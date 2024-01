Les Tigres rebondissent avec un effort équilibré pour remporter la victoire à Tallahassee

Le basket-ball masculin de Clemson a réalisé un effort de but équilibré et l’une des meilleures performances défensives cette saison pour remporter une victoire de 78-67 contre Florida State samedi.

Dix Tigers différents ont marqué, totalisant leur plus grand nombre de points de banc dans un match de l’ACC et le deuxième cette saison (28 ; 37 contre les Queens). Chasseur de chasse totalisé 14 points, et Salle PJ avec 13, Josh Beadle avec un record en carrière de 12, et Joseph Girard III, avec 10, a été le meilleur buteur à deux chiffres.

Clemson (13-5, 3-4 ACC) a décroché une première victoire loin du Littlejohn Coliseum depuis le 9 décembre (site neutre contre TCU). Il s’agissait de la troisième victoire consécutive contre les Séminoles (11-7, 5-2).

Clemson a mené pendant 36 secondes en première mi-temps, mais les Tigers sont revenus de huit secondes pour égaliser le score à la pause, 30 pour tous.

Une partie de cet effort est venue de l’aile Jack Clark, qui avait raté un mois et demi d’action avant cette semaine (blessure au bas du corps), en marquant un panier à 3 points et en marquant cinq points en première mi-temps pour ses premiers points depuis le 24 novembre contre Alcorn State. Clark a terminé avec sept points, ajoutant sept rebonds, quatre passes décisives et un vol sur un record de 21 minutes.

“Bienvenue à la fête, Jack Clark. Vraiment heureux pour Jack”, a déclaré l’entraîneur-chef de Clemson, Brad Brownell. “Son expérience a été vraiment bonne. Sa longueur malgré tous les problèmes de fautes nous a vraiment aidés. Son équilibre était vraiment bon.”

Malgré un tir de 1 sur 9, FSU menait par trois avec 3:24 à jouer en première mi-temps, mais les premiers points du match de Girard, sur un trois, ont égalisé le match une minute plus tard.

Les Tigers ont dû faire face à des problèmes de faute et à des blessures au début de la zone avant, avec Hall, Ian Schieffelin et RJ Godfrey tous assis avec deux fautes et puis Bas Leyte souffrant d’une blessure à l’épaule/au bras lors d’un rebond en fin de première mi-temps.

Clemson a marqué le premier seau et les sept premiers points à la sortie de la pause pour sa plus grosse avance à ce jour. Chase Hunter a récolté sept points en seconde période grâce à une séquence de 8-0 des Tigers qui a porté l’avance à neuf avec 11 minutes et demie à jouer.

Les Seminoles ont passé plus de six minutes sans marquer lors de la deuxième séance et étaient toujours menés par neuf à dix minutes de la fin.

Un tir à 3 points de Girard avec moins de sept minutes à jouer a prolongé l’avance de Clemson à 11 points. Le lay-up et le lancer franc de Beadle avec 3:24 à jouer en ont fait un match de 13 points, Beadle égalant un précédent sommet en carrière en points sur la possession (10 points).

“J’ai vraiment un peu défié nos gars à la mi-temps et je leur ai simplement dit: ‘Nous sommes déjà venus ici, et le plus difficile pour nous est la défense de ce côté-là, loin du banc. Pouvez-vous rester connectés et suffisamment compétitifs et avoir suffisamment de combat pour les retenir – parce qu’ils vont se précipiter vers nous », a déclaré Brownell à propos de la zone. “Ensuite, j’ai dit que la deuxième chose est que notre exécution offensive contre Florida State est vitale et c’est extrêmement difficile à cause de la façon dont ils jouent… Nous devons les faire jouer sur demi-terrain. Je pensais que notre attaque en seconde période était vraiment bonne. ” Nous sommes allés vers un peu plus de mouvement. Très peu d’équipes ont fait cela contre elles et j’ai pensé que cela nous a permis de déplacer un peu le ballon. Ensuite, nous avons pris les bonnes décisions après le mouvement. ”

Clemson a tiré à 51 % sur le terrain et a réalisé 21 lancers francs sur 25, tout en limitant FSU à 22 % de tirs au-delà de l’arc (4-18).

Clemson a utilisé davantage de défense de zone dans le match pour aider à calmer l’attaque des Seminoles, qui avait marqué 75 points ou plus lors de cinq des six matchs précédents.

“C’était (efficace). Nous en avions parlé”, a déclaré Brownell. “En l’utilisant un peu plus… Nos gars se sont améliorés défensivement cette semaine. Nous avons encore du chemin à parcourir et avons des limites sur le plan athlétique. Mais il suffit de rester connectés. En compétition. Être un peu plus intelligent dans nos activités de dépistage. Nous avons J’ai commis quelques erreurs tout au long de l’année qui ont été problématiques et qui n’ont tout simplement pas fléchi sous la pression.

“Nous devons continuer à jouer sur notre banc. Ces gars-là doivent continuer à gagner des minutes et à être productifs afin que nous puissions garder les gars frais. Je pense qu’il y a eu une période ici où nous avons été fatigués. Les gars principaux étaient juste fatigués. à cause du manque de corps à l’entraînement et du manque de corps pendant les matchs, récupérer Jack Clark est énorme et j’espère que notre banc qui continue de grandir, de s’améliorer et d’acquérir un peu plus de confiance pourra nous donner un petit coup de pouce ici. avancer.”

Les Tigres reviennent à l’action samedi prochain au n°7 Duke (16h/ESPN).

20 janvier 2024