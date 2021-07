Alors que les températures augmentent dans le sous-continent indien, les animaux ont également trouvé des moyens de se rafraîchir en été. Le confinement dans le parc national de Kaziranga a été idéal pour la riche faune du parc du patrimoine mondial, en particulier les tigres. Photos capturées par le guide touristique local Biswajit Chetry, dans la chaîne Kohora du parc, on pouvait voir des tigres se rafraîchir. Les photos montrent un couple de tigres royaux du Bengale d’humeur enjouée se rafraîchissant dans un plan d’eau du parc.

Le parc national de Kaziranga a été déclaré réserve de tigres en 2007 et compte actuellement la plus forte densité de tigres au monde (1 pour 5 km), avec une population de 118, selon le dernier recensement. En 2014, le nombre de tigres n’était que de 83. Le recensement des tigres de 2018 a montré que le nombre total de tigres dans toute la région du nord-est de l’Inde était de 219, dont 190 tigres dans l’Assam, suivis de 29 dans l’Arunachal Pradesh. Le paysage de Kaziranga a réussi à maintenir le rythme d’augmentation de sa population de tigres. La population florissante de tigres du parc indique qu’il existe une base de proies saines pour les grands félins. En fait, il est possible qu’il y ait plus de tigres que les estimations.

Kaziranga est unique avec une grande variété d’habitats, qui comprennent les plaines inondables dynamiques de la rivière Brahmapoutre à la limite nord et de la rivière Diphlu, des prairies ainsi que des forêts vallonnées du district de Karbi Anglong au sud.

La NTCA a identifié 32 corridors de tigres au niveau du paysage en Inde, dont 4 corridors sont directement liés au parc national de Kaziranga. Sur les 4 corridors reliant Kaziranga, le corridor Kaziranga-Karbi Anglong est l’un des maillons les plus importants et les plus critiques non seulement pour maintenir l’écosystème de Kaziranga, mais aussi pour fournir un refuge à l’immense population de faune sauvage pendant les inondations annuelles.

Le parc national ferme ses portes aux touristes nationaux et internationaux à partir de la première semaine de mai. Le parc a connu un afflux record de touristes nationaux au cours de la saison 2020-21.

