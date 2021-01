Une capture d’écran de l’un des TikToks de Claudia Conway du 19 janvier | Claudia Conway / TikTok

La fille de 16 ans de Kellyanne Conway a donné un regard laid sur leur vie de famille.

Claudia Conway, la fille de 16 ans de l’ancien porte-parole de Trump Kellyanne Conway et de l’avocat républicain anti-Trump George Conway, a affirmé que sa mère avait été «physiquement, mentalement et émotionnellement abusive» dans ses derniers TikToks.

Le 19 janvier, Claudia a publié une série de vidéos montrant Kellyanne criant, insultant fréquemment, rabaissant et apparemment frappant sa fille. Claudia a déclaré qu’elle avait enregistré leurs combats pendant des années et que ces exemples n’étaient que quelques-uns tout au long de sa vie.

Certains de ce que l’on peut entendre dans la vidéo, apparemment Kellyanne s’adressant à Claudia: «Va te faire foutre!» « Chienne. » « Si vous saviez seulement ce que les gens pensaient de vous. » Dans un autre, elle affirme: «Vous ne pouvez pas attraper le coronavirus du président.» (Kellyanne a été testée positive pour Covid-19 après avoir assisté à une fête organisée par le président Trump de l’époque.)

Dans l’après-midi du 20 janvier, Claudia a écrit aux abonnés: «Je ne plaisante même pas si l’un d’entre vous habite dans ce quartier vient me chercher» sous une vidéo d’une femme qui semble être Kellyanne expliquant à la police qu’elle se sent peu sûr.

Ce n’est pas la première fois que la dynamique de la famille Conway fait la une des journaux. Claudia a parlé de ses croyances progressistes et de sa relation difficile avec sa mère sur TikTok depuis l’été dernier, lorsqu’elle a soutenu Black Lives Matter et a exprimé à plusieurs reprises sa haine de Trump. Puis, en octobre, elle a été la première à signaler que sa mère montrait des signes de Covid-19 après avoir assisté à une célébration à la Maison Blanche pour la nomination d’Amy Coney Barrett à la Cour suprême. (Nous étions présents pour contacter Kellyanne et Claudia Conway pour commentaires et nous mettrons à jour si nous avons de nouvelles.)

Immédiatement, Claudia a été annoncée par des adultes sur Twitter comme un symbole de la révolution de la génération Z, un Héros américain, et un meilleur journaliste que Bob Woodward. Pourtant, Claudia elle-même a dit que ce n’est pas ce qu’elle espère que les gens retiendront de ses vidéos: tout ce qu’elle veut faire, dit-elle, c’est «montrer ma version de l’histoire».

Sa version de l’histoire, d’après ce qu’elle nous a montré, est déchirante. Voici sa vidéo intitulée «un récapitulatif de Covid avec Kelly», qui décrit une série d’insultes et la phrase «Tu as de la chance dans la vie professionnelle de ta mère». Claudia a commenté en dessous: «C’est effrayant de voir comment cette femme a occupé le poste de l’une des femmes les plus puissantes de ce pays. (Attention: le contenu des vidéos suivantes peut être dérangeant pour certains spectateurs.)

@claudiamconway sors moi hahhahahahahha ♬ son original – Claudia Conway

La fin de cette vidéo montre apparemment une main frappant son visage pendant qu’elle l’enregistre. Une grande partie des images semble montrer des exemples clairs d’un adulte réprimandant un enfant et est profondément inconfortable à regarder. Après que les vidéos aient commencé à gagner du terrain, Claudia en a filmé une autre expliquant sa décision et fournissant plus de contexte. Voici la transcription complète:

Hé les gars, je voulais juste ajouter un peu de contexte à ce que je viens de publier. Je sais que mes propos vont être déformés par les médias, mais je veux juste les diffuser. Je ne cherche pas à détester ma mère, je pense simplement qu’il est important de raconter ma version de l’histoire et mon expérience. Je passais juste en revue quelques vidéos, j’ai des centaines et des centaines de vidéos comme ça et j’ai pensé que c’était important parce qu’en tant que femme qui a un tel pouvoir dans ce pays, je ne pense pas que les gens savent vraiment comment elle est. Et c’est aussi un rappel à tous ceux qui se trouvent dans une situation similaire que vous n’êtes pas seuls, et qui croyez-moi, je comprends. En termes de ce qui peut être fait, il n’y a rien qui puisse vraiment être fait. J’ai tout essayé. Mes parents sont trop puissants et rien ne se passe. Je vais probablement avoir beaucoup d’ennuis pour ça. Je veux juste que tout le monde dans le monde qui regarde ça sache que je ne mens pas du tout. Je ne mentirais pas sur quelque chose comme ça.

