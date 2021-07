Les tireurs indiens commencent à s’entraîner à Tokyo avant les Jeux Olympiques

Les tireurs indiens ont suivi leur première séance d’entraînement au stand de tir d’Asaka, se faisant une idée du lieu quatre jours avant l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet. Les épreuves de tir auront lieu au stand de tir d’Asaka, situé dans la préfecture de Saitama. , au nord-ouest de Tokyo, du 24 juillet au 2 août. Le site a également accueilli la compétition de tir aux Jeux olympiques de 1964.

« Les #guns ils flambent à nouveau. #indianshootingteam s’exerçant à la portée de 50 m », a tweeté la National Rifle Association of India (NRAI). Les Jeux olympiques devraient se tenir du 23 juillet au 8 août, les épreuves de tir commençant un jour après la cérémonie d’ouverture et couvrant les 10 premiers jours de l’extravagance, qui se déroulera sans spectateurs en raison de la pandémie.

L’entraîneur de fusils Suma Shirur a tweeté : « Sentiment surréaliste de courir 3,05 km d’entraînement matinal dans un nouvel environnement au village des Jeux @Tokyo2020. Les anneaux olympiques m’ont toujours alimenté et la vague d’émotions assise à côté d’eux est indescriptible.

« L’équipe de tir indienne de 15 membres est arrivée ici samedi après avoir effectué une longue tournée d’entraînement et de compétition en Croatie. Lors de leur séjour en Croatie, les tireurs indiens ont participé aux Championnats d’Europe à Osijek, du 29 mai au 6 juin, avant de participer à la dernière Coupe du monde avant les JO, du 22 juin au 3 juillet, au même endroit.

L’équipe indienne a huit carabines, cinq pistolets et deux tireurs de skeet, en plus des entraîneurs et des membres du personnel de soutien. Avant que la pandémie de coronavirus n’éclate, les tireurs indiens dominaient constamment le sport, terminant en tête du classement lors de quatre Coupes du monde ISSF en 2019.

