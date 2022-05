Les tiques se propagent à travers les États-Unis. Voici comment vous protéger contre la maladie.

J’irai droit au but : des tiques dangereuses se répandent dans tout le pays.

Selon les experts, si cet été sera particulièrement “ticky”, cela dépend de l’endroit où vous vivez, mais la gamme de plusieurs espèces porteuses d’agents pathogènes s’étend en Amérique du Nord. Nous les trouvons maintenant créatures dans des endroits que nous n’avons jamais eu auparavant.

Au cours des deux dernières décennies, par exemple, le nombre de comtés américains ayant une population établie de tiques à pattes noires – celles qui peuvent transmettre la bactérie responsable de la maladie de Lyme – a plus que doublé. Les tiques des étoiles solitaires, quant à elles, se propagent vers le nord. Les morsures de ces arachnides de couleur rouille sont impliquées dans des réactions allergiques potentiellement mortelles à la viande rouge, entre autres conditions.

Les tiques se propagent à différents endroits pour différentes raisons. Dans l’est des États-Unis, une augmentation du couvert forestier a contribué à faciliter la propagation du cerf de Virginie et d’autres animaux dont se nourrissent les tiques. C’est un exemple rare et contre-intuitif de la façon dont le reboisement peut entraîner des conséquences indésirables – ou des « désavantages écosystémiques », comme l’ont dit certains chercheurs.

Plus de tiques signifie plus de maladies transmises par les tiques, qui ont plus que doublé depuis 2004. Ce n’est pas seulement un problème pour les randonneurs de l’arrière-pays. Selon une grande enquête de 2019 dans le Nord-Est, votre risque de rencontrer une tique peut en fait être plus élevé lorsque vous jardinez ou promenez vos animaux de compagnie – qui sont également à risque – par rapport aux loisirs de plein air.

Mais ne paniquez pas. Vous pouvez toujours profiter d’un été à l’extérieur si vous vous habillez convenablement, vérifiez fréquemment les tiques et renseignez-vous sur les zones où les tiques présentent le plus de danger.

La montée des tiques dangereuses

Il existe des centaines d’espèces de tiques dans le monde et des dizaines aux États-Unis, mais seules certaines sont connues pour transmettre des agents pathogènes aux humains. En règle générale, les tiques ne sont pas considérées comme des réservoirs pour ces agents pathogènes. Au lieu de cela, ils les ramassent lorsqu’ils se nourrissent d’hôtes infectés, tels que des souris à pattes blanches.

Deux types de tiques sont particulièrement inquiétants aux États-Unis : la tique à pattes noires (Ixodes scapularis) et la tique étoile solitaire (Amblyomma americanum). Les deux sont porteurs d’agents pathogènes nocifs et semblent ramper à travers le pays.

Tiques à pattes noires ou cerfs attirent le plus l’attention des épidémiologistes et des écologistes car ils sont porteurs de deux types de bactéries qui causent la maladie de Lyme. Lyme est la maladie à transmission vectorielle la plus courante aux États-Unis et la cause d’un certain nombre de symptômes désagréables allant de la fièvre aux douleurs articulaires, dont certains peuvent durer des mois.

Ces tiques élargissent leur aire de répartition depuis l’est des États-Unis dans presque toutes les directions, amenant Lyme aussi loin à l’ouest que le Nebraska, peut-être, selon Dan Salkeld, écologiste des maladies à la Colorado State University. Le CDC estime que près d’un demi-million de personnes contractent désormais la maladie de Lyme aux États-Unis chaque année, et il y a eu une augmentation constante des cas signalés au cours des trois dernières décennies. (La surveillance des tiques s’améliore avec le temps, ce qui pourrait expliquer une partie de l’expansion.)

L’expansion inquiète les épidémiologistes. Les maladies transmises par les tiques représentent déjà plus de 75% des maladies à transmission vectorielle signalées aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Pire encore, les ressources pour la surveillance et la prévention des tiques sont très limitées, par rapport à ce que nous dépensons, par exemple, pour la lutte contre les moustiques.





Les tuiles rouges dans l’animation ci-dessus représentent les comtés où les chercheurs ont documenté l’étalement des populations de tiques à pattes noires ces derniers temps, tandis que l’ombrage jaune montre les zones où elles pourraient être trouvées. Une autre espèce porteuse de la maladie de Lyme, la tique occidentale à pattes noires, qui occupe une grande partie de la côte ouest, n’est pas représentée ici, mais sa population semble relativement stable.

