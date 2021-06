Les tireurs indiens commenceront à s’entraîner à partir de lundi à Zagreb

Les tireurs indiens à destination des Jeux olympiques commenceront à s’entraîner ici à partir de lundi. Ils participeront également à la Coupe du monde de ce mois-ci, qui se déroulera ici.

Ronak Pandit, le manager indien de haute performance pour le tir au pistolet, et l’expert étranger en pistolets Pavel Smirnov surveilleront la formation des tireurs après avoir terminé leur quarantaine.

« Pandit et Smirnov ont tous deux atteint Zagreb cette semaine et il est obligatoire de subir une quarantaine de sept jours avant de rejoindre le camp », a déclaré un responsable à l’IANS.

Auparavant, une équipe de tir indienne de 13 membres avait atteint la Croatie pour un séjour d’entraînement et de compétition et atteindra directement le Japon depuis la Croatie. Seul l’entraîneur de pistolet Ved Prakash avait accompagné l’équipe tandis que Pandit et Smirnov n’ont pas pu se joindre pour des raisons différentes.

L’Inde a obtenu cinq places olympiques au pistolet et huit au fusil. Deux tireurs de skeet se sont également qualifiés pour les Jeux olympiques de juillet-août.

Les tireurs indiens avaient récemment concouru dans la catégorie score minimum de qualification (MQS) aux Championnats d’Europe de tir organisés à Osijek, à deux heures de route de Zagreb.

L’entraîneur de carabine de haute performance Deepali Deshpande a exprimé sa satisfaction quant à la performance de l’équipe à Osijek. « C’était dans l’ensemble une bonne performance étant donné que les tireurs ont fait une pause après la Coupe du monde de New Delhi en mars », avait-elle déclaré.

L’équipe nationale participera ensuite à la Coupe du monde à Zagreb, à partir du 21 juin.

« Il n’y aura pas de changements majeurs dans le programme d’entraînement des tireurs, mais nous ferons de notre mieux pour effacer les défauts mineurs qui se glissent par inadvertance pendant l’entraînement », a déclaré l’entraîneur.