Elle a également réalisé plusieurs vidéos par la suite, dont l’une tente d’exprimer à quel point il était effrayant de mettre des détails aussi intimes sur Internet:

De plus, j’ai très peur après avoir posté ça, très anxieux, je ne sais pas ce qui va se passer. Elle va probablement dire publiquement qu’elle n’est pas abusive ou non, mais c’est un peu ce que font les manipulateurs et les narcissiques. Je ne cherche pas d’attention, je ne cherche rien, je suis juste dans une situation vraiment abusive physiquement, mentalement et émotionnellement et je pense qu’il est important que tout le monde le voie.

Un autre a inclus un message aux médias:

Et avant que les médias ne publient ça, le Daily Mail, le New York Times, peu importe, parce que je sais qu’ils le feront, c’est exactement ce à quoi je suis habitué. Ce n’était en aucun cas pour faire tomber ma mère. Ils aiment m’appeler un «adolescent rebelle», peu importe, qui invente de la merde, mais je ne le suis pas. Je n’invente rien. Je raconte juste ma version de l’histoire.

Enfin, elle a révélé que la police s’était présentée à sa porte alors qu’elle était seule après que les vidéos aient commencé à devenir virales. Elle a dit qu’elle leur avait dit qu’elle allait bien et qu’ils étaient partis, et qu’après, elle s’est sentie coupable, «même si je ne devrais pas». En réponse à un commentaire, elle dit: «J’ai vraiment peur et c’est l’anniversaire de ma mère, donc je me sens coupable et invalide même si je ne devrais pas et mon anxiété monte en flèche.»

Ces vidéos, prises sans contexte, semblent être un appel désespéré à une sorte d’aide. Mais selon Claudia, la réalité est plus compliquée. Même si elle a dit qu’elle savait qu’ils attireraient l’attention des médias, elle a ouvertement exprimé son aversion pour être discutée dans la presse. Elle a également indiqué à plusieurs reprises qu’elle avait tenté d’éviter de porter des accusations juridiques contre sa mère. «Ce n’est même pas mal mais je n’essaye pas de la mettre en prison», a-t-elle écrit dans un commentaire. Cependant, elle a dit qu’elle avait eu une expérience avec les autorités dans le passé, mais que «Ils ne font rien. Elle est bien trop puissante. Dans un vidéo supprimée depuis, Claudia a déclaré que les services de protection de l’enfance avaient interrogé sa famille «et qu’ils n’avaient rien fait de merde».

Les allégations de Claudia et les preuves qu’elle fournit qui les soutiennent – au mieux un environnement familial dysfonctionnel et difficile et au pire un environnement apparemment abusif – sont sans aucun doute graves. Pourtant, il en va de même pour l’énorme pression exercée sur le public pour une jeune de 16 ans qui veut raconter sa propre histoire sous un microscope médiatique.

Bien que les téléspectateurs au cours des derniers mois aient disséqué son contenu et théorisé sur ce que cela pourrait signifier, comme nous l’avons vu avec d’autres tentatives d’analyse des comportements de personnes célèbres en crise, notre inclination à aider peut souvent faire plus de mal que de bien. Comme je l’ai écrit la dernière fois que Claudia a fait la une des journaux, «nous, le public, n’avons pas la capacité – ni le droit – de« sauver »ou de« libérer »Claudia de sa situation familiale, mais nous avons le devoir de la prendre. et les appels de tous les autres jeunes au sérieux.

Ceci, en fin de compte, semble être ce dont elle a le plus besoin: être entendue. «Ma situation est un gâchis mais je sais que ce n’est pas ma faute», a-t-elle écrit dans un commentaire le 20 janvier. «Je continuerai à publier mes expériences comme moyen de sensibiliser.