Les Tigers signent un contrat de 6 ans avec Colt Keith





Il s'agit d'un accord différent, donnant aux Tigres une certitude sur les coûts et une sécurité financière à Keith avant ce que l'on espère être une longue carrière dans la grande ligue. C'est un signe des grandes attentes que les Tigers ont envers Keith, un choix de cinquième ronde du repêchage 2020 qui s'est carrément perché aux portes de Détroit l'année dernière avec une campagne percutante dans les ligues mineures.

"C'est une journée très excitante pour les Tigers de Détroit, Colt, sa famille et nos fans", a déclaré le président des opérations baseball des Tigers, Scott Harris, dans un communiqué de presse. « Colt a fait tout ce que nous lui demandions au cours de sa jeune carrière, améliorant toutes les facettes de son jeu et s'affirmant comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du sport. Ce contrat démontre notre confiance en Colt et l'engagement de cette organisation à acquérir, développer et retenir de jeunes talents.

Les Tigres n'ont pas caché qu'ils veulent donner à Keith l'opportunité de gagner une place dans l'alignement de la journée d'ouverture, en contournant le marché des agents libres pour garder la deuxième base ouverte. Cet accord ouvre la voie à Keith pour ouvrir la saison avec les Tigers.



”Je Je ne pourrais pas être plus excité de parvenir à cet accord, assurant ma place dans cette organisation pour les années à venir”, a déclaré Keith dans un communiqué. “Depuis mon repêchage en 2020, tous les entraîneurs et le personnel ont été d’une valeur inestimable pour m’aider, moi et mes coéquipiers. grandir sur et en dehors du terrain. Il y a une raison pour laquelle je tenais à m’engager à long terme pour être ici, et être entouré de coéquipiers et d’entraîneurs incroyablement talentueux en est une grande partie.



\”Je voudrais aussi Je tiens à remercier ma famille, mon fiancé, mon agent et mes amis pour leur soutien infatigable tout au long de ma vie et de ma carrière. Sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Je sais que c’est un grand accomplissement, mais en fin de compte, ma mission est d’être le meilleur joueur possible et d’aider à remporter un championnat des World Series pour les fans des Tigers du monde entier. “



L'accord est également un signe de l'approche des Tigers avec leur vague de jeune talent. Harris a déclaré à plusieurs reprises au cours de l'intersaison qu'il était ouvert aux accords et extensions à long terme avec leurs jeunes joueurs.

Les Tigers ont fait un investissement historique dans leur avenir dimanche, en signant l'espoir sur le terrain Colt Keith pour un contrat à long terme avant ses débuts très attendus en Major League. Le contrat, annoncé par les Tigres dimanche matin, garantit 28 642 500 $ au joueur au cours des six prochaines saisons.

