Les tireurs indiens terminent hors du podium

L’équipe indienne junior trap a terminé en dehors du podium du championnat du monde ISSF pour le fusil de chasse ici jeudi.

Shapath Bharadwaj chez les hommes juniors et Bhavya Tripathi chez les femmes ont enregistré les meilleurs résultats parmi les sept tireurs indiens exposés.

Shapath a terminé 15e avec un score de 111 en ronde de qualification sur deux jours, tandis que Bhayva a terminé 14e avec un score de 103 dans son piège féminin junior.

Deux autres Indiens dans le piège masculin junior, Arya Vansh Tyagi et Shardul Vihan, ont terminé 32e et 37e avec des scores de 107 et 106 respectivement.

Dans le piège féminin junior, Sabeera Haris a tiré 100 pour se classer 19e, Preeti Rajak a marqué 98 pour terminer 22e, tandis qu’Adya Tripathi a tiré un score de 76 pour terminer en 32e position.

