Les thérapies hormonales à base d’œstrogènes ont des effets favorables à long terme sur le risque de maladie cardiaque

Des études récentes montrent que les femmes peuvent ressentir des symptômes gênants liés à la ménopause, comme des bouffées de chaleur, pendant plus longtemps que prévu. Par conséquent, de plus en plus de recherches se concentrent sur les effets à long terme de l’hormonothérapie. Une nouvelle étude suggère que certaines hormonothérapies à base d’œstrogènes ont des effets favorables à long terme sur le risque de maladie cardiaque. Les résultats de l’étude seront présentés lors de la réunion annuelle 2024 de la Menopause Society à Chicago du 10 au 14 septembre.

L’hormonothérapie fait l’objet d’un débat intense depuis plus de 20 ans, depuis que les résultats de l’Initiative pour la santé des femmes (WHI) ont été rendus publics. Bien que l’hormonothérapie se soit avérée être le traitement le plus efficace pour gérer certains des symptômes les plus courants de la ménopause, comme les bouffées de chaleur, certaines femmes s’inquiètent encore des risques potentiels pour la santé, en particulier après une utilisation prolongée.

Une nouvelle étude basée sur des données de la WHI suggère que, en ce qui concerne la santé cardiaque, l’utilisation prolongée de certaines thérapies hormonales pourrait en fait être bénéfique. L’étude a spécifiquement évalué les femmes qui prenaient des œstrogènes conjugués équins (CEE) seuls – le traitement à base d’œstrogènes oraux le plus couramment prescrit – et des CEE plus de l’acétate de médroxyprogestérone (MPA).

Français Les CEE seuls et les CEE plus MPA se sont révélés avoir une influence favorable sur tous les biomarqueurs cardiovasculaires, à l’exception des triglycérides. En particulier, par rapport au placebo, le HDL-C (parfois appelé bon cholestérol) a augmenté de 13 % et 7 % chez les participants randomisés pour les CEE seuls et CEE plus MPA, respectivement. La réduction du LDL-C (parfois appelé mauvais cholestérol) était d’environ 11 % pour les deux types de thérapie. La résistance à l’insuline (HOMA-IR) a diminué de 14 % et 8 % pour les CEE seuls et CEE plus MPA, respectivement. La lipoprotéine (a), parfois appelée le tueur silencieux du cœur, a diminué de 15 % et 20 % pour les CEE seuls et CEE plus MPA, respectivement.

Bien que nous ayons observé quelques effets plus favorables avec les CEE, les deux thérapies ont eu de bons résultats en ce qui concerne leur impact sur les biomarqueurs, à l’exception des triglycérides. Les recherches futures devraient évaluer si d’autres formulations de progestatifs pourraient être moins susceptibles d’atténuer l’effet à long terme des œstrogènes sur le cholestérol.

Dr Matthew Nudy, auteur principal, Penn State Hershey Medical Center

Des résultats plus détaillés seront discutés lors de la réunion annuelle 2024 de la Menopause Society dans le cadre de la présentation intitulée « L’effet à long terme de l’hormonothérapie sur les biomarqueurs cardiovasculaires dans le cadre de la Women’s Health Initiative ».

« Pendant de nombreuses années, les femmes et les professionnels de la santé ont évité l’hormonothérapie par crainte des effets indésirables potentiels sur la santé », explique le Dr Stephanie Faubion, directrice médicale de la Menopause Society. « Des études comme celle-ci sont précieuses pour aider les femmes à se sentir plus confiantes quant à leur décision d’utiliser l’hormonothérapie pour gérer les symptômes gênants de la ménopause, en particulier les bouffées de chaleur. »

