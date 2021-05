Les tireurs indiens participeront à la Coupe du monde en Croatie

La dernière Coupe du monde de tir avant les Jeux olympiques de Tokyo aura lieu à Osijek, en Croatie, du 22 juin au 3 juillet et les Indiens devraient participer à cet événement car ils s’entraîneraient dans le pays européen à cette époque. La Coupe du monde combinée est organisée à la place de celle qui devait se tenir à Bakou, en Azerbaïdjan (du 21 juin au 2 juillet), mais annulée en raison d’une augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans ce pays. «Osijek, Croatie, accueillera la dernière Coupe du Monde ISSF avant Tokyo 2020. Les compétitions se dérouleront du 22 juin au 3 juillet 2021. Le programme comprendra des compétitions individuelles, par équipes mixtes et par équipes dans des épreuves olympiques de carabine, pistolet et fusil de chasse, « a déclaré vendredi la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) dans un communiqué.

Une équipe indienne de 15 membres à destination des Jeux olympiques partira pour Zagreb, en Croatie, le 11 mai à bord d’un vol affrété pour participer au Championnat d’Europe qui se tiendra du 20 mai au 6 juin.

L’équipe participera ensuite à la Coupe du monde à Osijek. Après le passage d’entraînement-compétition en Croatie, ils partiront directement pour Tokyo pour participer aux Jeux olympiques à partir du 23 juillet.

