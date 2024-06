Les thermes romains de renommée mondiale pourraient aider les scientifiques à relever le défi de la résistance aux antibiotiques

Les thermes romains figurent régulièrement parmi les attractions touristiques les plus populaires du Royaume-Uni. Crédit : Conseil de Bath et du nord-est du Somerset



Les bains romains, mondialement connus, abritent un large éventail de micro-organismes qui pourraient jouer un rôle essentiel dans la lutte mondiale contre la résistance aux antimicrobiens, suggère une nouvelle étude.

La recherche, publiée dans la revue Le microbeest le d’abord à fournir un examen détaillé des communautés bactériennes et archéennes trouvées dans les eaux de l’attraction touristique populaire de la ville de Bath (Royaume-Uni).

Les scientifiques ont collecté des échantillons d’eau, de sédiments et de biofilms à différents endroits du complexe des thermes romains, notamment à la Source du Roi (où les eaux atteignent environ 45°C) et au Grand Bain, où les températures sont plus proches de 30°C.

Les échantillons ont ensuite été analysés à l’aide d’une technologie de séquençage de pointe et des techniques de culture traditionnelles ont été utilisées pour isoler les bactéries dotées d’une activité antibiotique.

Environ 300 types distincts de bactéries ont été isolés sur le site des thermes romains, parmi lesquels les principaux groupes candidats, Actinobacteria et Myxococcota, connus pour la production d’antibiotiques, différents exemples étant plus importants en fonction des variations de température de l’eau.

D’autres tests ont montré que 15 de ces isolats, y compris des exemples de protéobactéries et de Firmicutes, présentaient différents niveaux d’inhibition contre les agents pathogènes humains, notamment E. coli, Staphylococcus aureus et Shigella flexneri.

La recherche intervient à un moment où le besoin de nouvelles sources d’antibiotiques atteint des niveaux sans précédent, la résistance des bactéries aux médicaments actuellement utilisés étant estimée être responsable de plus de 1,25 million de décès dans le monde chaque année.

Dans leur étude, les scientifiques affirment que des recherches supplémentaires importantes sont nécessaires avant que les micro-organismes trouvés dans les thermes romains puissent être utilisés dans la lutte contre les maladies et les infections à l’échelle mondiale.

Cependant, ils ajoutent que cette première étude a montré qu’il existe un potentiel évident d’exploration plus approfondie de nouveaux produits naturels contenus dans ses sources chaudes à cette fin.

La recherche a été réalisée par des étudiants et des universitaires de l’École des sciences biomédicales et de l’École des sciences biologiques et marines de l’Université de Plymouth, en étroite collaboration avec le personnel des bains romains.

Le Dr Lee Hutt, maître de conférences en sciences biomédicales à l’Université de Plymouth, est l’auteur principal de l’étude. Il a déclaré : « Il s’agit d’une recherche vraiment importante et très passionnante. La résistance aux antimicrobiens est reconnue comme l’une des menaces les plus importantes pour la santé mondiale, et la recherche de nouveaux produits naturels antimicrobiens s’accélère.

« Cette étude a pour la première fois démontré certains des micro-organismes présents dans les thermes romains, les révélant ainsi comme une source potentielle de découverte de nouveaux antimicrobiens. Il n’y a pas une petite ironie dans le fait que les eaux des thermes romains ont longtemps été considérées pour leur propriétés médicinales et maintenant, grâce aux progrès de la science moderne, nous pourrions être sur le point de découvrir que les Romains et d’autres avaient raison. »

Les thermes romains accueillent les visiteurs depuis près de deux millénaires et, en 2023, plus d’un million de personnes ont visité ses sources chaudes et ses autres collections.

Zofia Matyjaszkiewicz, responsable des collections aux thermes romains et co-auteur de la nouvelle étude, a ajouté : « Les gens visitent les sources de Bath depuis des milliers d’années, y vénérant, s’y baignant et buvant au fil des siècles.

« Même à l’époque victorienne, le centre de traitement thermal de Bath utilisait les eaux de source naturelles pour leurs propriétés curatives perçues dans toutes sortes de douches, de bains et de traitements. C’est vraiment passionnant de voir des recherches scientifiques de pointe comme celle-ci se dérouler ici, sur un site avec tant d’histoires à raconter. »

La recherche est maintenant élargie grâce à un doctorat. bourse d’études, qui représentera la première étude approfondie d’une source thermale britannique axée sur la découverte d’antimicrobiens.

Prévu pour débuter en octobre 2024, le projet appliquera diverses techniques pour tester l’activité antimicrobienne des micro-organismes trouvés dans les thermes romains, en vue d’identifier ceux qui pourraient avoir un potentiel d’utilisation clinique future.

Plus d’information:

Enus Fina et al, L’analyse physicochimique et métagénomique d’échantillons des bains romains (Bath, Royaume-Uni) révèle une grande diversité bactérienne et archéenne et un potentiel de découverte d’antimicrobiens, Le microbe (2024). DOI : 10.1016/j.microb.2024.100075

