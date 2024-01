Les Tigres et Casey Mize évitent l’arbitrage

Les Tigres et le droitier ont évité l’arbitrage avec le droitier Casey Mizepar Ken Rosenthal de The Athletic. Le droitier gagnera 840 000 $ cette année et il existe une option de club de 3,1 millions de dollars pour 2025. Même si cette option devait être refusée, il serait toujours sous le contrôle du club via l’arbitrage. Il s’agira d’un salaire de 830 000 $ et d’un rachat de 10 000 $ sur l’option, par Mark Feinsand de MLB.com. Les Tigres ont maintenant annoncé ces détails.

Mize, 27 ans en mai, a passé toute l’année 2023 sur la liste des blessés après avoir subi à la fois une opération de Tommy John et une opération au dos à l’été 2022. Les joueurs figurant sur la liste des blessés des ligues majeures continuent d’accumuler du temps de service, Mize a donc pu se qualifier pour l’arbitrage. cette intersaison. Comme il avait manqué beaucoup de temps, Matt Swartz, contributeur de la MLBTR, a prévu une modeste augmentation de Mize à 1,2 million de dollars, pas trop loin du salaire minimum de 740 000 dollars pour la campagne à venir.

La date limite de dépôt de l’arbitrage était la semaine dernière et elle s’est déroulée sans accord entre Mize et les Tigres, avec un écart absurdement petit entre les deux parties. Le droitier a déposé à 840 000 $ et le club à 815 000 $. Les clubs et les joueurs sont autorisés à poursuivre les négociations et à parvenir à un règlement après le dépôt du dossier, mais de nombreux clubs déploient une stratégie de « dépôt et procès ». Cela signifie qu’à des fins de négociation, ils ne parleront pas aux joueurs après la date limite de dépôt, sauf pour un pacte pluriannuel.

Les Tigres sont l’un de ces clubs de « dossier et procès », mais se sont retrouvés dans une situation un peu délicate après la date limite de la semaine dernière. Se rendre à une audience d’une valeur de plus de 25 000 $ est une mauvaise idée du point de vue des relations publiques et constitue probablement un gaspillage de ressources important, compte tenu du temps nécessaire au personnel pour se préparer à une audience. Mais ils n’avaient probablement pas non plus intérêt à enfermer Mize dans le cadre d’un accord à long terme en raison de ses difficultés, tant en termes de résultats que de santé. En fin de compte, ils se sont sortis du pétrin en acceptant cette structure d’options, qui permet à la garantie de Mize d’atteindre le montant de son dossier sans que les Tigres n’engagent de réels dollars à l’avenir.

La saison 2024 pourrait être importante pour Mize. Ancien premier choix au classement général, il a affiché jusqu’à présent des résultats médiocres au cours de sa carrière dans la grande ligue. Il a lancé 188 2/3 de manches avec une moyenne de points mérités de 4,29, un taux de retrait au bâton de 18,7 %, un taux de marche de 7,1 % et un taux de balle au sol de 45,8 %. Après avoir lancé seulement 10 manches en 2022 et aucune l’année dernière, il pourrait être confronté à des limites de charge de travail.

Le club a signé Kenta Maeda et Jack Flaherty cet hiver pour rejoindre un mix de rotation qui devrait être dirigé par Tarik Skubal et comprend également Matt Manning, Reese Olson, Sawyer Gipson-Long, Wilmer Flores et d’autres. Mize dispose d’une gamme complète d’options s’il n’est pas en mesure d’obtenir un emploi en rotation et/ou si le club souhaite surveiller sa charge de travail. Il peut être contrôlé par arbitrage deux fois de plus avant de devenir agent libre après 2026, bien que des affectations facultatives puissent avoir un impact sur cette trajectoire.

22 joueurs devaient se présenter aux audiences, mais cet accord réduit ce nombre à 21.