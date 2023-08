Les threads de Meta se déploient enfin sur le Web

Threads, la nouvelle application de réseautage social de Meta, a fait sensation lors de son lancement en juillet, pour voir sa croissance rapide estomper. Mais maintenant, Threads est de retour dans l’actualité alors que l’entreprise le déploie sur le Web.

Il devrait être largement disponible dans les prochains jours, mais tous les utilisateurs de Threads ne peuvent pas encore voir la nouvelle version Web. Vous pouvez encore voir le page d’accueil principalement noire vous encourageant à télécharger les applications mobiles.

Pour annoncer la mise à jour, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg partagé une photo sur Threads sous-titré, « Images réelles de moi en train de construire Threads pour le Web. Déploiement au cours des prochains jours. » La société a également écrit sur les nouvelles dans un article de blog partagé mardi.

« La nouvelle expérience de connexion pour le Web vous permet de publier un fil, d’afficher votre flux et d’interagir avec les fils d’autres personnes », indique le message. « Nous travaillons dur pour amener cette expérience à parité avec le mobile et ajouterons plus de fonctionnalités à la version Web dans les semaines à venir. »

Ce n’est pas la seule mise à jour que Threads a reçue récemment. Les republications ont été ajoutées au fil d’actualités et un onglet Reposts a été ajouté aux profils des utilisateurs, affichant en un seul endroit tous les fils de discussion qu’ils ont republiés. Et la plate-forme a précédemment introduit un onglet Vos goûts, indiquant les publications que les utilisateurs ont aimées. Les changements contribuent à rendre la plate-forme similaire à Twitter, qui a été rebaptisée X.

Comme nous l’avons souligné précédemment, il existe une raison intéressante pour laquelle les utilisateurs peuvent ne pas vouloir s’inscrire à Threads. Si vous décidez un jour de supprimer définitivement votre compte Threads, vous devez supprimer le compte Instagram que vous avez utilisé pour vous inscrire à Threads. Threads et Instagram sont tous deux des plates-formes Meta, et Threads a été créé par l’équipe Instagram.

Vous pouvez également consulter le guide CNET sur Threads, ainsi que des informations sur la façon de filtrer votre flux pour afficher uniquement les publications des personnes que vous suivez.