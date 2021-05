Les tireurs indiens à destination des Jeux olympiques reçoivent la première dose de vaccin Covid-19

L’équipe de tir indienne liée aux Jeux Olympiques, y compris le personnel d’entraîneurs, a reçu jeudi sa première dose de vaccin Covid-19, a déclaré un entraîneur associé à l’équipe nationale.

Quinze tireurs, dont deux en fusil de chasse (skeet), se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui doivent débuter le 23 juillet, à partir du cycle de qualification olympique 2019.

«Certains des tireurs comme Sanjeev Rajput, Manu Bhaker et Anjum Moudgil avaient déjà reçu leur première injection de vaccins la semaine dernière. Les autres tireurs et membres du staff qui n’avaient pas été vaccinés jeudi pour assurer une bonne santé et minimiser le risque de contracter le virus », a déclaré un entraîneur à l’IANS.

Les 13 tireurs à la carabine et au pistolet s’entraîneront à Zagreb pour se préparer aux Jeux olympiques tandis que le tireur de skeet Angadvir Singh Bajwa s’entraîne actuellement en Italie. Miaraj Ahmad Khan, l’autre tireur de skeet à s’être qualifié pour les Jeux olympiques, avait un problème familial et ne pouvait pas aller en Italie.

Rahi Sarnobat, Ahbishek Verma, Saurabh Chaudhary, Tejaswini Satwant et Divyansh Panwar sont d’autres tireurs de premier plan qui ont réservé des places olympiques.

Tous les tireurs, à l’exception du tireur à la carabine Apurvi Chandela, sont à New Delhi et partiront pour l’Europe le 11 mai par un vol charter.

«Apurvi a été testé positif au Covid-19 et est en quarantaine à domicile au Rajasthan. La National Rifle Association of India effectuera dimanche des tests Covid-19 sur l’équipe de tir. Les tireurs dont les rapports seront négatifs partiront pour la Croatie », a déclaré l’entraîneur.

L’équipe indienne participera également aux championnats d’Europe de tir en Croatie à partir du 21 mai.

