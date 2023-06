Les TikTokers présentent la berbérine comme « l’Ozempic de la nature ». Voici pourquoi les médecins disent que ce n’est pas le cas

La popularité récente d’Ozempic a suscité des inquiétudes quant à l’approvisionnement du médicament injectable pour les patients qui en ont réellement besoin aux fins prévues.

Ozempic est approuvé au Canada pour le traitement du diabète de type 2, tout comme Rybelsus, un médicament similaire présenté sous forme de comprimé. Mais il est de plus en plus utilisé hors AMM pour perdre du poids par des personnes par ailleurs en bonne santé ici et surtout aux États-Unis .

Avec des approvisionnements parfois insuffisants, certains influenceurs sur TikTok et d’autres médias sociaux vantent désormais un soi-disant supplément à base de plantes « miracle », la berbérine, comme un autre raccourci vers la perte de poids – le façonnant même « Ozempic de la nature ».

« Tout le monde a dit, ‘Perte de poids dans une aiguille? C’est fantastique!' », a déclaré le Dr Peter Lin, directeur des initiatives de soins primaires au Centre canadien de recherche sur le cœur et médecin de famille, à propos de l’engouement pour Ozempic.

« Ensuite, si vous essayez d’attraper cette vague, vous direz : ‘Voici une version naturelle de ce que vous ne pouvez pas obtenir en ce moment.' »

Mais avec la plupart des choses qui semblent trop belles pour être vraies, cette affirmation l’est aussi, disent les médecins – et pourrait même poser certains risques.

Voici ce que vous devez savoir sur la berbérine.

Qu’est-ce que c’est?

La berbérine est un produit chimique présent dans différents types de plantes, notamment l’épine-vinette européenne, l’hydraste du Canada, le fil d’or, le raisin de l’Oregon, le phellodendron et le curcuma des arbres. Il est jaunâtre et a un goût amer.

Il est utilisé depuis des milliers d’années dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, généralement pour traiter les punaises d’estomac, la diarrhée ou d’autres problèmes gastro-intestinaux.

REGARDER | Le souci de toutes ces publicités pour Ozempic : Ozempic ad blitz inquiète les médecins | À propos de ça Qu’elles soient collées sur les tramways ou affichées lors des matchs des Blue Jays de Toronto, les publicités pour Ozempic – un médicament contre le diabète de plus en plus utilisé pour perdre du poids – semblent être partout. Andrew Chang explique pourquoi le blitz publicitaire tire la sonnette d’alarme sur le soi-disant médicament «miracle».

Ce qu’il fait, ne fait pas et pourrait faire

Il y a eu des études sur l’effet de la berbérine sur les personnes atteintes de diabète de type 2 un peu plus recherche récente si cela pourrait fonctionner pour traiter la résistance à l’insuline.

D’autres études ont montré qu’il a « une certaine efficacité pour réduire la glycémie, corriger votre taux de cholestérol… un certain nombre de choses que les personnes obèses ont tendance à avoir », a déclaré le Dr Sean Wharton, médecin en médecine interne et professeur adjoint à l’Université de Toronto. et l’Université McMaster à Hamilton.

Mais Wharton, qui a travaillé pour l’entreprise qui produit Ozempic, dit que de nombreuses études suggérant que certains avantages de perte de poids étaient à court terme, non randomisés et non effectués contre un placebo.

En d’autres termes, pas scientifiquement rigoureux.

« Lorsque nous réalisons des études, nous essayons vraiment d’éliminer les facteurs de confusion dans les biais. Mais lorsqu’il s’agit d’une petite étude et que ce n’est pas une étude bien faite, il y a toujours un biais », a-t-il déclaré.

Pour la personne moyenne en bonne santé qui peut vouloir perdre 10, 15 ou 20 livres et ne pas en reprendre, dit Wharton, la science sur la berbérine n’est tout simplement pas là.

« La berbérine a-t-elle des bienfaits pour la santé ? Bien sûr, grâce à des processus probablement très naturels.

« Mais est-ce un Ozempic naturel ? Mes pensées seraient non », a-t-il dit, bien que d’autres recherches dans ce sens seraient « intéressantes ».

Ozempic est destiné à traiter les personnes atteintes de diabète de type 2, mais il est de plus en plus utilisé par des personnes par ailleurs en bonne santé pour perdre du poids. (Joël Saget/AFP/Getty Images)

En quoi la berbérine diffère-t-elle d’Ozempic ?

