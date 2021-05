Les tireurs sont prêts à participer à la compétition après huit semaines et sept jours de quarantaine à Zagreb

Les tireurs indiens à destination des Jeux olympiques, qui s’entraînent actuellement à Zagreb, doivent concourir dans la catégorie Score minimum de qualification (MQS) des Championnats d’Europe de tir à Osijek, en Croatie, à partir de lundi. «L’équipe est de bonne humeur et a hâte de participer aux championnats. Nous nous sommes installés et nous nous sentons bien après sept jours de quarantaine à Zagreb « , a déclaré l’entraîneur de fusiliers Deepali Deshpande. Les tireurs indiens ont atteint Osijek samedi et ont dû subir un test Covid-19.

La compétition à Osijek a commencé avec la catégorie junior, mais les tireurs indiens ne concourent que dans le groupe senior.

Les épreuves de carabine à air comprimé et de pistolet de 10 m devraient avoir lieu lundi.

Saurabh Chaudhary et Abhishek Verma, tous deux dans l’épreuve masculine de pistolet à air comprimé 10 m, et Manu Bhaker et Yashaswini Deswal dans la section féminine de la même épreuve seront vus en action lundi.

Alors que le tireur à la carabine Anjum Moudgil concourrait à la fois dans la carabine à air comprimé de 10 m et dans les trois positions de 50 m, tous les autres tireurs ne participeront qu’à une seule épreuve.

Les tireurs d’élite participent à une compétition après près de huit semaines. La Coupe du monde de New Delhi en mars sur les champs de tir du Dr Karni Singh a été la dernière compétition à laquelle les meilleurs tireurs indiens ont participé.

