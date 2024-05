Les « tiques monstres » se propagent à travers l’Europe – médias — RT World News

Un genre de parasite hématophage capable de transmettre une maladie mortelle s’est répandu à travers l’Europe, selon les médias.

La tique Hyalomma, décrite par les médias comme « tiques monstrueuses » sont connus pour transmettre des maladies graves telles que la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Certaines espèces du genre sont jusqu’à quatre fois plus grandes, plus agressives et plus mobiles que les tiques des bois communes.

Principalement trouvé en Afrique du Nord et en Asie, l’arachnide est resté discret en Europe pendant des décennies, suggèrent des études. Cependant, les températures supérieures à la moyenne sur le continent pourraient avoir facilité sa propagation dans le sud de l’Europe et dans les pays plus froids.

La fièvre hémorragique de Crimée-Congo se manifeste par des symptômes tels qu’une forte fièvre, des douleurs musculaires, des étourdissements, une sensibilité à la lumière, des douleurs abdominales, de la diarrhée, des vomissements et, dans les cas graves, des saignements. Selon le journal polonais TVP World, des scientifiques de l’Université de Varsovie estiment le taux de mortalité des personnes infectées par le virus entre 10 et 60 % et ont averti qu’il n’existe aucun remède.















Les touristes britanniques ont été avertis d’un « peste » de la « tiques monstres » infestant les lieux de vacances en Espagne et en Italie, selon le tabloïd Sun. Les tiques sont au stade adulte actif principalement d’avril à juillet.

La région espagnole de Catalogne a été particulièrement touchée par l’expansion rapide du parasite. Sur 36 municipalités de la zone métropolitaine de Barcelone, 28 auraient enregistré un « présence massive » du bug. Un autre point chaud de Hyalomma a été signalé dans la province de Trieste, dans le nord de l’Italie.

Certaines espèces de tiques ont trouvé leur chemin vers des climats plus frais, comme l’Allemagne, l’Autriche et la Finlande. Des experts sanitaires polonais auraient prévenu que ces tiques surdimensionnées pourraient bientôt atteindre les frontières du pays.

Le manque de contrôle des animaux sauvages tels que les sangliers et les lapins, qui servent d’hôtes à la tique, a également été cité comme raison de cette expansion. Les parasites se propagent également via les oiseaux migrateurs et le bétail.

Une étude récente menée par l’Université de Saragosse en Espagne a révélé que les échantillons collectés à Barcelone et dans la ville de Tarragone contenaient des virus sans rapport avec la santé humaine ou animale. Cependant, l’étude a souligné l’importance de prendre des précautions pour éviter de se faire piquer par les tiques Hyalomma.