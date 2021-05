Les tireurs indiens à destination des Jeux olympiques peuvent concourir et s’entraîner en Europe

L’équipe de tir indienne liée aux Jeux Olympiques pourrait participer aux Championnats d’Europe de tir ce mois-ci et s’entraîner en Europe, a déclaré samedi un entraîneur associé à l’équipe nationale.

«Une discussion est en cours pour trouver le bon endroit pour que l’équipe s’entraîne car elle a déjà manqué des séances d’entraînement vitales parce que le camp national n’a pas pu être organisé dans les champs de tir Dr Karni Singh de New Delhi en raison de la pandémie de Covid. Il est possible de finaliser le plan au début de la semaine prochaine », a déclaré l’entraîneur à l’IANS.

Selon l’entraîneur, la National Rifle Association of India (NRAI) élabore un plan pour envoyer un noyau de tireurs en Croatie.

« Même si l’équipe n’est pas en mesure de participer aux Championnats d’Europe, mais ce sera un bon endroit pour s’entraîner », a-t-il déclaré.

L’équipe nationale, y compris les gagnants des quotas olympiques, a participé à la Coupe du monde de New Delhi en mars. L’équipe nationale a dominé le décompte des médailles avec neuf médailles d’or.

Le groupe central de tireurs a eu une courte pause de l’entraînement et le camp national était censé commencer à partir du 20 avril au Dr Karni Singh Shooting Ranges, mais il a été reporté en raison de la deuxième vague de Covid-19 en Inde.

Le verrouillage de New Delhi étant prolongé samedi d’une autre semaine en raison du nombre croissant de cas de Covid-19 dans la ville, il semble de plus en plus douteux que le Dr Karni Singh Shooting Ranges soit le premier choix du NRAI pour préparer les tireurs pour les Jeux Olympiques de Tokyo devraient avoir lieu en juillet-août.

L’équipe nationale devait également participer à la Coupe du monde à Bakou, en Azerbaïdjan, du 21 juin au 2 juillet, dans le cadre de sa préparation olympique. Mais en raison du nombre croissant de cas de pandémie, le gouvernement local de Bakou a annulé le concours.

