Les tickets de bus payés par la ville de New York aident les migrants à se rapprocher du passage à niveau de Roxham Road

Les demandeurs d’asile peuvent se rendre de New York vers des parties de l’État proches de la frontière américaine avec le Canada – et tenter plus tard de traverser à Roxham Road – avec un billet de bus payé par les autorités américaines.

Le bureau du maire Eric Adams dit qu’il ne finance pas les billets pour Roxham Road et n’aide pas les gens à traverser la frontière canado-américaine. Mais les gens qui veulent se rendre à Plattsburgh, NY, – qui est près de la frontière canadienne – peuvent le faire en bus.

“Notre objectif est d’aider les demandeurs d’asile qui souhaitent déménager”, a déclaré à Radio-Canada Kate Smart, porte-parole de la ville de New York.

Depuis plusieurs mois, la ville de New York fait face à une “crise sans précédent”, a-t-elle déclaré.

Les centres d’aide aux migrants récemment ouverts à New York sont débordés. Chaque semaine, plusieurs États républicains envoient des centaines de personnes dans le nord-est après leur arrivée du Mexique.

Le maire a pris la décision “d’aider [these people] atteindre leur destination finale, même si ce n’est pas New York », a déclaré Smart.

“Beaucoup de gens qui sont arrivés ici en bus ne voulaient pas ou ne prévoyaient pas d’aller à New York, ou ne voulaient pas rester ici à long terme.”

Les organismes communautaires “ont également aidé à émettre des billets pour ceux qui veulent aller ailleurs”, dit-elle.

La ville dit qu’elle apportera une aide financière à ceux qui essaient de se rendre ailleurs. Pour beaucoup, c’est quelque part la frontière canadienne.

Billets pour Plattsburgh

Le terminus de Plattsburgh est à environ 30 minutes de la frontière. Les chauffeurs de taxi sont prêts à conduire les migrants le reste du chemin.

“Nous ne traitons pas Plattsburgh différemment de toute autre ville”, a déclaré l’équipe d’Adams. Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient au courant que des migrants faisaient ensuite leur chemin vers le Canada, celle-ci n’a pas répondu à Radio-Canada.

Pourtant, un journal américain, le New York Post, s’est rendu à Plattsburgh et a rencontré des migrants dont le billet de transport était payé par les autorités américaines.

Roxham Road a connu un trafic record – l’année dernière, plus de 39 000 personnes ont emprunté la route pour entrer au Canada.

L’accord sur les tiers pays sûrs complique l’entrée

L’Entente sur les tiers pays sûrs, signée en 2002 entre le Canada et les États-Unis, signifie que les migrants doivent déposer leur demande d’asile dans le premier des deux pays où ils entrent et ne peuvent pas essayer une deuxième fois à un passage frontalier officiel.

Mais l’accord ne réglemente pas les points d’entrée irréguliers, tels que Roxham Road. Une fois au Canada, les gens ont le droit de demander le statut de réfugié.

Cette échappatoire fait l’objet de discussions entre les autorités canadiennes et américaines depuis plusieurs années. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau dit vouloir moderniser la législation, mais les discussions tardent.

La ministre de l’Immigration du Québec, Christine Fréchette, appelle Ottawa à agir rapidement : « Il y a urgence.

La question de New York payant les billets d’autobus vers le nord “démontre l’importance de résoudre le problème de Roxham Road et de cet accord”, a déclaré Fréchette aux journalistes.

“Nous attendons la conclusion de ces négociations pour que l’accord s’applique à toute la frontière.”

Québec investit dans les groupes communautaires

En décembre, près de 4 700 personnes sont entrées au Canada par Roxham Road.

Selon Radio-Canada, le débit n’a pas ralenti malgré le climat froid et difficile. La hausse devrait se poursuivre cette année. Les journées avec plus de 200 personnes arrivant à Roxham Road sont de plus en plus fréquentes, selon des sources policières.

De plus en plus de personnes de pays étrangers tentent de démarrer une nouvelle vie au Québec. Selon la province, 60 000 demandeurs d’asile sont entrés au Québec en 2022, soit environ deux fois plus qu’avant la pandémie.

Les groupes communautaires qui travaillent avec les migrants ont demandé au gouvernement de les aider car les ressources pour accueillir les nouveaux arrivants sont épuisées.

La ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, a déclaré que le gouvernement avait entendu l’appel à l’aide et qu’il investirait 3,5 millions de dollars en fonds d’urgence pour aider.

L’argent ira à 12 organismes à Montréal, Laval, Montérégie et Québec, des régions qui reçoivent un plus grand afflux d’immigrants et de nouveaux arrivants, a déclaré Fréchette.

Les groupes communautaires utiliseront l’argent pour aider à trouver un logement, des vêtements et de la nourriture. Fréchette dit que plus vite les nouveaux arrivants pourront s’installer, mieux ce sera pour tout le monde.

Claude Pinard, président de Centraide Montréal, affirme que l’argent arrive au bon moment, même si le nombre est moins impressionnant une fois distribué à chaque organisme.

“Vous me demandez environ 3,5, est-ce suffisant. Ce n’est probablement pas suffisant mais c’est un très bon début pour offrir un bon accueil aux personnes qui essaient de se construire une nouvelle vie”, a-t-il déclaré.