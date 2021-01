«Maintenant, cela ressemble à un travail pour moi», mime Courtney Tracy, thérapeute doctorale agréée, sur une piste Eminem à travers le rouge à lèvres cramoisi, répondant à la question qu’elle a posée, en texte noir et blanc, à ses 1,4 million d’abonnés TikTok: : Anxiété, dépendance, traumatisme infantile, sautes d’humeur, limite, dépression. » Le clip a été vu près de 400000 fois au cours des trois semaines depuis qu’elle l’a publié sur son compte @ the.truth.doctor, une quantité de trafic assez standard pour ses réflexions saturées de culture pop sur des sujets allant de l’anxiété traumatique aux signes émotionnels. abuser de. Bienvenue à la thérapie TikTok, où un flux constant de professionnels de la santé mentale tente de rencontrer une génération de jeunes anxieux là où ils se trouvent sur les réseaux sociaux. Finis les analystes à la voix douce perchés à côté de boîtes de mouchoirs et d’un canapé. Ces psy ont frappé un milly rock tout en énumérant les signes de limites malsaines, démontrez une technique de soulagement de l’anxiété à un rap de Saweetie tendance et remuez leurs hanches tout en expliquant les symptômes de dissociation. Ils dansent à travers les poteaux, propulsés par le mystérieux algorithme curatorial qui guide les 100 millions d’utilisateurs américains actifs mensuels de l’application vidéo. Limitées à 60 secondes, ces vidéos ont tendance à offrir un contexte ou à être élaborées, offrant plutôt des réponses faciles à digérer aux grandes questions: « Qu’est-ce que le traumatisme intergénérationnel?« »Quels sont les moyens sains d’exprimer la rage? » Le contenu de la santé mentale a prospéré sur l’application pendant un an où «tout le monde était très déprimé», a déclaré Micheline Maalouf, thérapeute agréé à Orlando qui compte 1 million d’abonnés sous le nom d’utilisateur @mashmushe. Et alors que les thérapeutes ont gagné en popularité sur Instagram et YouTube dans le passé, TikTok offre un sentiment d’intimité plus immédiat. «Les gens affichent en pyjama», dit-elle. «C’est une connexion différente.» Shani Tran, conseillère clinique agréée à Minneapolis, a créé son compte @theshaniproject en janvier 2020 pour publier des vidéos d’elle-même en train de danser. Au début, elle avait une petite suite – 18 likes pour un post de son chatoyant dans sa cuisine, 800 vues pour glisser sur le sol dans un blazer sur une chanson de Chris Brown. Puis elle a commencé à publier des articles sur la thérapie. Tran rendait visite à sa belle-famille dans le Wisconsin, aidant ses filles de 3 et 6 ans à s’habiller, alors que son téléphone n’arrêtait pas de sonner. Une vidéo qu’elle avait faite sur ce que c’est que d’avoir un thérapeute noir était devenue virale. «Pouvez-vous être mon thérapeute?» commentateurs ont demandé. « Faites-vous des sessions virtuelles? » « Les notifications n’arrêtaient pas d’arriver », a déclaré Tran. « Je me souviens m’être sentie un peu dépassée. »

Alors qu’un afflux de followers peut être déroutant pour les thérapeutes qui cherchent simplement à se défouler un peu en ligne, certains y voient une opportunité d’élargir leur clientèle. Marquis Norton, un conseiller professionnel agréé à Hampton Roads, en Virginie, publie des publications sous le compte TikTok @drnortontherapy. (Sa biographie se lit comme suit: «PDG de la thérapie».) Il a commencé son compte en février, après qu’un ami qui est infirmier praticien psychiatrique ait également commencé à publier sur TikTok. L’été, Norton comptait 100 000 abonnés. «C’est à ce moment-là que j’ai dit que j’étais un créateur de contenu maintenant», a-t-il déclaré. «Je suis un influenceur.» Il a depuis embauché une équipe de deux stagiaires pour l’aider à gérer ses comptes de médias sociaux, qu’il considère comme du marketing pour son cabinet privé. Comme d’autres thérapeutes interrogés pour cet article, la demande a augmenté pour ses services depuis qu’il a commencé à devenir viral. Il vient juste de recommencer à prendre de nouveaux patients, après avoir travaillé avec d’autres conseillers pour aborder l’ensemble de sa pratique ambulatoire et sa longue liste d’attente. La frontière entre le créateur de contenu et le professionnel sous licence s’estompe souvent dans l’écosystème frénétique de TikTok. Pour les thérapeutes en particulier, souvent considérés comme des intellectuels stoïques et agrippés au bloc-notes, montrer les aspects sociaux de leur personnalité peut ressembler à une rébellion. Les thérapeutes sont formés «principalement pour être une ardoise vierge», a déclaré le Dr Tracy. «On nous dit de ne pas parler de nous, d’agir comme si nous n’avions pas de passé.» Cette distinction, dit-elle, peut être un obstacle à la guérison. La Dre Tracy publie ouvertement ses expériences avec la maladie mentale et les traumatismes; elle a dit qu’elle avait entendu dire par plus de 150 adolescents présentant des symptômes comme les siens qu’ils ne pensaient pas pouvoir devenir eux-mêmes thérapeutes avant de voir ses vidéos. Faire une distinction entre l’éducation des jeunes sur la santé mentale et l’offre de conseils thérapeutiques peut être difficile. Un groupe d’environ 40 thérapeutes TikTok a rejoint un groupe Facebook pour discuter des défis et s’offrir des conseils dans des espaces sûrs. Ils échangent d’innombrables SMS et organisent des réunions Zoom mensuelles où ils discutent des dilemmes éthiques liés à la création de contenu – comment parler du suicide ou répondre aux commentaires du public – et des tendances qu’ils ont constatées dans leurs propres pratiques. «Ce qui est préoccupant, je pense pour tout le monde, c’est une simplification excessive», a déclaré Lisa Henderson, conseillère professionnelle agréée et ancienne présidente de la région sud de l’American Counseling Association. Elle craint que sur TikTok, où les vidéos sont nécessairement courtes, les traitements de santé mentale puissent être présentés comme des solutions rapides et faciles, plutôt que comme «un long travail acharné». « Cela peut être trompeur », a-t-elle dit, « plus que intentionnellement nuisible. » Les thérapeutes doivent veiller à inciter les patients à ne pas s’autodiagnostiquer, a déclaré le Dr Tracy. Les conseils qu’elle propose en ligne sont éducatifs, a-t-elle souligné, et non diagnostiques. «Nous voulons qu’ils absorbent l’information et décident ensuite s’ils ont besoin de parler à un professionnel, plutôt que de penser qu’il s’agit de véritables conseils thérapeutiques», a-t-elle déclaré.