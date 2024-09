Les Tigers de Détroit gâchent le départ de Tarik Skubal et s’inclinent face aux Rockies du Colorado

Le lanceur de relève droitier des Tigers de Détroit, Jason Foley, n’avait pas concédé de point mérité depuis la fin du mois de juillet. Sa séquence de 18 matchs et 16 manches s’est terminée par deux points mérités en neuvième manche lors du dernier match de la série contre les Rockies du Colorado, jeudi, à Comerica Park.

Les Tigres ont perdu 4-2.

Ils n’ont pas réussi à prolonger leur séquence de victoires au-delà de quatre matchs au milieu d’une poussée d’après-saison, malgré le fait d’affronter la troisième pire équipe de la MLB.

« Toutes les défaites sont nulles », a déclaré Spencer Torkelson. « Je ne pense pas que le résultat importe vraiment, mais perdre est nul. Évidemment, nous aimerions gagner ici, mais nous ne l’avons pas fait. Ils nous ont battus, c’est tout. Nous reviendrons demain prêts à repartir. »

CARLOS MONARREZ :Les Tigers de Détroit ont réussi leur saison 2024, qu’ils soient qualifiés ou non pour les playoffs. Vous devriez en profiter dès maintenant

Le gaucher Tarik Skubal, favori pour remporter le trophée Cy Young de la Ligue américaine, a accordé un point sur quatre coups sûrs et aucun but sur balles avec six retraits au bâton en six manches, lançant 84 lancers. Un lanceur de relève a frappé sa main droite non-lanceuse en sixième manche, mais il a terminé la manche et les radiographies se sont révélées négatives.

Skubal a une moyenne de points mérités de 2,50 en 29 départs.

« C’est un peu douloureux », a déclaré Skubal, « mais je pense que je vais bien. »

Avec cette défaite, les Tigers (75-72) sont tombés à 3½ matchs derrière les Twins du Minnesota — un déficit de 4½ matchs en considérant le bris d’égalité — pour la troisième et dernière place de wild-card de l’AL, avec 15 matchs restants dans la saison régulière.

À la neuvième manche, Brendan Rodgers a frappé le sinker de Foley dans le champ droit pour un simple en tête de la manche.

Lors du lancer suivant, le receveur Dillon Dingler, forcé à l’action en raison d’un remplacement de Jake Rogers lors de la manche précédente, n’a pas réussi à attraper une balle rapide surélevée. La balle a rebondi sur le gant de Dingler, ce qui a permis à Rodgers de prendre la deuxième base.

Les Rockies ont pris une avance de 3-2 grâce au double de Jacob Stallings au champ droit, qui a frappé le slider de Foley avec deux prises. La balle a rebondi sur le gazon du champ extérieur et a dépassé le voltigeur droit Matt Vierling. En conséquence, Rodgers a marqué facilement depuis la deuxième base.

Plus tard, les Rockies ont étendu leur avance à 4-2 grâce au sacrifice de Jake Cave.

Les Tigers ont menacé en neuvième manche avec le but sur balles de Colt Keith et le simple de Torkelson avec deux retraits au champ intérieur pour placer des coureurs en première et troisième base. Zach McKinstry, cependant, a été éliminé sur un strike contre le releveur droitier Tyler Kinley pour mettre fin au match.

Tarik Skubal débute

Skubal a retiré les sept premiers frappeurs, mais le huitième frappeur – la recrue Jordan Beck – a frappé une balle courbe suspendue à deux prises pour un coup de circuit en solo avec un retrait en troisième manche, prenant une avance de 1-0.

C’était le seul dégât contre Skubal.