Pendant ce temps, la tique étoile solitaire, qui est largement répandue dans l’est des États-Unis, semble se propager vers le nord, et elle pourrait également se déplacer vers l’ouest, les experts disent. “Ils sautent des États”, a déclaré Salkeld, mentionnant qu’ils ont maintenant été trouvés dans le Colorado, “où ils ne sont pas censés être”.

Il existe des preuves suggérant qu’une morsure de la tique étoile solitaire peut déclencher chez certaines personnes le syndrome alpha-gal, une réaction allergique potentiellement mortelle due à la consommation de viande rouge. (Les tiques à pattes noires et les tiques solitaires peuvent également transmettre plusieurs autres agents pathogènes dangereux.)

D’autres types de tiques, comme la tique de la côte du Golfe que l’on trouve dans le sud-est et une partie de l’Arizona, semblent également se déplacer vers le nord, tout comme la tique américaine du chien, selon une étude de 2018. Ces deux espèces peuvent transmettre des agents pathogènes humains. . Selon Rebecca Lee Smith, professeure agrégée d’épidémiologie à l’Université de l’Illinois, les chercheurs ont trouvé des populations de tiques de la côte du Golfe dans l’Illinois – “plus au nord que personne ne s’y attendait”.

Bien qu’elle présente moins de menace pour l’homme, la tique à longues cornes, une espèce envahissante signalée pour la première fois en 2017, se propage également dans l’est des États-Unis. La tique peut efficacement se cloner pour se reproduire et est connue pour tuer le bétail par “exsanguination” – un processus macabre et lent dans lequel des hordes de tiques s’accrochent aux animaux et sucent tellement de leur sang qu’ils meurent. Heureusement, il ne semble pas que les tiques à longues cornes puissent transmettre la maladie de Lyme aux humains.

Plus de cerfs signifie souvent plus de tiques

Si vous demandez aux scientifiques pourquoi les tiques se développent, vous avez tendance à entendre beaucoup de « ça dépend ». Différentes espèces – et même la même espèce dans différentes régions – semblent se propager pour différentes raisons.

Dans le nord-est, par exemple, les tiques à pattes noires se propagent probablement en partie à cause de l’augmentation du couvert forestier, a déclaré Rebecca Eisen, biologiste de recherche aux Centers for Disease Control and Prevention. Aux 18e et 19e siècles, les colons ont abattu de vastes étendues de forêt pour alimenter leur expansion vers l’ouest et cultiver de la nourriture, ce qui, avec la chasse, a chassé le cerf de Virginie. À la fin du 19e siècle, les forêts ont commencé à repousser et les cerfs sont revenus en grand nombre. Maintenant, la tique à pattes noires est probablement en train de “s’étendre dans sa gamme précédente”, a déclaré Eisen.

Cela révèle une tendance plus large : les zones avec beaucoup de cerfs ont tendance à être des zones avec beaucoup de tiques, car les cerfs sont la proie de choix pour de nombreuses espèces. “Les tiques qui ont fait le plus de progrès au cours des dernières décennies sont celles qui dépendent fortement du cerf comme hôte reproducteur”, a déclaré Thomas Mather, professeur et écologiste des maladies à l’Université de Rhode Island. Cela inclut la tique étoile solitaire, qui dépend généralement du sang des cerfs à toutes les étapes de sa vie, de la larve à l’adulte. Et ces arachnides peuvent vraiment aller en ville. Une étude plus ancienne de l’Arkansas a documenté jusqu’à 2 550 tiques sur l’oreille d’un cerf.

“Le cerf est une espèce de grande taille et très abondante qui se trouve dans de nombreux habitats différents, donc pour un parasite, c’est un hôte formidable”, a déclaré Jean Tsao, professeur agrégé et expert en tiques à la Michigan State University.

Certaines recherches suggèrent également que la fragmentation des forêts et la perte de biodiversité peuvent profiter aux tiques – encore une fois, en augmentant le nombre d’animaux hôtes. En règle générale, lorsque vous commencez à perturber un habitat naturel, les espèces «généralistes» comme les cerfs et les souris ont tendance à prospérer. Ils peuvent survivre avec une gamme d’aliments et avoir moins de prédateurs, a déclaré Tsao. Ces animaux sont souvent ceux-là mêmes dont les tiques aiment se nourrir, a déclaré Smith.

