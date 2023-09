Les TikToks, les mèmes et les commentaires de Musk rendent virale la bataille électorale argentine

Un groupe d’influenceurs férus de technologie aide le candidat présidentiel argentin Javier Milei à accéder aux plus hautes fonctions du pays.

Milei a rassemblé plus de 1,4 million de followers sur la plateforme de médias sociaux TikTok.

Parmi ses fans de premier plan figurent l’expert controversé de l’information Tucker Carlson et le milliardaire de la technologie Elon Musk.

Dans un bureau du centre-ville de Buenos Aires, un groupe d’influenceurs d’une vingtaine d’années se réunit pour planifier comment propulser Javier Milei à la présidence argentine avec des vidéos TikTok, des mèmes – et l’aide d’Elon Musk.

Le groupe, qui prend des pauses occasionnelles entre le tournage et l’élaboration de stratégies pour se promener en hoverboard dans le bureau, affirme qu’il s’agit de bénévoles non rémunérés qui croient aux idées libertaires de Milei et à son plan de « tronçonneuse » pour l’économie durement touchée du pays.

Ils contribuent à mener une bataille en ligne pour les votes qui a contribué à faire de Milei le favori avant les élections du 22 octobre.

Sur TikTok, Instagram et YouTube, ils partagent des clips de Milei expliquant l’inflation ou le peso, des dessins animés de style anime et des vidéos virales de Milei, comme celle où il déchire des post-its avec les noms des ministères qu’il envisage de fermer, avec colère. en criant « afuera » – dehors avec toi.

« Les réseaux sociaux sont la nouvelle façon de faire de la politique », a déclaré Eugenia Rolon, une influenceuse de 21 ans qui se décrit comme une antiféministe et une combattante d’une « bataille culturelle » contre les idées progressistes. Elle compte plus de 100 000 abonnés sur Instagram et TikTok.

S’inspirant des modèles de l’ancien président américain Donald Trump et du Brésilien Jair Bolsonaro, Milei a mené une campagne de guérilla en ligne contre ses rivaux politiques les plus établis.

Ses diatribes acidulées et ses rassemblements théâtraux sont facilement transformés en extraits sonores ou en clips viraux.

L’économiste et ancien expert de la télévision, qui arbore des cheveux en bataille et des vestes en cuir, a touché une corde sensible auprès des électeurs en colère contre l’inflation à trois chiffres, la pauvreté croissante et la récession imminente.

Cela le place devant le ministre péroniste de l’Economie Sergio Massa et l’ex-ministre conservatrice de la Sécurité Patricia Bullrich dans les sondages d’opinion et lui a valu une première place surprise lors d’un vote primaire ouvert en août.

Il a également gagné des fans en ligne à l’étranger, notamment les experts américains controversés de l’information Tucker Carlson, Bolsonaro et le magnat des médias sociaux de Tesla, Elon Musk.

« Si vous regardez les mesures d’interactions telles que les mentions, les vues et l’engagement, Milei fixe toujours l’ordre du jour », a déclaré Diego Corbalan, un expert en données qui collabore avec la société d’analyse des médias sociaux SciData Argentine.

Les guerres de mèmes commencent

Le succès de Milei en ligne a suscité une réaction de la part des partisans de Massa et de Bullrich, qui estiment que les politiques du libertaire sont radicales, impossibles à mettre en œuvre, voire dangereuses.

« Pour être entendu, il faut parler la même langue que les personnes avec lesquelles on essaie de débattre », a déclaré Jeremias Madrazo, 28 ans, un influenceur qui a fait la satire des propositions de Milei sur YouTube.

Madrazo est récemment devenu viral après être apparu à la télévision pour critiquer la proposition de Milei de dollariser l’économie.

Madrazo a déclaré que cela contribuerait à amplifier sa voix au-delà de ses propres partisans : « C’est un message qui peut apparaître partout sur les lignes temporelles. »

Le hashtag #JavierDelay, un jeu de mots sur le nom de famille du candidat qui se moque des projets de Milei comme étant irréalisables, a également récemment été tendance sur la plateforme de médias sociaux X.

Massa et Bullrich ont tous deux dépassé Milei en termes de followers sur X.

Mais sur TikTok, populaire auprès des jeunes, Milei compte 1,4 million de followers, bien devant les 43 500 de Massa et les 215 000 de Bullrich.

« Le message sur TikTok se propage plus rapidement et atteint beaucoup plus de personnes », a déclaré Inaki Gutierrez, qui gère le compte de Milei sur la plateforme vidéo.

Les équipes de Massa et Bullrich n’ont pas encore répondu aux demandes d’interview de Reuters sur cette histoire.

Madrazo a déclaré que les autres candidats devaient trouver des moyens de rivaliser avec le message impétueux de Milei, qui consiste notamment à brandir une tronçonneuse, à se moquer de ses rivaux et à insulter le pape argentin.

« Ce qui manque encore, c’est un nouveau récit, un meilleur contre-récit », a-t-il déclaré.

« JE N’AI PAS 7 MILLIONS DE TROLLS »

L’un des cerveaux derrière la stratégie numérique de Milei est Fernando Cerimedo, qui a déclaré avoir travaillé avec Bolsonaro sur sa campagne et dont les comptes sur les réseaux sociaux ont été suspendus après avoir faussement affirmé que l’élection présidentielle brésilienne de 2022 avait été volée.

Cerimedo a déclaré que le soutien apporté à Milei sur les réseaux sociaux était organique et a minimisé les commentaires précédents qu’il avait faits aux médias locaux selon lesquels il avait utilisé des trolls alimentés par l’IA.

« Beaucoup de gens disaient que Javier allait mal réussir parce que ce qui se passait sur les réseaux sociaux était mon troll », a déclaré Cerimedo. « Eh bien, je n’ai pas 7 millions de trolls, encore moins 7 millions qui votent. »

Milei a obtenu un peu plus de 7 millions de voix lors des primaires d’août, le plus grand nombre pour un seul candidat et devant le bloc péroniste au pouvoir et l’opposition conservatrice Ensemble pour le changement.

Plus tôt ce mois-ci, le commentateur américain Carlson s’est rendu en Argentine pour interviewer Milei, postant des articles favorables à son sujet sur X et affirmant qu’il était « probablement le prochain président de l’Argentine ».

Musk a critiqué les dépenses excessives du gouvernement dans son tweet de citation de la vidéo, une référence apparente au profond déficit budgétaire de l’Argentine et au plan de Milei de réduction rapide des dépenses.

Musk et X n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Agustin Romo, 27 ans, candidat aux législatives pour la province de Buenos Aires avec le parti Libertad Avanza de Milei, coordonne de manière informelle l’équipe des médias sociaux. Le style direct de Milei était la raison pour laquelle il gagnait des adeptes dans le pays et à l’étranger, a déclaré Romo.

« Ce sont des gens qui apportent leur grain de sable là où ils le peuvent pour que l’Argentine change et que Javier Milei devienne président », a déclaré Romo.