Les Tigres échangent Gregory Soto: Une répartition des joueurs qu’ils ont acquis des Phillies

Les Tigres reçoivent des appels et ont des conversations sur Gregory Soto depuis des mois. À l’approche de l’hiver, le président des opérations de baseball, Scott Harris, a établi un décret.

“Nous avions envie d’entrer dans l’hiver, si nous pouvions obtenir un accord qui était au-dessus de la ligne pour nous, nous devrions être prêts à le prendre”, a déclaré Harris.

Oui, les Tigers se sont demandé ce qui pourrait arriver s’ils conservaient Soto jusqu’à la date limite des échanges, espérant peut-être que son stock augmenterait, rêvant peut-être de pouvoir tirer parti de leur double All-Star pour un plus grand nom à la mi-saison.

Mais Harris et les Tigers sentent clairement qu’ils ont obtenu la bonne valeur en retour samedi, lorsqu’ils ont échangé Soto et le joueur de champ intérieur Kody Clemens aux Phillies en échange de Matt Vierling, Nick Maton et le receveur Donny Sands.

Nous allons maintenant voir si les Tigres ont raison dans leurs évaluations et si ces trois joueurs peuvent réellement aider les Tigres en 2023 et au-delà.

Du point de vue des Tigers, ils ont trois jeunes frappeurs contrôlables qui ont fait preuve d’une bonne discipline au marbre et qui pourraient avoir plus d’avantages.

Vierling, un voltigeur qui a également joué premier, deuxième et troisième dans les ligues majeures, est la pièce A.

Le profil StatCast de Vierling attire immédiatement l’attention : il s’est classé au 86e centile parmi les joueurs de la MLB en vitesse de sortie moyenne, au 80e centile en force des bras et au 97e centile en vitesse de sprint. Traduction : Il frappe fort la balle, a un bras fort et frôle la vitesse d’élite.

L’astuce consistera à voir si les Tigers peuvent débloquer tous ces outils et aider Vierling à devenir un habitué de la MLB. Vierling n’a frappé que 0,246 avec un pourcentage de base de 0,297 et six circuits en 325 présences au bâton de la MLB pour les Phillies la saison dernière. Il a traversé le système des Phillies avec la réputation de frapper trop de ses balles durement frappées au sol.

Vierling, cependant, a disputé 12 matchs éliminatoires pour les Phillies l’automne dernier et possède tous les ingrédients nécessaires pour devenir un joueur productif. Il est un frappeur droitier qui a battu .295 contre des gauchers la saison dernière, ce qui en fait peut-être une excellente option de peloton pour un champ extérieur des Tigers lourd de chauves-souris gauchers.

“Avec Matt, il y a une tonne de puissance et juste de la vitesse brute”, a déclaré Harris. «Je pense que c’est la vitesse de sprint du 97e centile dans les grandes ligues. C’est vraiment difficile à trouver. Il a aussi beaucoup d’athlétisme. Il était un athlète de haut niveau au lycée et a maintenu cet athlétisme jusqu’aux ligues majeures.

À Maton, les Tigres obtiennent un autre ensemble de compétences intrigant. Il est un joueur de champ intérieur polyvalent qui peut également jouer sur l’herbe et a un pourcentage de base de 0,330 en 216 apparitions au marbre en carrière dans la MLB. Maton avait un 138 OPS + lors de ses 34 matchs avec les Phillies la saison dernière, et Harris a déclaré que les Tigers étaient impressionnés par les ajustements effectués par Maton à la mi-saison.

“Tout d’abord, lorsque vous regardez des vidéos de ces gars, ils le font facilement”, a déclaré Harris. «Quand vous regardez Nick prendre des balles au sol sur la terre, c’est facile. Ce sont des actions fluides. Il a beaucoup de bras pour faire des jeux profonds dans le trou, ce qui nous donne l’impression qu’il va être à l’aise au troisième et partout ailleurs.

