Les Ticats sont l’une des nombreuses équipes de la LCF qui auront un partant différent en 2023

Bo Levi Mitchell domine le paysage changeant des quarts-arrières de la LCF cette saison.

Le quart-arrière vétéran entame sa neuvième saison en tant que partant de la ligue, mais d’abord avec Hamilton. Les Tiger-Cats ont signé un contrat de trois ans avec Mitchell peu de temps après avoir acquis ses droits des Stampeders de Calgary, l’équipe avec laquelle il était le partant depuis 2014.

Hamilton sera l’une des sept équipes de la LCF à avoir un partant différent cette saison. Seuls le Rouge et Noir d’Ottawa (Jeremiah Masoli) et les Blue Bombers de Winnipeg (Zach Collaros) devraient débuter avec le même quart partant pour une deuxième année consécutive.

Mais Collaros pourrait être le seul alors que Masoli continue de se remettre d’une blessure au genou qui l’a écarté pendant la majeure partie de l’année dernière. Si Masoli ne s’adapte pas, les Rouge et Noir se tourneront probablement vers le vétéran Nick Arbuckle lorsqu’ils ouvriront leur saison le 10 juin contre Montréal.

Mitchell a affiché une fiche de 90-25-2 en saison régulière avec les Stampeders (dont 6-3 l’an dernier), les menant à quatre participations à la Coupe Grey (en remportant deux). À deux reprises, le Texan de 33 ans a été nommé joueur par excellence de la LCF.

Hamilton a fait tapis avec Mitchell après une saison 2022 décevante au cours de laquelle les Ticats (8-10) ont terminé troisièmes de la division Est lors de la première année de Dane Evans en tant que quart-arrière n ° 1.

Evans a été le partant d’Hamilton lors des Coupes Grey 2019 et 21, mais a remporté six des 14 matchs de la saison régulière l’an dernier tout en menant la LCF pour les interceptions (16), les échappés (huit) et les échappés perdus (sept). Evans a été libéré pendant la saison morte et a signé avec les Lions de la Colombie-Britannique.

Les Ticats n’ont pas remporté de titre de la Coupe Grey depuis 1999, la plus longue sécheresse de championnat de la LCF. Pour la deuxième fois en trois ans, Hamilton accueillera le match pour le titre de la LCF, qui aura lieu le 19 novembre au Tim Hortons Field.

Voici un aperçu des huit autres partants de la LCF :

division ouest

Lions de la Colombie-Britannique – Le vétéran Vernon Adams Jr. ouvre sous le centre après avoir remporté quatre des six départs l’an dernier après avoir été acquis de Montréal lorsque le titulaire Nathan Rourke a été blessé. Rourke est revenu dans l’alignement mais cette saison morte a signé avec les Jaguars de Jacksonville de la NFL. Adams, 30 ans, a complété 118 passes sur 180 (65,6%) pour 1 504 verges avec six touchés et une interception tout en se précipitant pour 129 verges en 14 courses (moyenne de 9,2 verges). Il connaîtra également l’attaque du coordinateur offensif Jordan Maksymic. L’ajout d’Evans donne aux Lions un solide coup de poing de quart-arrière 1-2.

Stampeders de Calgary — Jake Maier entame sa première saison complète en tant que partant, mais son jeu l’an dernier a incité les Stampeders à signer le Californien de six pieds et 227 livres pour une prolongation de contrat et finalement à céder les droits de Mitchell à Hamilton. Maier a affiché un pourcentage d’achèvement élevé de 74,7 l’an dernier avec deux fois plus de touchés (14) et d’interceptions (sept). Plus important encore, il a remporté six des neuf départs en saison régulière alors que Calgary a accordé 17 sacs dans la LCF et s’est également vanté de la meilleure attaque au sol de la ligue (135,3 verges par match) et du meilleur attaquant (Ka’Deem Carey, 1 080 verges).

