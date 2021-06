Les ‘Tighty-Whities’ sont révélés comme les sous-vêtements préférés des Britanniques

Les pantalons préférés de la Grande-Bretagne ont été révélés comme les « tighty-whities » précédemment décriés.

Les slips blancs brillants, super courts et révélateurs ont été officiellement élus choix numéro un de la Grande-Bretagne – mais seulement s’ils sont d’une propreté éclatante.

Près de six femmes sur 10 et plus de quatre hommes sur 10 ont déclaré préférer les sous-vêtements emblématiques, à condition qu’ils soient d’un blanc éclatant, à tout autre type de sous-vêtements masculins.

Le jockstrap, quant à lui, est arrivé en bas de la liste, tandis que les boxers confortables se sont classés deuxième sur la liste.

L’étude de 2 000 adultes a été commandée par le Dr Beckmann, expert en blanchisserie, qui a parcouru les rues de Manchester pour mettre en place une exposition époustouflante de modèles masculins arborant une sélection de différents types de sous-vêtements masculins classiques, alors que le public était invité à donner leur opinion honnête sur le style qu’ils préféraient et pourquoi.

La porte-parole du Dr Beckmann, Susan Fermor, a déclaré: «Après plus d’un an de restrictions et d’interactions virtuelles, nous étions ravis de nous aventurer à l’extérieur et d’interagir en toute sécurité avec le public pour entendre ce qu’il avait à dire sur son type de sous-vêtement préféré.

« Il est assez clair que la nation a des liens étroits avec son cœur.

« Il y a beaucoup d’amour pour les pantalons dans la rue, comme l’ont montré notre enquête et nos vox pops de rue – nos modèles ont également attiré beaucoup d’attention, comme vous pouvez l’imaginer. »

Dans tout le pays, les plus grands fans de Tighty White ont été trouvés dans les West Midlands, où 53% de la population les favorisent.

L’Écosse, quant à elle, abritait le plus grand amateur de Long John du Royaume-Uni, peut-être en raison des températures plus froides.

Les boxers amples étaient les plus populaires dans le sud-ouest et les East Midlands.

Susan Fermor a ajouté : « Entendre les préférences et les pensées des gens était un moyen amusant et fantastique d’évaluer ce que les gens aiment vraiment en matière de sous-vêtements et de lessive en général.

« Et cela nous permet, chez le Dr Beckmann, de voir comment des produits comme notre Glowhite réussissent à garder les blancs du pays brillants ainsi que les visages du pays rayonnants. »

LES PANTALONS LES MEILLEURS CLASSÉS AU ROYAUME-UNI Tighty Whities – 51 pour cent Boxer – 26 pour cent Boxer – 10 pour cent Troncs – 10 pour cent Caleçon long – 2 pour cent Jockstraps – 1 pour cent