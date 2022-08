Les Thompson Okanagan Commercial Building Awards sont de retour

Le mois prochain, 32 bâtiments seront en compétition pour les grands honneurs lors du 11e événement annuel, présenté par Freedom Capital, qui se tiendra le jeudi 15 septembre à l’hôtel Coast Capri. Black Press est le sponsor média de l’événement.

« Nous sommes ravis d’aider à célébrer et à promouvoir les meilleurs projets et promoteurs immobiliers commerciaux de la région cette année », déclare John MacDonald, éditeur du Business Examiner News Group, qui coordonne l’événement depuis sa création. « Tous nos événements ont été des célébrations réussies du meilleur des meilleurs bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et générateurs de revenus dans la région de Thompson Okanagan, et nous nous attendons à une salle comble pour ceux-ci.

Les projets admissibles ont été achevés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022 et sont situés à Kamloops, Salmon Arm, Vernon, Lumby, Lake Country, Kelowna, West Kelowna, Peachland, Summerland, Penticton, Oliver et Osoyoos, ainsi que les districts régionaux de Thompson Nicola, Columbia Shuswap, North Okanagan, Central Okanagan et South Okanagan-Similkameen.

Les commanditaires de l’événement comprennent : Financial Dream Solutions (SunLife), Green Sheet Construction Data, Pushor Mitchell LLP, RE/MAX Commercial, Westeck Windows and Doors, William Wright Commercial, Hero Security, Horizon Contracting Group.

La date limite de nomination était le 31 juillet. Un groupe de juges indépendants issus d’entreprises et d’organisations liées à l’immobilier évaluera les candidatures avant l’événement.

Les finalistes sont :

Kamloops– The Hive, SRD K9s of BC, The Lightwell, Aadmi Commercial/Retail, Canadian Flight Centre Aircraft Hangar, Children’s Circle Daycare Centre.

Bras de saumon — Retour à la garderie Nature, Uptown Village.

Sicamous — Toilettes du parc de la plage de Sicamous.

Vernon — Édifice professionnel Siwoski, agrandissement de l’école élémentaire BX, bureau du groupe Chapman, CMHA – agrandissement de Vernon Albert Place.

Lomby — Rénovation de l’aréna Pat Duke Memorial.

Pays des lacs — Collège Hank Grenda.

Kelowna — Cawston, Creek Side Terraces, Dilworth Mountain Childcare Centre, 996 Crowley Avenue, Adams Court, Matrix Business Centre, Hyatt Place – Beverly Project, UBC Okanagan Nechako Commons, Rutland Pet Hospital, Sutherland Building, Adams Road Gas Station.

Kelowna-Ouest — Centro, le poste d’éclosion, le parc d’affaires de Kyle Road.

Penticton — Rail Brewing Company abandonnée.

Olivier — Siège mondial de Velocity AP.

Osoyoos — Musée d’Osoyoos.

Les catégories de prix comprennent :

Le logement abordable

Communautaire Institutionnel

Hospitalité

Industriel

Plusieurs familles

Bureau

Rénovation

Détail

Tourisme

Prix ​​​​de la sécurité

Vignoble

Il y aura également un prix du choix des juges pour la meilleure entrée globale.

Les précédents gagnants du choix des juges de l’événement incluent : Kelowna Yacht Club, le bâtiment des services de police de Kelowna, 50th Parallel Estate Winery à Lake Country et Okanagan College Trades Building de Vernon.

Les billets pour les prix coûtent 140 $ plus la TPS, et les organisateurs s’attendent à ce qu’ils se vendent rapidement.

Pour plus d’informations concernant le parrainage et l’événement, contactez John MacDonald au 1-866-768-2684 ou par courriel à : john@businessexaminer.ca.

