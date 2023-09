Les TIFF Tribute Awards rendront un toast à Spike Lee et Patricia Arquette

L’actrice Patricia Arquette et les cinéastes Spike Lee et Pedro Almodovar font partie des noms honorés lors des TIFF Tribute Awards de ce soir.

Le gala annuel de collecte de fonds, organisé dans le cadre du Festival international du film de Toronto, a sélectionné les trois lauréats des Oscars pour figurer parmi les cinéastes qu’il célèbre lors d’une soirée qui risque d’être à court de stars alors que les deux grèves des écrivains et des acteurs hollywoodiens se prolongent.

Arquette recevra le TIFF Share Her Journey Groundbreaker Award pour sa carrière à l’écran de plusieurs décennies, qui comprend un Oscar d’actrice dans un second rôle pour « Boyhood ». Elle est au festival du film avec son premier long métrage « Gonzo Girl ».

Lee a été sélectionné pour l’Ebert Director Award, qui célèbre son influence, notamment avec son film révolutionnaire de 1989 « Do the Right Thing » et « BlacKkKlansman » de 2019, qui lui a valu l’Oscar du scénario adapté.

Almodovar recevra le prix Jeff Skoll dans la catégorie Impact Media, qui récompense le leadership dans l’union de l’impact social et du cinéma. Il a réalisé « All About My Mother », lauréat d’un Oscar, et présente son nouveau court métrage « Strange Way of Life » au festival de cette année.

Parmi les autres lauréats figurent le réalisateur de « Free Guy », Shawn Levy, qui reçoit le Norman Jewison Career Achievement Award, ainsi que l’acteur de « Fear the Walking Dead », Colman Domingo, et l’actrice de « Phantom Thread », Vicky Krieps, qui reçoivent tous deux les prix d’interprétation de cette année.

Les TIFF Tribute Awards ont lieu à l’hôtel Fairmont Royal York et les bénéfices soutiennent la campagne du cinéma Viola Desmond visant à renommer le cinéma principal du siège du TIFF en l’honneur du pionnier des droits civiques.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 10 septembre 2023.