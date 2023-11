Les Tigers embauchent Jason Benetti comme voix play-by-play de Bally Sports Detroit

Détroit — Jason Benetti a été interrogé à trois reprises lors d’une conférence Zoom de 40 minutes jeudi, sur ce qui était si séduisant dans l’opportunité d’être l’annonceur télévisé play-by-play des Tigers de Detroit qui l’a amené à quitter sa ville natale de Chicago et son emploi. dont il rêvait depuis toujours – appeler les matchs des White Sox, ce qu’il fait depuis 2016 ?

Après tout, c’est un gars qui n’a quitté Chicago que pour partir en vacances en famille jusqu’au jour où il s’est rendu à l’université de Syracuse. C’est un gars qui a grandi en idolâtrant le légendaire diffuseur Hawk Harrelson. C’est un gars qui, pendant la pandémie de 2020, a mené un véritable programme quotidien de sensibilisation auprès des fans sur Twitter, histoire de rester en contact avec sa communauté. C’est un gars qui a failli fondre en larmes lors de sa première émission des White Sox lorsque l’ancien Tiger Avisail Garcia a frappé un circuit gagnant.

Ce fut une décision extrêmement difficile à prendre pour Benetti. Doux-amer, comme il l’appelait. Et l’attrait n’était pas l’argent. Il ne s’agissait pas de la taille du marché ni du potentiel d’obtention de points de notation plus élevés.

Il s’agissait de faire partie de quelque chose d’extraordinaire et de partager la vision présentée par les Tigres pour y parvenir.

“Pendant le processus d’entretien, j’ai senti, non, je sais, que j’étais entouré de gens qui voulaient être extraordinairement formidables et avant-gardistes”, a déclaré Benetti. « Et faites cela d’une manière intelligente et analytique qui dépasse tout simplement la portée de tout ce que j’aurais pu attendre de leur présentateur de télévision.

“Ils veulent quelqu’un qui va penser au jeu sous tous ses aspects, quelqu’un qui va passer un bon moment de temps en temps et dont les blagues de père seront souvent terribles. Ils me voulaient. Et je les voulais tout autant, ce qu’ils ressentaient à l’idée d’aller de l’avant et ce que cette franchise voulait faire en termes de baseball intelligent.

Benetti, 40 ans, a été officiellement embauché jeudi par les Tigers (et non par Bally Sports Detroit) pour remplacer Matt Shepard, dont le contrat n’a pas été renouvelé après la saison dernière.

“Nous recherchions quelqu’un qui pourrait faire passer notre diffusion au niveau supérieur”, a déclaré Ryan Gustafson, vice-président exécutif d’Ilitch Sports and Entertainment. « Jason est un talent de classe mondiale, cela ne fait aucun doute. Nous avons le plus grand respect pour tout ce qu’il apporte à notre émission. C’était la partie évidente.

En plus d’être le principal présentateur télé des White Sox au cours des huit dernières saisons, Benetti couvre également le football et le basket-ball et continuera de maintenir un calendrier de matchs nationaux de la MLB pour Fox.

Gustafson a déclaré que Benetti appellerait au moins 127 matchs des Tigers. Pour les matchs qu’il manquera, Dan Dickerson, responsable de la radio des Tigers, le remplacera.

Gustafson a également déclaré que le club était en train d’embaucher un ou plusieurs analystes pour faire équipe avec Benetti. Il a indiqué que ces embauches seraient annoncées à l’approche de la journée d’ouverture.

“Il était vraiment important pour Chris Ilitch, Scott Harris, moi-même et toutes les personnes impliquées de trouver la bonne adéquation culturelle”, a déclaré Gustafson à propos du choix de Benetti. « Jason et nous tous partageons ce désir incessant d’être formidable, de construire quelque chose de spécial, et cela se voit dans tout ce que nous faisons en tant qu’organisation.

« Nous construisons quelque chose d’incroyable et nous nous améliorons chaque jour. Le fait que Jason quitte l’environnement dans lequel il se trouvait, sa ville natale, pour venir ici le montre.

Pourtant, une partie du cœur de Benetti était meurtrie.

“La première personne à laquelle j’ai pensé aujourd’hui était Magglio Ordonez”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’ancienne star qui a quitté les White Sox pour venir aider les Tigers à se qualifier pour les World Series en 2006. “Quand il a quitté Chicago pour se rendre à Détroit, j’étais comme : « Qu’a-t-il fait ? Aujourd’hui, je me sens vraiment comme lui. Je suis une combinaison de cela et émotionnellement comme Freddie Freeman (après avoir quitté Atlanta pour les Dodgers) – c’est ce que je ressens.

«Je ne vais jamais ne pas avoir Chicago dans mon cœur parce que je l’aime. Mais j’aime les gens qui m’ont amené ici et je sais, la sensibilité de Détroit, je sais, je sais, je sais que nous allons bien nous entendre.

Benetti souffre de paralysie cérébrale. Comme il l’a dit, il ne marche pas avec la démarche d’un être humain moyen. Un de ses yeux a tendance à dériver. Très souvent, dit-il, la façon dont les gens réagissent à son égard n’est pas représentative de qui il est en tant que personne à part entière.

“Je suis physiquement différent, mais mentalement, je peux tenir une conversation”, a-t-il déclaré. «Je pense que je suis parfois sous-estimé. Je ne veux pas le dire avec une puce sur l’épaule, mais c’est ainsi que fonctionne la vie. Certaines personnes pensent que je ne peux pas faire des choses.

Les habitants de Détroit, a-t-il dit, peuvent probablement comprendre cela.

« De loin – alerte à la généralisation grossière – je pense que c’est ainsi que Détroit est traité », a-t-il déclaré. «Je pense que bien souvent, Detroit n’est pas connu pour ses fans passionnés ou pour ce qu’il a fait pour l’industrie musicale. Je pense que les gens ont tendance à réduire Détroit à quelques statistiques.

« Et je n’aime pas voir des gens ou un lieu entier se réduire à quoi que ce soit. Je sais à quel point les gens s’en soucient ici. Je sais à quel point les gens ici veulent simplement compter et être vus pour ce qu’ils sont et non pour une généralisation excessive.

Benetti, sans aucune incitation, a parlé de Shepard.

“C’est un de mes amis et il est un très bon annonceur dans de nombreux sports”, a-t-il déclaré. « Il a été si gentil avec moi et si merveilleux. Et j’ai besoin que vous sachiez tous que je viens ici pour être moi-même. Mais Matt Shepard est une très bonne personne et je pense à lui en tant qu’annonceur.

Qu’a-t-il fallu pour attirer Benetti de son Chicago bien-aimé, de son travail de rêve ? Il fallait un ajustement parfait.

“Ce qu’ils veulent chez un annonceur, c’est ce que je pense être”, a-t-il déclaré. « Et à ça, pour moi, on ne peut pas dire non. Pas quand les idéaux de quelqu’un sont tellement liés aux vôtres. Et ce n’est en aucun cas une réflexion ou un point négatif à propos des White Sox.

« Parfois, vous vous présentez à un endroit et vous dites : ‘Oh mon Dieu, c’est vrai. Et je ne peux pas croire que ce soit vrai parce que je quitte la maison. S’il vous plaît, ne sous-estimez pas à quel point je dois ressentir cela pour partir de là.

[email protected]

@cmccosky