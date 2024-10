Les thérapies longues contre le COVID sont prêtes à démarrer à Western

Une longue COVID peut avoir des conséquences très diverses, mais elle est le plus souvent associée à un brouillard cérébral, à des difficultés respiratoires et à une fatigue débilitante.

« La longue COVID a vraiment mystifié de nombreux médecins et scientifiques », selon le Dr Douglas Fraser. Fraser est chercheur à la Schulich School of Medicine and Dentistry de l’Université Western, basée à London, en Ontario.

L’année dernière, Fraser et son équipe de recherche, travaillant dans les laboratoires de l’Institut de recherche du campus Victoria du London Health Sciences Centre, ont identifié des protéines communes dans le sang des patients atteints de COVID longue.

Cela a maintenant donné lieu à deux autres axes de recherche. La première consistera à identifier ce qui rend certaines personnes plus sensibles au long COVID. L’autre sera un essai clinique impliquant 1 200 patients pour identifier un médicament réutilisé qui pourrait être utilisé pour traiter le COVID long.

« Nous sommes maintenant financés pour réaliser un essai contrôlé aléatoire à l’échelle mondiale avec des médicaments réutilisés pour le traitement du long COVID », a déclaré Fraser à CTV News.

« Nous avons lancé le processus. Nous avons commencé à concevoir cette étude et nous espérons être réellement sur des sites à travers le monde au début de 2025. »

Fraser a souligné que l’identification d’un médicament pouvant être réutilisé affectera la rapidité et la rentabilité des traitements.

« Parce que nous regardons également les pays du tiers-monde, les pays à faible revenu », a-t-il déclaré.

« Nous voulons trouver des thérapies faciles à utiliser, disponibles et abordables. »

Les équipes médicales de Londres ont été parmi les premières à identifier un cas de COVID-19 au Canada, et les chercheurs de la ville ont été parmi les premiers à identifier un long COVID.

Fraser a été à l’avant-garde de cette longue recherche sur le COVID depuis que le virus SRAS-CoV-2 a atterri à nos portes il y a plus de quatre ans.

« Les premiers patients atteints du COVID-19 sont apparus à London, en Ontario, en mars 2020 », a déclaré Fraser.

« Nous voyons encore des patients qui ont été touchés très tôt et qui souffrent désormais d’une longue COVID. Il s’agit donc d’un syndrome post-viral, qui peut durer des années. »

Les projets sont financés par l’Initiative Schmidt pour le Long COVID (SILC).

SILC a été lancé par Eric et Wendy Schmidt. Eric Schmidt a été PDG de Google pendant plus d’une décennie. Les Schmidt soutiennent la longue recherche sur la COVID menée par l’Université Western depuis ses débuts.