Cet échange nous donne une idée un peu plus claire de ce à quoi ressemblera la liste des Tigers de la saison prochaine. Attendez-vous à voir de nombreux pelotons et joueurs se déplacer autour du diamant. Harris a déclaré qu’il s’attend à ce que Vierling et Maton soient tous deux des options pour jouer pratiquement n’importe quelle position. Harris a déclaré que les deux joueurs joueront un rôle dans la revendication du poste vacant des Tigers au troisième but.

“Un thème que vous allez voir à Lakeland est que nous allons avoir des représentants de gars partout dans le diamant”, a déclaré Harris. “Je pense que ces joueurs ont une longueur d’avance car ils l’ont déjà fait dans la cour des grands.”

Sands, le troisième joueur acquis dans le deal, ne doit pas non plus être négligé. Il a été classé au 21e rang des espoirs des Phillies et a atteint 0,308 avec un OBP de 0,413 en triple A la saison dernière. Bien qu’il ait été considéré comme un premier receveur au bâton, Harris a donné une critique élogieuse de la défense de Sands. Si c’est vrai, Sands pourrait affronter Eric Haase et Jake Rogers pour le temps de jeu la saison prochaine.

Sands, 26 ans, s’est bien classé dans les mesures de cadrage de hauteur dans le passé.

“Nous aimons vraiment sa capacité à aider nos lanceurs dans la zone de frappe”, a déclaré Harris. “Nous pensons vraiment qu’il va être un bon receveur défensif pour nous, et quand vous avez un défenseur positif derrière le marbre, vous voulez le mettre autant que possible derrière le marbre.”

L’acquisition de ces trois joueurs a coûté aux Tigers Soto, leur plus proche de haut en bas qui a montré des éclairs de domination mais aussi des manquements frustrants aux commandes. Ils ont également perdu Clemens, un joueur utilitaire de 26 ans qui a atteint 0,145 dans les majeures l’an dernier. Trading Clemens libère essentiellement de l’espace pour que d’autres joueurs aient des opportunités dans le champ intérieur. Se séparer de Soto en échange de ces frappeurs est un autre exemple de la philosophie du “risque calculé” de Harris. À Soto et Joe Jiménez, les Tigers ont échangé deux membres clés de l’enclos des releveurs de la saison dernière. Harris a également déclaré que les Tigers ont travaillé dur pour ajouter un autre releveur gaucher – peut-être sur un contrat de ligue mineure – au mélange d’enclos pour aider à remplacer Soto.

“L’enclos des releveurs était une force pour nous”, a déclaré Harris. «Mais nous devons également nous attaquer au domaine de la faiblesse. Nous avons fait beaucoup de travail pour ajouter à notre pitching et à notre défense pour stabiliser ce groupe, et nous devons remodeler l’identité offensive. J’en parle depuis le jour où je suis arrivé ici.

Aucun des joueurs que les Tigers ont reçus en retour n’est assuré de produire dans les majors la saison prochaine. Mais les Tigers ont comblé leurs besoins les plus importants: un joueur de champ intérieur gaucher à Maton, un voltigeur droitier à Vierling et une aide attrapée à Sands.

Il n’est pas clair si les Tigres rechercheront plus de frappeurs via une agence libre. Mais l’image de la liste est maintenant mieux ciblée, avec l’ajout de trois joueurs qui semblent correspondre à la vision à long terme de Harris.

Maintenant, nous attendons de voir si cet accord aide réellement les Tigers à obtenir les grands ligueurs de qualité dont ils ont désespérément besoin.

“Vous n’êtes jamais entièrement convaincu que les jeunes joueurs vont frapper dans les grandes ligues, mais vous êtes un peu plus confiant quand vous avez déjà vu des éclairs d’eux jouer dans les grandes ligues”, a déclaré Harris. «Avec Nick et Matt, nous avons déjà vu cela dans les grandes ligues, et avec Donny, il a joué à un très haut niveau en Triple A avec la batte… Cela augmente la confiance qu’ils vont pouvoir nous aider dans ’23 et au-delà.

(Photo du haut de Matt Vierling : Kyle Ross / USA Today)