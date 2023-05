Les tireurs indiens échouent lors de la dernière journée de la Coupe du monde ISSF Carabine / Pistolet

L’Inde n’a pas réussi à remporter une médaille lors de la dernière journée de la Coupe du monde carabine/pistolet de l’ISSF, les tireuses à tir rapide masculin et féminin à la carabine à 3 positions ayant échoué ici dimanche.

L’Inde a terminé sa campagne avec quatre médailles, dont une d’or, deux d’argent et une de bronze.

Le tireur de carabine 3P indien de 22 ans, Manini Kaushik, a terminé sixième avec un score de 415,6 en finale après avoir atteint l’épreuve de force à huit coups sur le dos d’un beau 579 lors de la ronde de qualification.

Seonaid McIntosh, de Grande-Bretagne, a remporté la médaille d’or avec 467 points, tandis que la Norvégienne Jeanette Hegg Duestad a terminé deuxième avec 463,6 points et que l’Allemande Lisa Mueller s’est contentée du bronze (448,9 points).

Aucun des Indiens n’a pu se qualifier pour la finale masculine du pistolet à tir rapide avec Vijayveer Sidhu et Anish Bhanwala marquant respectivement 580 et 579 lors de la phase de qualification 2 et manquant la finale à six coups.

Le Chinois Li Yuehong a remporté la médaille d’or, tandis que le Français Clément Bessaguet et l’Allemand Florian Peter ont terminé respectivement deuxième et troisième.

La paire indienne de Divya Subbaraju Thadigol et Sarabjot Singh avait auparavant décroché la seule médaille d’or de la Coupe du monde, remportant la compétition par équipes mixtes de pistolet à air comprimé de 10 m, tandis que l’ancien champion du monde junior Hriday Hazarika et Nancy de Haryana avaient remporté l’argent dans les épreuves masculine et féminine de 10 m. compétitions de carabine à air comprimé.

Rhythm Sangwan avait organisé un retour fantastique à la fin de la finale féminine du pistolet à air comprimé à 10 m pour décrocher une médaille de bronze.