Elks d’Edmonton – L’Américain Taylor Cornelius devrait entamer sa première saison complète en tant que partant après avoir signé une prolongation de deux ans à la fin de l’année dernière. Cornelius, six pieds cinq pouces et 230 livres, a complété 205 passes sur 357 l’an dernier (57,4 pour cent) avec 11 touchés et neuf interceptions, mais a été le meilleur quart-arrière de la LCF avec 502 verges et sept touchés en 71 courses (7,1 -moyenne du chantier). L’ajout du receveur Eugene Lewis (71 attrapés, 1 303 verges, 10 touchés la saison dernière avec Montréal) donne à Cornelius un receveur de gros jeu et devrait stimuler l’attaque des Elks qui a atteint en moyenne 19,2 points offensifs par match.

Roughriders de la Saskatchewan – Le vétéran américain Trevor Harris remplace Cody Fajardo comme partant, Fajardo ayant déménagé à Montréal, l’équipe pour laquelle Harris a joué l’an dernier. La Saskatchewan devient la cinquième équipe de la LCF pour Harris, 36 ans, qui a complété 71,6 % de ses passes pour 4 157 verges la saison dernière. Harris de six pieds trois pouces et 212 livres a commencé sa carrière au Canada avec Toronto en 2012 et a également joué pour Ottawa et Edmonton. La protection de Harris sera cruciale pour les Riders, qui ont cédé 77 sacs, un sommet dans la LCF, l’an dernier.

Blue Bombers de Winnipeg — Collaros a mené les Bombers à trois participations consécutives à la Coupe Grey, remportant les deux premières, et a été nommé joueur par excellence de la LCF au cours des deux dernières années. Collaros a complété 70% de ses passes la saison dernière pour 4 183 verges avec 37 touchés et seulement 13 interceptions. Le retour du receveur all-star Kenny Lawler en 2023 donne à Collaros une autre menace de passe de bonne foi pour accompagner le deuxième étudiant Dalton Schoen (70 attrapés, 1 441 verges, 16 touchés) et les vétérans Nic Demski (10 prises de touché) et Rasheed Bailey (neuf touchés). prises).

Division Est

Argonauts de Toronto — Les Argos défendront leur titre de la Coupe Grey avec l’Américain Chad Kelly comme partant. Il remplace le vétéran McLeod Bethel-Thompson (Nouvelle-Orléans, USFL). C’est la première fois depuis la dernière saison de Kelly à Ole Miss (2016) que le neveu de l’ancienne star des Buffalo Bills, Jim Kelly, sera le quart-arrière n ° 1. Kelly a été un contributeur clé à la victoire de la Coupe Grey de Toronto contre Winnipeg, remplaçant un Bethel-Thompson blessé (pouce) au quatrième quart et complétant quatre passes sur six pour 43 verges. Mais c’est sa course de 20 verges en deuxième et 15e qui a mis en place la course de touché de cinq verges d’AJ Ouellette qui a donné au club une avance de 24-23.

Rouge et Noir d’Ottawa — Masoli, 34 ans, entame sa deuxième saison avec les Rouge et Noir, qui ont signé le vétéran quart-arrière pour une prolongation de contrat hors saison jusqu’à la saison 2024. L’optimisme était au rendez-vous dans la capitale canadienne lorsque Masoli, cinq pieds 10 pouces et 215 livres, a rejoint la franchise en 2022 en tant qu’agent libre. Mais il a disputé quatre matchs de saison régulière avant de subir une blessure au genou qui a mis fin à la saison lors d’une défaite contre les Roughriders de la Saskatchewan. Arbuckle, 29 ans, entame sa cinquième saison dans la LCF, ayant également passé du temps avec Calgary, Toronto et Edmonton. Il a disputé 12 matchs l’an dernier avec Ottawa.

Alouettes de Montréal — Fajardo se joint aux Alouettes après trois saisons en Saskatchewan. Après avoir fait des apparitions consécutives en finale de la division Ouest (2019, 2021), les Riders ont raté les séries éliminatoires de la LCF en 2022 avec une fiche de 6-12. Fajardo de six pieds deux pouces et 223 livres a joué la majeure partie de l’année avec une blessure au genou avant d’être mis au banc en faveur du jeune Mason Fine. Fajardo retrouve l’entraîneur-chef montréalais Jason Maas, son coordonnateur offensif à Regina. Un William Stanback en bonne santé aiderait certainement, mais la perte de Lewis est importante.

Dan Ralph, La Presse Canadienne

CFLSports