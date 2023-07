Les tiques affamées peuvent utiliser cette astuce statique pour atterrir sur vous et vos animaux de compagnie

NEW YORK (AP) – Les tiques affamées ont des astuces astucieuses. Ils peuvent zoomer dans les airs en utilisant l’électricité statique pour s’accrocher aux personnes, aux animaux de compagnie et aux autres animaux, selon de nouvelles recherches.

Les humains et les animaux captent naturellement des charges statiques au cours de leurs journées. Et ces charges sont suffisantes pour donner aux tiques un coup de fouet à leur prochain repas de sang, selon une étude publiée vendredi dans la revue Current Biology.

Bien que la distance soit minime, « c’est l’équivalent de sauter trois ou quatre volées d’escaliers d’un coup », a déclaré l’auteur de l’étude, Sam England, écologiste actuellement au Musée d’histoire naturelle de Berlin.

Les tiques sont des « prédateurs embusqués », a expliqué Stephen Rich, entomologiste en santé publique à l’Université du Massachusetts à Amherst.

Ils ne peuvent pas sauter ou voler sur leurs hôtes, a-t-il dit. Au lieu de cela, ils traînent sur une branche ou un brin d’herbe avec les jambes tendues – un comportement connu sous le nom de « quête » – et attendent que des personnes ou des animaux passent pour pouvoir s’agripper et mordre.

Il semblait que les tiques étaient limitées à la distance à laquelle elles pouvaient s’étirer sur leurs « pointes du pied », a déclaré England. Mais maintenant, les scientifiques apprennent que les charges statiques peuvent aider à étendre leur portée.

« Ils peuvent maintenant finir par s’accrocher à des hôtes qui n’établissent pas de contact direct avec eux », a-t-il déclaré.

Les chercheurs se sont penchés sur une espèce de tique appelée tique du ricin, commune dans toute l’Europe. Ce suceur de sang et ses cousins ​​sont les principaux coupables de la propagation de maladies aux animaux et aux humains, y compris la maladie de Lyme, et sont les plus actifs pendant les mois chauds.

Les chercheurs ont découvert que lorsqu’ils chargeaient des électrodes et les plaçaient près de jeunes tiques, les créatures sifflaient dans les airs pour atterrir sur ces électrodes.

Selon l’étude, un niveau normal d’électricité statique – la charge que la fourrure, les plumes, les écailles ou les vêtements ramassent avec le mouvement – pourrait tirer les créatures à travers des espaces d’une fraction de pouce (quelques millimètres ou centimètres). Bien que ces distances puissent nous sembler petites, pour une petite tique, elles représentent un grand bond en avant, a déclaré England.

À l’avenir, des moyens pourraient être développés pour réduire cette statique, ont déclaré des experts. Mais pour l’instant, Rich a déclaré que les gens devraient continuer à utiliser les mesures classiques de prévention des tiques, y compris les répulsifs, pour se protéger des piqûres.

Maddie Burakoff, Associated Press