La fragmentation augmente également la quantité de lisière de forêt, où les humains et la faune sont plus susceptibles d’entrer en contact. (Cependant, une fragmentation élevée peut également limiter la capacité des tiques ou de leurs hôtes à se propager d’une parcelle d’habitat à l’autre.)

Le changement climatique est-il aussi à blâmer ? Oui et non.

Les tiques peuvent sembler indestructibles, mais elles sont en fait sensibles aux changements d’humidité et de température, et les hivers longs et rigoureux peuvent les tenir à distance. C’est pourquoi les chercheurs soupçonnent que le changement climatique pourrait aider certaines espèces à se propager, y compris l’étoile solitaire.

“On peut s’attendre à une expansion supplémentaire vers le nord et vers l’ouest de ces tiques en raison du changement climatique en cours”, ont écrit les auteurs d’une étude de 2019 sur les tiques solitaires, qui a modélisé l’adéquation de l’habitat dans divers scénarios climatiques. Les souris à pattes blanches, qui sont des réservoirs pour certains agents pathogènes, semblent également se déplacer vers le nord, selon d’autres recherches.

Pour les autres tiques, le changement climatique est plus un sac mélangé. Certaines études, par exemple, établissent un lien entre les températures élevées et un risque moindre de maladie de Lyme dans certaines parties du pays ; les tiques peuvent mourir lorsqu’elles se dessèchent. D’autres recherches, cependant, suggèrent que le changement climatique pourrait faciliter la propagation vers le nord des tiques à pattes noires et de la maladie de Lyme. Des hivers plus courts peuvent également signifier que les tiques sont actives pendant une période plus longue, ce qui leur donne plus d’occasions de mordre les humains.

Pour l’instant, une grande partie de cela reste une “conjecture”, a déclaré Eisen. “Vous pourriez voir une certaine contraction de la gamme, mais la plupart des modèles suggèrent une expansion plus qu’une contraction.”

Comment prévenir une piqûre de tique

Les tiques seraient beaucoup moins menaçantes si nous avions un moyen efficace de les gérer. “À l’heure actuelle, il existe très peu d’outils pour contrôler les tiques”, a déclaré Tsao.

Chaque méthode que nous avons – des poisons connus sous le nom d'”arachnicides” à l’éradication des cerfs – a ses propres inconvénients, selon les chercheurs. Et le financement du contrôle des tiques n’est pas toujours une priorité. « Pourquoi y a-t-il une telle disparité dans les outils dont nous disposons pour prévenir les maladies transmises par les tiques par rapport aux maladies transmises par les moustiques ? » dit Eisen.

La bonne chose, dit Eisen, est que la maladie transmise par les tiques est évitable – il vous suffit d’agir vous-même. Voici ce que le CDC recommande :

Utilisez un insectifuge enregistré par l’EPA

Portez des pantalons longs et traitez vos vêtements avec l’insecticide perméthrine. Des points bonus si vous les rentrez dans vos chaussettes.

De retour à la maison, mettez vos vêtements dans la sécheuse à feu vif pendant 10 minutes.

Faites une vérification des tiques avec l’aide d’un ami ou d’un être cher et prenez une douche.

N’oubliez pas de vérifier les animaux de compagnie, aussi! Les chiens sont très sensibles aux maladies transmises par les tiques, notamment la maladie de Lyme. Vous devez également vous assurer d’utiliser des médicaments fiables contre les tiques. (Bien que soyez assuré que les chiens ne peuvent pas transmettre la maladie de Lyme à un autre animal ou à vous directement.)

Si vous trouvez une tique enfoncée dans votre peau, consultez ce guide du CDC. Fondamentalement, vous voudrez le retirer avec une pince à épiler (ne le tordez pas !) et nettoyer la zone avec de l’alcool ou du savon et de l’eau. Vous pouvez également en prendre une photo et télécharger la photo de la tique sur TickSpotters, un outil développé par Mather. TickSpotters confirmera ensuite l’espèce de tique et votre risque d’être infecté, généralement dans les 24 heures.