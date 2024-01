Les Tigers de Détroit signent un contrat avec Colt Keith d’une valeur pouvant atteindre 82 millions de dollars sur 9 ans

Les Tigers de Détroit ont signé un espoir Colt Keith à une prolongation de contrat.

L’accord, devenu officiel dimanche matin, est d’une durée de six ans jusqu’à la saison 2029 avec des options de club pour les saisons 2030, 2031 et 2032. Le contrat sera d’une valeur de 82 millions de dollars sur neuf ans si toutes les options sont augmentées et exercées.

L’accord à long terme garantit pratiquement que Keith sera le joueur de deuxième but de la journée d’ouverture des Tigers en 2024, faisant ainsi ses débuts en MLB. Le joueur de 22 ans, sans aucune expérience dans les ligues majeures au cours de ses trois années de carrière professionnelle, a été ajouté à la liste des 40 joueurs.

Keith, qui a reçu une prime à la signature de 2 millions de dollars, gagnera 2,5 millions de dollars en 2024, 3,5 millions de dollars en 2025, 4 millions de dollars en 2026, 4 millions de dollars en 2027, 5 millions de dollars en 2028 et 5 millions de dollars en 2029.

L’accord de six ans, couvrant toutes les saisons que Keith serait sous le contrôle de l’équipe (y compris trois ou quatre années éligibles à l’arbitrage), est d’une valeur garantie de 28,6425 millions de dollars.

Les trois options du club : 10 millions de dollars pour 2030 (avec un rachat de 2 642 500 $), 13 millions de dollars pour 2031 (avec un rachat de 1 million de dollars) et 15 millions de dollars pour 2032 (avec un rachat de 2 millions de dollars). Il peut gagner 18 millions de dollars supplémentaires en escalators potentiels sur les options du club.

“C’est un jour très excitant pour les Tigers de Détroit, Colt, sa famille et nos fans”, a déclaré le président des opérations baseball des Tigers, Scott Harris, dans un communiqué. “Colt a fait tout ce que nous lui avons demandé au cours de sa jeune carrière, améliorant toutes les facettes de son jeu et s’affirmant comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du sport. Ce contrat démontre notre confiance en Colt et l’engagement de cette organisation à acquérir, développer et retenir les jeunes talents.

Les Tigres, sous la direction de l’ancien directeur général Al Avila, ont sélectionné Keith au 132e rang au classement général au cinquième tour du repêchage abrégé de 2020 au lycée de Biloxi dans le Mississippi. Il était arrêt-court au lycée et s’est engagé dans l’État de l’Arizona, mais est passé au deuxième et au troisième but dans les ligues mineures.

Keith a subi une blessure à l’épaule droite, qui n’a pas nécessité d’intervention chirurgicale, en juin 2022, qui a mis fin à sa deuxième saison chez les mineurs, mais après avoir retrouvé sa pleine santé en octobre 2022, il a ratissé l’Arizona Fall League pour préparer le terrain pour une percée. à sa troisième saison.

En 2023, Keith a atteint 0,306 avec 27 circuits, 60 buts sur balles (taux de marche de 10,4 %) et 121 retraits au bâton (taux de retrait au bâton de 21 %) en 126 matchs avec Double-A Erie (59 matchs) et Triple-A Toledo (67 matchs). ). Il a frappé .287 et 13 circuits en 301 apparitions au marbre avec les Mud Hens.

Le 16 mai, Keith a frappé pour le cycle avec Double-A Erie tout en terminant 6 en 6 avec deux circuits. Les Tigers l’ont promu au Triple-A Toledo le 26 juin. Il est allé 3-en-4 avec un home run de 425 pieds (lors de sa première apparition au marbre) et deux buts sur balles lors de son premier match avec les Mud Hens.

“Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de parvenir à cet accord, garantissant ainsi ma place dans cette organisation pour les années à venir”, a déclaré Keith dans un communiqué. “Depuis que j’ai été repêché en 2020, tous les entraîneurs et le personnel ont été d’une valeur inestimable pour m’aider, moi et mes coéquipiers, à grandir sur et en dehors du terrain. Il y a une raison pour laquelle je tenais à m’engager à long terme pour être ici et à être entouré d’incroyables des coéquipiers et des entraîneurs talentueux dans une grande partie de cela.

“Je voudrais également remercier ma famille, ma fiancée, mon agent et mes amis pour leur soutien infatigable tout au long de ma vie et de ma carrière. Sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Je sais que c’est un grand accomplissement, mais en fin de compte, mon Notre mission est d’être le meilleur joueur possible et d’aider à remporter un championnat des World Series pour les fans des Tigers du monde entier. »

Keith, qui est représenté par l’agent Matt Paul de Munger English Sports Management, a été comparé au vétéran de la MLB de 17 ans Joey Votto par l’ancien coordinateur des frappes des Tigers et actuel entraîneur des frappes des Reds de Cincinnati, Joel McKeithan.

“Je vois certainement beaucoup de similitudes dans la façon dont ils se déplacent naturellement, dans leur approche des frappeurs et dans les compétences qu’ils possèdent”, a déclaré McKeithan au Free Press il y a environ 12 mois. “Approche de haut niveau, capacité à contrôler la zone, à mettre le ballon en jeu et à le propulser dans toutes les parties du terrain.”

Il se classe au 22e rang des espoirs du baseball sur la liste des 100 meilleurs de MLB Pipeline et au 28e rang des espoirs du baseball américain. Il a affiché un taux de contact de 75 % et un taux de contact dans la zone de 83,2 % la saison dernière, avec une vitesse de sortie moyenne de 90,4 mph.

Keith est le deuxième espoir majeur à signer une prolongation de contrat à long terme cette intersaison, après le contrat de 82 millions de dollars sur huit ans de Jackson Chourio avec les Brewers, qui pourrait potentiellement valoir jusqu’à 142,5 millions de dollars sur 10 ans.

“Nous y sommes toujours ouverts”, a déclaré Harris le 4 décembre lors des réunions d’hiver, interrogé sur d’éventuelles prolongations de contrat. “Je ne ferai jamais de commentaire à ce sujet tant que ce n’est pas fait, pour des raisons évidentes. Mais vous voulez être dans une position où vous avez de jeunes joueurs qui méritent des prolongations. Je pense que nous nous dirigeons vers cela, et c’est à peu près aussi loin que possible. Je peux vraiment y aller. … Je veux dire, les Brewers l’ont fait parce que cela avait du sens pour eux. »

