Les ‘threads’ Twitter Rival de Meta, soutenus par Instagram, sortent le 7/6

Au milieu de changements agressifs sur Twitter, Instagram et Meta ont lancé une application rivale « Threads » avec des commentaires positifs des utilisateurs.

Pendant des années, les gens ont demandé comment l’application Twitter était gratuite et Elon Musk a rapidement décidé de capitaliser sur ceux qui paieraient. Twitter a offert la coche bleue auparavant exclusive à ceux qui étaient prêts à payer. Le deuxième changement le plus important apporté au programme de vérification s’est produit le week-end dernier lorsque les utilisateurs gratuits ont été limités à 600 tweets. Les utilisateurs payants étaient également limités à 6 000 tweets, ce qui laissait un mauvais goût dans la bouche de tout le monde.

Il y a des mois, des rumeurs ont commencé à faire surface selon lesquelles Meta et Instagram préparaient une application rivale, tout comme Twitter, peu de temps après la prise de contrôle d’Elon. Une fois qu’Elon a annoncé que Twitter limiterait les tweets, il a annoncé Instagram lancerait Fils aujourd’hui. Meta a lancé son nouveau rival Twitter tôt sur Internet hier après-midi.

L’application a atteint 10 millions d’inscriptions en seulement sept heures, secouant la table pour Twitter comme jamais auparavant. L’application ressemble presque à une copie conforme de Twitter.

Cela suffira-t-il à mettre Twitter dans la boue pour de bon ? Seul le temps nous le dira, mais Twitter a encore la possibilité de se racheter auprès de ses utilisateurs actuels. Après une décennie de souvenirs pour la plupart, il va être difficile de rompre avec l’application pour oiseaux autrefois bien-aimée. Elon doit réaliser des bénéfices avec Twitter tout en gardant les utilisateurs heureux, ce qui est possible. Il semblerait que Twitter menace de poursuivre Mark Zuckerberg et Meta en affirmant qu’ils ont volé des secrets IP et embauché ses anciens employés pour sa nouvelle application. Il semble que la bataille des applications ne fait que commencer.