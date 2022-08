Les Tigers de Princeton rechargent pour une autre course en séries éliminatoires profondes – Shaw Local

Ryan Pearson hésite à utiliser le mot, mais reconnaît que ses Princeton Tigers ne seront pas reconstruits cette année, mais plutôt recharger.

Les Tigers viennent de remporter un quatrième championnat consécutif de la division Three Rivers Conference East (Mississippi) et une longue course en séries éliminatoires, atteignant les quarts de finale de classe 3A.

Ils rechargent en effet pour un succès similaire.

« Je suppose que c’est notre mantra. Notre programme est actuellement à un endroit où nous nous attendons à réussir », a déclaré Pearson. «Cela ne commence pas seulement pour nous le 8 août. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons extrêmement fort toute l’année en ce qui concerne notre entraînement aux poids. Les trucs d’intersaison que nous faisons avec Hudl et des choses comme ça, nos enfants s’y préparent pendant plusieurs mois avant même que la saison n’arrive.

“La quantité de travail que nos enfants ont investie et les attentes de notre programme, ils croient fermement qu’ils peuvent être l’un des meilleurs prétendants au 3A. Ils s’attendent à bien faire. Le but pour nous, c’est juste de ne pas se contenter d’aller en playoffs.

“Nous voulons faire des dégâts une fois là-bas.”

Pearson a déclaré que les Tigers, qui ouvriront la saison le vendredi 26 août à Rockridge, ont connu une session estivale exceptionnelle et étaient prêts à démarrer lorsque les premiers entraînements de la saison d’automne commenceront le lundi 8 août.

“Nous parlons en tant qu’entraîneurs, nous sommes tellement en avance après le camp [comapred to] où nous étions les années précédentes. Je sais que COVID a eu à faire avec une partie de cela », a-t-il déclaré. « Nous avons jeté beaucoup sur les enfants au camp cette semaine. À leur crédit, ils l’ont ramassé. Ce n’est qu’une des attentes que nous avons. Il semble que quelles que soient les attentes que nous avons pour nos enfants, ils se montrent à la hauteur. C’est tout à l’honneur de nos enfants et de nos familles que nous avons dans cette communauté.

Alors que les Tigers regorgent de talents offensifs – y compris les goûts d’un quart-arrière de tous les États à Teegan Davis et d’un champ arrière profond – Pearson est le plus excité par sa défense, qui renvoie huit partants.

« Je crois fermement que l’attaque fait gagner les matchs, mais que la défense gagne les championnats. Et nous avons un excellent noyau d’enfants qui reviennent », a-t-il déclaré.

Sur la ligne D, les Tigers aligneront le senior Payne Miller, le junior Bennett Williams et le deuxième Cade Odell, qui ont tous commencé l’an dernier. Les autres partants de retour seront les seniors Danny Cihocki, Augie Christiansen et Carson Etheridge au secondeur, avec Davis et le deuxième Noah LaPorte au secondaire.

Alors que les Tigers devront remplacer Drew Harp au poste de secondeur, le deuxième Ian Morris intervient à temps plein après avoir rempli deux matchs en tant que recrue lorsque Harp a été blessé.

Les autres nouveaux venus en défense seront le senior Brady Byers dans le secondaire et le junior Ace Christiansen, qui rejoindra son frère au poste de secondeur.

L’attaque des Tigers est sans aucun doute entre de bonnes mains avec Davis de retour pour sa deuxième année derrière le centre. Le quart-arrière des Tigers est aussi bon que possible. L’année dernière, Davis s’est précipité sur près de 1 100 verges avec 16 touchés et a lancé pour 1 838 verges et 19 touchés.

« C’est juste un athlète fantastique. Tout ce que nous demandons à Teegan de faire, il peut le faire », a déclaré Pearson. « Il peut vous blesser avec son bras. Il lance un grand football. Tout le monde sait qu’il peut te faire mal avec ses jambes. C’est un champion d’état de saut en hauteur. Il court environ 4,4 40[-yard dash] à l’heure actuelle. Nous nous attendons donc à ce qu’il porte vraiment la charge cette année pour nous.

Pearson a déclaré que Davis n’est pas seulement un talent spécial, mais un apprenant rapide.

“C’est maintenant la deuxième année dans le système pour lui, donc beaucoup de choses qui étaient nouvelles pour lui l’année dernière sont dépassées”, a-t-il déclaré. “Tout ce que nous lui avons lancé, il l’a compris assez rapidement.”

Pearson prévoit d’utiliser une rotation de sept ou huit joueurs, dirigée par les seniors Augie Christiansen et CJ Hickey. Christiansen a mené les porteurs de ballon avec 954 verges au sol et 14 touchés. Hickey a fait ses débuts avec un match de 114 verges lors du premier match de la saison contre Rockridge pour se blesser au genou et ne pas revenir.

“C’est un bon problème à avoir”, a déclaré Pearson à propos de sa profondeur dans le champ arrière. “Cela va aider avec d’éventuelles blessures qui pourraient survenir au cours de l’année. Mais ça va garder les enfants frais. Nous allons pouvoir tourner pendant un match, alors que beaucoup d’équipes contre lesquelles nous jouons vont devoir laisser leurs enfants sur le terrain où ils ne se détachent pas.

Alors que le champ arrière ramène beaucoup d’expérience, le corps de réception des Tigres aura besoin d’une cure de jouvence. Les Tigers doivent remplacer les receveurs gradués Bennett Sierens, Matt Lucas et Ian Compton, qui ont cumulé 81 réceptions, 1 340 verges sur réception et 11 touchés.

Cihocki revient d’une grande campagne junior avec un record d’équipe de sept attrapés TD ainsi que 15 réceptions et 271 verges. LaPorte, Andrew Peacock, Byers, Ace Christiansen et le nouveau venu Carlos Benavidez assumeront des rôles élargis.

Tout commencera devant pour les Tigers sur la ligne avec le senior Brady Piacenti au centre, les étudiants de deuxième année Odell et Morris à la garde, et le senior Miller et les juniors Williams et Jack May de retour au tacle, avec Cihocki et le étudiant de deuxième année Daniel Sousa au bout serré.

“Je sais que nous allons être jeunes à certains endroits, mais en même temps, beaucoup de ces jeunes qui vont jouer pour nous en deuxième et en junior avaient beaucoup d’expérience”, a déclaré Pearson.

Pearson a déclaré que les Tigers possèdent une vitesse d’équipe supérieure, ce qui sera l’une de leurs plus grandes forces.

«La vitesse globale de notre équipe est différente de tout ce que nous avons eu auparavant. Nous avons plusieurs enfants qui ont moins de 4,5 à 40 ans, et je n’ai jamais eu ça auparavant », a-t-il déclaré. « À leur crédit, ils y travaillent toute l’année. Ce sont des enfants de la piste. Entraîneur [Dan] Foes fait un excellent travail pendant la saison sur piste, et nous espérons que cela se traduira à l’automne.