« Je n’ai pas vraiment exécuté mes lancers à un bon rythme », a déclaré Skubal. « Pas beaucoup de prises au premier lancer, beaucoup de ratés. Je dois revenir à ce qui fait de moi un bon lanceur, et ce que j’ai fait aujourd’hui, je ne pense pas que ce soit ce qui fasse de moi un bon lanceur. Il y a trop de ratés là-dedans. »

JEFF SEIDEL :Pour les jeunes Tigers de Détroit, tout est amusant. Dans la course aux playoffs, c’est un avantage

Le joueur de 27 ans a contourné les difficultés lors des quatrième et cinquième manches. En quatrième, il a éliminé Stallings avec cinq balles rapides consécutives – les trois dernières après une visite de Rogers au monticule – pour immobiliser des coureurs aux coins. En cinquième, Skubal a immobilisé un coureur avec l’aide de Riley Greene, qui a effectué une réception en bondissant dans le champ gauche pour priver Ezequiel Tovar d’un coup de circuit de deux points.

« C’était vraiment bien », a déclaré Skubal à propos de la visite de Rogers au monticule. « Il m’a sauté dessus un peu, et j’en avais besoin sur le moment, et puis le résultat est arrivé. C’était bien pour lui. C’est un honneur pour qui il est et le leader qu’il est derrière le marbre. »

Un moment effrayant s’est produit à la sixième manche.

Skubal a reçu un ballon de retour (à 71 mph) de la main droite, juste en dessous du talon de son gant. Il a raté le ballon et a fait une réception athlétique avec sa main gauche, mais après le jeu, il a laissé tomber son gant sur le monticule et a secoué sa main droite de douleur.

Skubal s’est dirigé vers le bord de l’herbe du champ intérieur devant la deuxième base. Il a reçu la visite de Hinch et de l’entraîneur sportif adjoint Kelly Rhoades. Après une longue discussion, Skubal a lancé quelques lancers d’échauffement et est resté dans le jeu.

Il a complété la sixième manche mais n’est pas revenu pour la septième.

[ MUST LISTEN: Make « Days of Roar » your go-to Detroit Tigers podcast, available anywhere you listen to podcasts (Apple,Spotify) ]

Le grand swing de Spencer Torkelson

Les Tigres ont été blanchis jusqu’à la quatrième manche.

Torkelson a été placé sur un compte de deux prises lors des deux premiers lancers contre le droitier Ryan Feltner. Il y avait deux coureurs sur les buts avec deux retraits dans la manche, grâce au simple de Greene et au but sur balles de Jace Jung.

Au lieu de se retirer sur trois prises, Torkelson a pris les deux lancers suivants pour égaliser le compte, puis a fait une faute sur deux lancers consécutifs. Au septième lancer, Torkelson a envoyé la balle courbe suspendue de Feltner dans le coin du champ gauche pour un double de deux points et une avance de 2-1.

« J’ai simplifié les choses et je n’ai pas essayé d’en faire trop », a déclaré Torkelson. « J’ai reculé la balle rapide et j’ai laissé tout se dérouler comme ça. J’ai un peu étouffé, mais c’est tout. J’ai juste essayé de garder les choses simples. Un home run de trois points serait génial, mais il faut vraiment que la ligne continue à bouger. »

Les Rockies ont égalisé le score, 2-2, grâce au simple du frappeur suppléant Charlie Blackmon en champ intérieur à la septième manche. Keith, le joueur de deuxième but, a attrapé la balle au milieu, mais son lancer en courant – plutôt que de planter son pied arrière avant de lancer – n’était pas assez fort pour atteindre le coureur.

« Je veux dire, il pèse 119 kg et court aussi vite qu’il le peut en dehors du terrain », a déclaré Hinch à propos du jeu de Keith. « Il allait aussi vite qu’il le pouvait en dehors du terrain et avait du mal à s’arrêter. »

Contactez Evan Petzold au [email protected] ou suivez-le @EvanPetzold.

Écoutez notre émission hebdomadaire sur les Tigres « Jours de rugissement » tous les lundis après-midi à la demande sur freep.com, Pomme, Spotify ou partout où vous écoutez des podcasts. Et retrouvez tous nos podcasts et nos briefings vocaux quotidiens sur freep.com/podcasts.