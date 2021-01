Dans cette première phase de vote, deux candidats à la plus haute fonction gouvernementale de président seront présélectionnés, dont 90 députés. Le deuxième et dernier tour de scrutin aura lieu en avril.

«Cela envoie un signal clair à Pékin que le Tibet est occupé, mais que les Tibétains en exil sont libres. Et si nous avons une chance, nous préférons la démocratie », a déclaré Lobsang Sangay, qui terminera bientôt son deuxième et dernier mandat de chef politique tibétain. « Quoi que vous fassiez, la fierté des Tibétains, le sens des Tibétains, c’est d’être démocratique et de pratiquer la démocratie. »