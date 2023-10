Les Thunderbirds remportent le balayage de la première saison, contre les Raiders | Actualités, Sports, Emplois

NICOLLET — Gibbon-Fairfax-Winthrop a obtenu son premier balayage de la saison avec une victoire de 25-17, 25-18, 25-18 contre Nicollet lundi soir lors d’un match de volleyball hors conférence au lycée Nicollet.

Marti Jacobson et Trinity Stearns ont chacun réussi huit attaques décisives dans le match pour GFW (6-9), Stearns obtenant quatre blocs et Jacobson trois blocs. Jenna Schweiss a réalisé 15 récupérations, trois blocs et deux as pour les Thunderbirds, et Katelyn Beranek a récolté huit passes décisives.

L’entraîneur-chef de GFW, Ima Mages, a déclaré que l’équipe était agressive au filet avec ses attaques décisives et ses blocages, ce qui a conduit à son succès.

« Notre objectif aujourd’hui était d’être plus cohérent et d’avoir un état d’esprit de volonté de gagner », » dirent les mages. « Cela a demandé tous les efforts. Certains de nos jeux les plus forts sont ceux où nous pouvons éliminer nos adversaires au filet parce que nous pouvons mettre en place un bloc solide. Cela inclut la fermeture de notre bloc, la communication et la rapidité sur le net.

Leah Bode a mené les Raiders avec sept attaques décisives et cinq récupérations, tandis que Savannah Klockziem a réussi cinq attaques décisives. Mia Lambrecht a réalisé 13 passes décisives et quatre as pour Nicollet.

GFW a remporté haut la main le premier set 25-17, mais le deuxième set a commencé serré, les équipes étant à égalité dès le début à 11-11. GFW a pris une avance de 19-16 avant de se lancer dans une séquence de 6-2, capitalisée avec un service as de Taylor Schafer, pour remporter le set 2.

GFW a pris rapidement les devants dans le set 3, progressant 9-4 pour forcer un temps mort. Nicollet a réalisé une séquence rapide de 3-0, soulignée par un as de Bode qui a réduit l’avance à 9-7, mais GFW a répondu en enchaînant sa propre série de 4-0 pour remonter 13-7. Nicollet a riposté et a égalisé le match à 16 sur un as de Kamryn Truebenbach, et les équipes ont échangé deux points avant que GFW ne scelle le set avec une course de 7-0 et deux attaques décisives de Stearns et une d’Ali Burns.

Mages a déclaré que le match de mardi à Lester Prairie serait un bon test des capacités de l’équipe en jeu de section.

« C’est déjà un match important » » dirent les mages. « Nous devons jouer de manière cohérente, non seulement en première ligne, mais aussi en dernière ligne. Nous devons être capables de lire et d’agir rapidement à tout moment. Nous devons constamment être intelligents au premier rang. Nous devons être agressifs, mais nous devons être capables de mettre le ballon en jeu. »

Nicollet (1-12) se rendra à Madelia mardi pour un match de la Valley Conference.







