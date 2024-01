Les Tigres signent une prolongation de six ans avec Colt Keith

Les Tigres ont annoncé aujourd’hui qu’ils avaient étendu leur espoir sur le terrain Colt Keith sur un contrat de six ans avec options club pour les saisons 2030, 2031 et 2032. Chaque option de club comprend des échelles de salaire. L’accord garantit à Keith 28,6425 millions de dollars et pourrait atteindre un maximum de 82 millions de dollars sur neuf ans si les trois options sont augmentées et exercées. En plus d’une prime de signature de 2 millions de dollars, Keith gagnera 2,5 millions de dollars de salaire pour la campagne 2024, 3,5 millions de dollars en 2025, 4 millions de dollars par saison en 2026 et 2027 et 5 millions de dollars par saison en 2028 et 29. Avant les escalators, l’option club 2030 est évaluée à 10 millions de dollars avec un rachat de 2,6425 millions de dollars, tandis que l’option 2031 est évaluée à 13 millions de dollars avec un rachat de 1 million de dollars et l’option 2032 est évaluée à 15 millions de dollars avec un rachat de 2 millions de dollars.

Keith, 22 ans, a été un choix de cinquième ronde des Tigers lors du repêchage de 2020 et a depuis lors gravi rapidement les échelons des ligues mineures avec une ligne oblique de .300/.382/.512 à tous les niveaux, y compris une ligne de .306/.380. /.552 en 126 matchs répartis entre Double et Triple-A la saison dernière. Le jeune est devenu un espoir consensuel du Top 30 du jeu, avec MLB.com le classant 22e tandis que Baseball Amérique l’a placé 28ème. Le président des opérations baseball, Scott Harris, et Keith lui-même ont commenté la prolongation dans un communiqué de presse suivant l’annonce.

“C’est une journée très excitante pour les Tigers de Détroit, Colt, sa famille et nos fans”, a déclaré Harris dans le communiqué de presse. “Ce contrat démontre notre confiance dans Colt et l’engagement de cette organisation à acquérir, développer et retenir les jeunes talents.”

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de parvenir à cet accord, garantissant ainsi ma place au sein de cette organisation pour les années à venir », a ajouté Keith. « Il y a une raison pour laquelle je tenais à m’engager à long terme pour être ici, et être entouré de coéquipiers et d’entraîneurs incroyablement talentueux en est une grande partie… Je sais que c’est un grand accomplissement, mais en fin de compte, ma mission est d’être le meilleur joueur possible et aider à remporter un championnat des World Series pour les fans des Tigers du monde entier.

On s’attendait déjà à ce que Keith rejoigne l’équipe de la grande ligue en tant que joueur de deuxième but quotidien des Tigers à un moment donné dans l’année, mais l’accord d’aujourd’hui garantit pratiquement qu’il sera dans l’alignement le jour de l’ouverture s’il est en bonne santé. L’accord enlève aux Tigers la possibilité d’obtenir une année supplémentaire de contrôle de l’équipe sur le joueur de champ intérieur tout en permettant au club d’être éligible à un choix au repêchage grâce à l’incitatif de promotion des prospects dans le cas où Keith gagne une année complète de service dans 2024 et remporte le prix AL Rookie of the Year ou se classe parmi les trois premiers du vote MVP avant d’être éligible à l’arbitrage.

Pour Keith, l’accord assure au joueur de 22 ans une aubaine importante après avoir signé pour seulement 500 000 $ sur le repêchage, tout en lui donnant également la certitude qu’il fera toujours partie des plans à long terme de Detroit alors qu’ils cherchent à tirer parti de leur surprenant deuxième place dans l’AL Central l’année dernière. Pour les Tigers, l’accord offre non seulement au club une certitude quant aux coûts des années d’arbitrage de Keith, mais offre également à l’équipe trois saisons supplémentaires de contrôle d’équipe sur le joueur de champ intérieur, le gardant potentiellement dans l’uniforme des Tigers jusqu’à sa saison de 30 ans si les trois options sont réunies. sont exercés. Il s’agit du quatrième plus gros contrat de l’histoire de la MLB pour un espoir qui n’a pas encore fait ses débuts dans les ligues majeures, derrière seulement les garanties du voltigeur des White Sox. Luis Robert Jr. et Eloy Jiménez ainsi que l’accord conclu par le prospect de champ extérieur Jackson Chourio et les Brewers plus tôt cet hiver.

