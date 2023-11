Les Timbers de Portland nomment Phil Neville comme entraîneur-chef

PORTLAND, Oregon – Les Timbers de Portland ont nommé Phil Neville au poste d’entraîneur-chef avant la saison 2024 de la MLS, a annoncé le club aujourd’hui. Le contrat pluriannuel de Neville avec les Timbers le verra à Portland jusqu’en 2026. Neville, titulaire d’une licence professionnelle de l’UEFA, devient le quatrième entraîneur-chef de l’ère MLS du club.

Neville sera officiellement présenté aux médias lors d’une conférence de presse en personne et virtuelle le mardi 6 novembre à 10 h HP à Providence Park.

“Nous sommes ravis d’accueillir Phil Neville comme nouvel entraîneur-chef des Timbers de Portland, et nous avons hâte de faire en sorte que Phil et sa famille se sentent chez eux à Portland”, a déclaré le directeur général Ned Grabavoy. « Le caractère de Phil fait de lui la personne idéale pour diriger cette équipe alors que nous continuons à remodeler le groupe dans le but de retrouver un succès durable. Ses qualités de leadership, sa diversité d’expérience en tant qu’entraîneur et son ambition d’évoluer en ont fait un candidat idéal ici avec nous à Portland.

Neville, 46 ans, rejoint le club avec six années d’expérience en tant qu’entraîneur-chef au niveau senior entre son passage en MLS et sur la scène internationale, après une carrière de 19 ans en tant que joueur distingué dans la Premier League anglaise et dans l’équipe nationale masculine d’Angleterre. Plus récemment, Neville a fait partie du personnel technique de l’équipe nationale masculine du Canada en tant qu’entraîneur adjoint lors de la participation de l’équipe à la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf 2023 et à la Gold Cup de la Concacaf 2023.

“Je suis extrêmement enthousiasmé par le défi qui m’attend et dès le premier instant où j’ai rencontré le staff, j’ai su que c’était la bonne opportunité pour moi, le bon club pour moi et la bonne ville pour moi”, a déclaré Neville. « Les supporters sont la partie la plus importante de ce club de football avec leur intensité et leur soutien, et je pense que ce voyage va être quelque chose de spécial. J’ai d’excellents souvenirs de ma visite à Portland, qui me rappelle Manchester, ma ville natale, et j’ai hâte que ma famille découvre cette belle ville.

Neville a été nommé entraîneur-chef de l’Inter Miami CF avant la deuxième saison MLS du club en 2021, les menant à travers plus de deux campagnes MLS jusqu’à son départ au milieu de 2023. En 2022, Neville et Miami ont terminé sixièmes du classement de la Conférence Est avec un note de 14-14-6 (48 pts), gagnant une place en séries éliminatoires et le meilleur résultat de l’équipe à ce jour.

Avant de devenir entraîneur en MLS, Neville a été sélectionné comme entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine d’Angleterre en janvier 2018. À la tête des Lionnes, l’équipe de Neville a remporté la Coupe SheBelieves 2019 et a mené l’équipe à une qualification invaincue pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019. avant de se classer quatrième du tournoi. De plus, Neville a été entraîneur adjoint du Valencia CF de la Liga (2015-16), de Manchester United de Premier League (2013-14) et de l’équipe nationale masculine des moins de 21 ans d’Angleterre (2012-13).

En tant que joueur, Neville a connu une brillante carrière de 19 ans en tant que défenseur à Manchester United et à Everton FC. L’international anglais a fait ses débuts professionnels avec Manchester United en 1995. Jouant avec les Red Devils, Neville a enregistré 381 apparitions toutes compétitions confondues, aidant l’équipe à remporter six championnats de Premier League, trois FA Cup et un titre de l’UEFA Champions League. Notamment, Neville et Manchester United ont remporté le triplé (Ligue des Champions, FA Cup, Premier League) lors de la saison 1998-99. Après avoir joué 11 saisons à Manchester United sous la direction du légendaire manager Sir Alex Ferguson (1995-2005), Neville a rejoint l’Everton FC en 2005 et a fait 303 apparitions toutes compétitions confondues, dirigeant l’équipe pendant huit saisons.

À l’échelle internationale, Neville a totalisé 59 apparitions pour l’équipe nationale masculine d’Angleterre. Il a fait cinq apparitions dans deux tournois différents de l’UEFA Euro (2000, 2004) et quatre apparitions dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA (1998, 2001) avec les Trois Lions. Neville a fait ses débuts internationaux senior contre la Chine le 23 mai 1996. Il a également joué dans les équipes anglaises U-16, U-18 et U-21.