Les Tigers de Détroit appellent le meilleur espoir de lancer Jackson Jobe

Les Tigers de Détroit continuent d’être pleins de surprises.

Comme si leur victoire 27-11 dans la course aux séries éliminatoires n’était pas suffisante, lundi, ils ont sélectionné le contrat du meilleur espoir de lancer Jackson Jobe de Triple-A Toledo.

L’équipe a annoncé ce changement et il deviendra officiel avant de commencer une série de trois matchs contre les Rays de Tampa Bay mardi à Comerica Park.

Le mouvement correspondant est également une surprise. Le vétéran releveur Shelby Miller, qui a sorti les Tigers d’une situation difficile avec les bases pleines et un retrait à Kansas City mardi dernier, mais qui n’a pas lancé du tout lors des trois matchs à Baltimore, a été désigné pour affectation.

Les Tigers étant en congé lundi, ni le manager AJ Hinch ni le président Scott Harris n’étaient disponibles pour commenter.

Jobe sera éligible pour faire partie de l’équipe d’après-saison. Il était dans l’organisation le 1er septembre et les Tigers l’utiliseront comme remplaçant du lanceur Sawyer Gipson-Long, qui est éligible pour sortir de la liste des blessés mais n’est pas prêt à lancer.

« Jobe se joint à la chasse », ont posté les Tigres sur X.

Jobe, un droitier de 1,88 m et 86 kg, a été le premier choix des Tigers lors du repêchage de la MLB 2021, sélectionné au 3e rang au total à la sortie de Heritage Hall à Oklahoma City. Lançant principalement à Erie en Double-A et à Toledo en Triple-A cette saison, Jobe a disputé 21 matchs, compilant une moyenne de points mérités de 2,36 et un WHIP de 1,12 en 91,2 manches, avec 58 coups sûrs, 45 buts sur balles et 96 retraits au bâton.

Ses deux derniers départs ont eu lieu avec les Mud Hens, accordant un total de six points en neuf manches lancées. Il a retiré sept frappeurs sur prises et accordé cinq buts sur balles.

Mais les Tigers ont eu du succès ces deux derniers mois en faisant venir des lanceurs avec des moyennes de points mérités gonflées en Triple A et en les utilisant dans des rôles de relève. Jobe, qui lors de sa seule apparition dans la Grapefruit League ce printemps a atteint 100 mph sur le radar, a déjà lancé 91,2 manches, un sommet en carrière.

Avec six matchs restants à jouer en saison régulière, Hinch a déployé une stratégie où tous les lanceurs sont sur le pont, à l’exception de l’as Tarik Skubal, qui débutera mardi. Il est probable que Hinch utilisera Jobe comme il a utilisé la plupart de ses releveurs — dans des situations avantageuses contre des groupes de frappeurs contre lesquels il pense qu’ils s’entendent bien.

Jobe est considéré comme l’un des meilleurs espoirs de lancer du jeu. Baseball America le classe au 2e rang du classement général, quelle que soit sa position, et MLB Pipeline le classe au 6e rang du classement général, le plaçant ainsi au premier rang des espoirs de lancer.

Pour Miller, 33 ans, ce fut une saison difficile, comme le montrent ses huit défaites et ses sept échecs. Il a gagné 3 millions de dollars cette saison, plus un escalator de 100 000 dollars lorsqu’il a disputé son 50e match.

Les Tigers avaient une option sur lui pour 2025 d’une valeur de 4,25 millions de dollars et ils devront lui payer le rachat de 250 000 $ qui y était attaché.

Les Tigers occupent la troisième et dernière place dans la course à la wild-card de la Ligue américaine, un match devant les Twins du Minnesota, contrôlant leur propre destin dans le but de se qualifier pour les séries éliminatoires.

