Trois maires de l’île de Vancouver affirment avoir trouvé une voie efficace pour réduire l’itinérance dans leurs collectivités.

La mairesse de Victoria Lisa Helps, la mairesse de Duncan Michelle Staples et la mairesse de Port Alberni Shari Minions étaient les panélistes d’une discussion sur les solutions locales à l’itinérance et à la toxicomanie lors du congrès de l’Union of BC Municipalities à Whistler mardi (13 septembre).

Les trois municipalités ont construit ou sont en train de construire de petits villages temporaires de petites maisons pour faire passer les personnes vivant dans la rue à des logements permanents.

Les maires ont déclaré que l’itinérance et le logement étaient depuis longtemps des défis pour eux, mais que la pandémie les avait mis dans une position où ils devaient agir. Les campements de tentes ont commencé à apparaître à mesure que de plus en plus de personnes étaient poussées dans la rue et, tandis que les municipalités attendaient que le gouvernement finance des places dans des abris, elles ont commencé à réfléchir à des solutions plus complètes.

Chacun a décidé de projets qui, selon eux, se concentrent sur la construction d’une communauté et la stabilité.

À Victoria, la ville s’est associée à un promoteur local et à une coalition de sans-abrisme pour recueillir 500 000 $ et construire 30 logements pour une personne à partir de conteneurs d’expédition. Ils ont été placés dans un parking appartenant à la ville dans le quartier de North Park, peints par des muralistes et équipés d’un lit, d’un mini-réfrigérateur, d’un bureau et d’une armoire. Le village a ouvert en mai 2021.

À Duncan, un village de conteneurs d’expédition de 34 unités a été construit sur un terrain inutilisé appartenant à BC Housing, et équipé de la même manière avec un mobilier simple. Il a ouvert en janvier 2022.

Les deux ont construit des toilettes et des installations de stockage communes, des espaces communs et des jardins.

Plus important encore, Helps and Staples a déclaré lors de la convention de l’UBCM que chaque village a été pris en charge par des prestataires de services 24 heures sur 24. Cela a été la clé de leur succès, selon les maires, avec des repas offerts aux résidents, un soutien en santé mentale et en toxicomanie et des voies vers un emploi à faible barrière.

Staples a déclaré que 100% des résidents du village de Duncan ont signalé une amélioration de leur santé depuis leur emménagement et que 79% participent à des programmes d’emploi.

Elle a ajouté que lorsque le projet a été proposé pour la première fois, la ville a reçu 600 signatures en opposition et beaucoup de résistance de la part des résidents, mais le conseil a choisi de le faire passer. Quatre mois plus tard, Staples a déclaré que même ceux qui étaient dans l’opposition ont convenu que le projet semblait fonctionner.

Cela n’a pas été vrai pour tous les voisins du village, cependant. En août, plusieurs personnes ont dit au Cowichan Valley Citizen qu’elles étaient préoccupées par le fait que des personnes consommaient de la drogue dans la région et empiétaient sur des propriétés, y compris une communauté de personnes âgées, bien qu’un conseiller ait déclaré qu’il pensait qu’il s’agissait des actions de personnes sans logement, et non de résidents du village. .

Indépendamment des réactions mitigées, Minions a déclaré qu’elle s’était tournée vers le projet Duncan lorsqu’elle et son conseil tentaient de trouver une solution à un site de roulottes délabré à Port Alberni plus tôt cette année.

“Nous n’avons pas besoin de recréer la roue avec chacun de ces projets”, a-t-elle déclaré.

Lorsque la propriété voisine du site de roulottes a été mise en vente, la ville l’a achetée. Depuis, il s’est associé au Centre d’amitié de Port Alberni et équipera le site de 30 modules de couchage d’ici novembre. Ils seront remplis par les résidents du site de roulottes, qui se verront offrir un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que le site de roulottes sera fermé.

Helps, Staples et Minions ont déclaré que dans chacun de leurs cas, le gouvernement a hésité à financer les projets parce que leurs soutiens à petite échelle et 24 heures sur 24 coûtent très cher. À long terme cependant, les maires ont déclaré que les modèles de financement axés sur le retrait permanent des gens de la rue permettent d’économiser de l’argent.

Le village de Victoria devrait fermer ses portes en mars 2023, lorsque les résidents seront transférés vers un site permanent de BC Housing. Duncan a voté en août pour prolonger l’exploitation de son village jusqu’en mai 2023.

Dans toute la Colombie-Britannique, plus de 8 665 personnes étaient sans abri en 2020/2021 selon le dernier rapport de BC Housing. Plus de 200 étaient des enfants.

