pas prêts à y aller – et ils ne le sont pas – alors ils ne sont pas prêts à faire quelque chose.

Les amateurs et les chasseurs qui se rassemblent au champ de foire sont un aspect de la culture des armes à feu particulière de l’Amérique. Le carnage chez FedEx est l’autre côté. Une société ne peut pas célébrer les armes sans ressentir également leur tragédie. Nous embrassons l’un et acceptons l’autre.

Des jours comme celui-ci, notre acceptation ne nous laisse rien de plus que des pensées et des prières.

James Briggs est le chroniqueur du métro à l’IndyStar, où cette chronique est apparue à l’origine. Suivez-le sur Twitter: @JamesEBriggs.