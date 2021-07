Les tireurs indiens visent encore haut

Le contingent de tir indien de 15 membres aura l’héritage du tireur à la carabine Abhinav Bindra et du tireur d’élite Vijay Kumar pour être à la hauteur lorsqu’ils participeront aux Jeux olympiques de Tokyo, à partir du 23 juillet.

Il est indéniable que Bindra, vainqueur de la première médaille d’or individuelle pour l’Inde aux Jeux olympiques de carabine à air comprimé à 10 m, a posé les jalons pour les générations futures, et des milliers de tireurs ont relevé ce défi à travers le pays, qui porte ses fruits maintenant.

Alors que l’Inde envoie son plus grand contingent de tirs de tous les temps aux jeux quadriennaux, on espère non seulement un couple, mais une poignée de médailles du sport, qui a rapporté quatre médailles au pays depuis les Jeux olympiques d’Athènes de 2004.

Rajyavardhan Singh Rathore s’est tenu solide face au défi angoissant des meilleurs du secteur pour décrocher l’argent à Athènes, Bindra a atteint la gloire ultime à Pékin, qui a été suivie par l’argent du tireur de pistolet à tir rapide Vijay Kumar et le tireur d’élite Gagan Narang bronze à Londres 2012.

Les Jeux olympiques de Rio 2016 ont été une énorme déception, Bindra étant à deux doigts de remporter une médaille, mais terminant finalement quatrième après avoir perdu un tir de barrage dans son chant du cygne.

Le contingent indien actuel, composé principalement de jeunes à l’exception de deux seniors – le tireur à la carabine Sanjeev Rajput et le tireur de skeet Mairaj Ahmad Khan – est à la fois motivé et engagé. Leur programme sans entrave de deux mois d’entraînement et de compétition en Croatie devrait en faire une force avec laquelle il faut compter aux Jeux olympiques compte tenu de leur pedigree, car la plupart d’entre eux sont des championnats du monde, une coupe du monde, des Jeux asiatiques et des détenteurs de records du monde.

La liste comprend les jeunes tireurs au pistolet Manu Bhaker et Saurabh Chaudhary qui ont été au sommet de leur forme, remportant l’or en équipe mixte – une nouvelle discipline introduite à Tokyo – par douzaine en plus de remporter la gloire dans la catégorie individuelle également.

Le jeune Divyansh Panwar, le tireur de carabine de 10 mètres qui a conservé la place de n ° 1 mondial pendant près de six mois et qui est maintenant classé n ° 2, est l’un des principaux prétendants aux médailles, avec le n ° 1 mondial en titre de la carabine à air comprimé. , Elavenil Valarivan, alors que les attentes sont grandes du timide Saurabh Chaudhary, qui a remporté l’or aux Jeux asiatiques de Jakarta 2018 et n’a jamais baissé la garde dans toutes les compétitions auxquelles il a participé jusqu’à présent.

Si quoi que ce soit, le contingent a le soutien d’un personnel de soutien, qui est sans égal. L’entraîneur de fusil Suma Shirur est un ancien détenteur du record du monde, tandis que l’entraîneur de pistolet Samaresh Jung était le héros des Jeux du Commonwealth de Melbourne en 2006, où il a remporté cinq médailles d’or.

Mais la plus grande influence dans la formation de la carrière des jeunes tireurs au pistolet a été l’entraîneur de la Russie, Pavel Smirnov. Non seulement il a façonné le parcours de Vijay Kumar vers la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres 2012, il a façonné la carrière des tireurs au pistolet à destination de Tokyo avec son comportement cool.

Vijay Kumar, l’un des meilleurs tireurs au pistolet que l’Inde ait produit, a déclaré qu’il avait de grands espoirs dans le contingent et que ce serait une déception s’ils n’obtenaient pas moins de six médailles.

« Bien que je ne puisse rien prédire, je dirai que tout le monde est un champion du monde. Certains événements par équipes mixtes ont également été introduits à Tokyo, ce qui a augmenté la probabilité de médailles », a déclaré Vijay, un surintendant de la police Dy en poste dans l’Himachal Pradesh, à l’IANS depuis Solan.

« Notre équipe a reçu les meilleures installations. Au cours des 2-3 derniers mois, ils se sont entraînés à l’étranger sans aucune perturbation, ce qui leur donnera beaucoup d’avantages. Si vous participez à des compétitions et vous entraînez à l’international pendant 2-3 mois et que vous êtes en mode compétitif depuis longtemps, cela vous donne l’avantage.

«Saurabh va vraiment bien, Manu va bien… tout dépend maintenant de la façon dont ils sont capables de garder leur calme à un moment donné. Mais je suppose que les Indiens n’auront pas de tels problèmes car ils ont concouru sur la grande scène toutes ces années.

« Si nous évaluons les performances des quatre dernières années, à partir des Jeux olympiques de Rio 2016, les tireurs à la carabine et au pistolet sont également capables de remporter des médailles, contrairement à auparavant, lorsque les tireurs d’élite étaient les favoris. Je suis sûr que le fusil et le pistolet devraient rapporter entre 2 et 3 médailles chacun », a déclaré Vijay.

« Les tireurs de fusil de chasse n’ont peut-être pas ce genre de performance imposante, mais ce sont les Jeux olympiques et on ne sait jamais qui se montre à la hauteur et remporte une médaille », a ajouté Vijay.

Il a déclaré que l’entraîneur Pavel aura une influence apaisante pour les tireurs au pistolet. « Pavel est l’un des entraîneurs les plus dévoués au monde. Il est en Inde depuis 2007 et m’a guidé vers la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Il a joué un rôle énorme dans ma réussite car il sensibilise toujours les tireurs aux dernières techniques et prend également les contributions des joueurs. »

Bien qu’il y ait plusieurs facteurs de motivation dans l’équipe, l’une des principales raisons pour lesquelles ils voudraient bien faire est de sauver la réputation du tournage indien, qui a été battu en 2016 à Rio – le pays est revenu les mains vides.

Contingent indien (discipline)

Femmes:

Pistolet à air comprimé 10m : Manu Bhaker, Yashaswini Singh Deswal

Pistolet de sport 25m : Rahi Sarnobat, Manu Bhaker

Carabine 10m : Apurvi Chandela, Elavenil Valarivan

Carabine 50m 3 positions : Anjum Moudgil, Tejaswini Sawant.

Hommes:

Pistolet à air comprimé 10m : Saurabh Chaudhary, Abhishek Verma

Carabine à air comprimé 10m : Divyansh Panwar, Deepak Kumar

Carabine 50m 3 positions : Sanjeev Rajput, Aishwary Pratap Singh Tomar.

Skeet : Angadvir Singh Bajwa, Mairaj Ahmad Khan

Equipe mixte :

Carabine 10m : Divyansh Panwar-Elavenil Valarivan et Deepak Kumar-Anjum Moudgil

Pistolet à air comprimé 10m : Saurabh Chaudhary-Manu Bhaker et Abhishek Verma-Yashaswini Deswal.

