Les tickets Mega Millions grimperont à 5 $, mais les responsables promettent des prix plus importants et de meilleures cotes

DES MOINES, Iowa– Le coût d’achat d’un Mega Millions rêve de jackpot va bientôt plus que doubler, mais les responsables de la loterie ont déclaré qu’ils étaient convaincus que les joueurs n’hésiteraient pas à payer plus après les changements qui conduire à des prix plus importants et des gagnants plus fréquents.

Les responsables de la loterie ont annoncé lundi qu’il en coûterait 5 dollars pour jouer au Mega Millions à partir d’avril, contre 2 dollars actuellement par ticket. L’augmentation des prix sera l’un des nombreux changements apportés au Mega Millions qui, selon les responsables, entraîneront cotes de jackpot amélioréesdes prix géants plus fréquents et des paiements encore plus importants.

« Dépenser 5 dollars pour devenir millionnaire ou milliardaire, c’est plutôt bien », a déclaré Joshua Johnston, directeur de la Washington Lottery et directeur principal du groupe qui supervise Mega Millions.

Mega Millions et son compatriote de loterie Powerball sont vendu dans 45 étatsainsi que Washington, DC et les îles Vierges américaines. Le Powerball est également vendu à Porto Rico.

Les responsables du Powerball ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de modifier les cotes de ce match ni le prix de 2 $ pour la plupart des billets.

Mega Millions introduira des changements à une époque où moins de gens achètent des billets et où les jackpots doivent atteindre des chiffres de plus en plus élevés avant que des joueurs sporadiques ne le remarquent et choisissent d’acheter un billet ou deux. Alors qu’un jackpot de 500 millions de dollars incitait autrefois à faire la queue devant les portes des dépanneurs, les gros prix d’un milliard de dollars suscitent désormais souvent des réactions plus houleuses.

Ces numéros de jackpot très médiatisés pourraient également en prendre un coup à mesure que les taux d’intérêt baissent. En effet, sur les panneaux d’affichage ou autres publicités, les loteries d’État mettent l’accent sur le paiement d’une rente pour les jackpots, distribués sur des décennies par un fonds d’investissement. Comme les taux d’intérêt ont été élevés, les jackpots de rente ont plus que doublé les prix en espèces que les gagnants choisissent presque toujours.

Si l’on s’attend à une baisse des taux d’intérêt, les chiffres du jackpot de rente diminueront, de sorte que le jackpot annoncé ne semblera pas aussi énorme.

Johnston a déclaré que les baisses attendues des taux d’intérêt n’étaient pas un facteur dans les changements à venir.

La plus grande motivation était de différencier Mega Millions du Powerball et d’attirer des clients qui pourraient désormais renoncer aux deux jeux, a déclaré Johnston.

Plus que doubler le prix des billets est un grand pas en avant, mais Johnston a déclaré que les recherches montrent que les gens se sentent à l’aise de dépenser au moins 5 $ lorsqu’ils achètent des billets à gratter ou des chances aux jeux de tirage, comme Mega Millions. Il s’agit de la deuxième augmentation de prix depuis la création du jeu en 2002.

« Vous payez 5 dollars pour votre Starbucks », a noté Johnston.

Les responsables de la loterie annonceront plus de détails sur les changements dans les mois à venir, a-t-il déclaré.