Ozempic imite une hormone, le GLP-1, qui indique au cerveau que la nourriture arrive et qu’il doit arrêter de manger.

« Le reste du corps sait quoi faire une fois que vous avez donné le signal que la nourriture arrive », a déclaré Lin.

« Il s’avère que chez les patients diabétiques, ce système de signalisation ne fonctionne pas bien. Ce GLP-1 ne sort pas à la bonne quantité ou au bon moment. Et donc ce que nous faisons à la place, c’est que nous vous donnons une injection de il. »

Mais la berbérine ne fonctionne pas comme Ozempic, dit Lin.

« Ce n’est pas un système de messagerie. »

Le fonctionnement de la berbérine n’est pas tout à fait clair, mais il semble que la seule raison pour laquelle elle est présentée comme une alternative naturelle à Ozempic est qu’elle pourrait contribuer à une perte de poids chez certaines personnes. Mais les médecins disent qu’il manque des données solides et à grande échelle pour étayer cette affirmation.

« Nous avons tous des anecdotes sur des choses qui ont fonctionné pour nous », a déclaré Wharton. « Cela ne signifie pas qu’elles se sont avérées efficaces pour le monde entier. »

REGARDER | La vérité sur les médicaments utilisés pour perdre du poids : Ozempic, Metformine : la vérité au-delà du battage médiatique contre le diabète Les médicaments contre le diabète comme Ozempic et Metformin sont la source de beaucoup de battage médiatique en ligne en raison des affirmations selon lesquelles ils peuvent induire une perte de poids, inverser le vieillissement et même guérir le cancer. Le spécialiste de la perte de poids, le Dr Sean Wharton, et l’expert en désinformation sur la santé, Tim Caufield, discutent avec Asha Tomlinson de CBC des limites et de l’éthique de faire de si grosses déclarations.

Y a-t-il des méfaits potentiels ?

Les substances naturelles ne sont pas réglementées par Santé Canada comme le sont les médicaments fabriqués, mais la berbérine relève de la réglementation de ce pays. réglementation des produits de santé naturelsou des PSN.

Dans un courriel à CBC News, Santé Canada a déclaré qu’il « recommande aux consommateurs de n’utiliser que des PSN autorisés conformément aux conditions d’autorisation de mise en marché approuvées indiquées sur son étiquette ».

« Dans le monde des herbes, nous ne faisons pas autant d’études et le processus d’approbation n’est pas tout à fait là. Nous ne savons donc pas exactement quels sont tous les effets secondaires », a déclaré Lin.

Il dit que bien que la berbérine soit l’une des herbes les plus étudiées, il y a toujours un manque d’informations en ce qui concerne ses avantages par rapport aux risques – c’est pourquoi les médecins ne la prescrivent pas.

« Jusqu’à ce que nous connaissions ce ratio, alors comment puis-je savoir que je ne te fais pas de mal? »

Il dit que les herbes sont traditionnellement utilisées en petites quantités – extraites de plantes, peut-être utilisées comme thé – donc quand les gens ressentent des effets secondaires comme des nausées ou de la diarrhée, c’est seulement en les ingérant à petite échelle.

La tisane d’épine-vinette, contenant de la berbérine, est utilisée depuis longtemps pour soulager certains petits ordres gastro-intestinaux. (amtiko/Shutterstock)

Son inquiétude est que si les gens pensent que prendre plus de berbérine les aidera à perdre plus de poids, ou si le supplément est modifié pour que le corps en absorbe plus, les effets secondaires négatifs pourraient également augmenter.

« C’est pourquoi beaucoup de médecins, si vous leur parlez, ils diront : ‘Vous savez, cela pourrait avoir un certain effet, mais nous ne savons pas exactement ce que cela fait à l’intérieur de votre corps. Et si cela touche tous ces systèmes, nous devons nous assurer que cela ne cause pas de tort », a-t-il déclaré.

Et parce qu’il n’est pas réglementé, dit Wharton, il comporte d’autres incertitudes.

« Avez-vous de la vraie berbérine ? Quelle dose en obtenez-vous ? Quelle concentration en obtenez-vous ? Et est-ce important ? » il a dit.

« Ce serait important s’il y avait des effets indésirables graves liés à cela, s’il y avait des interactions médicamenteuses, s’il y avait des choses qui causaient un vrai problème. Alors Santé Canada devrait le réglementer car ce serait une toxine. À ce stade , c’est juste un aliment naturel. »