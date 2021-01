Au cours des quatre dernières années, la plupart des entreprises américaines ont tenté d’éviter l’apparence de partisanerie tout en se distançant de la rhétorique incendiaire de l’ancien président Donald J.Trump et de ses partisans, marchant sur la corde raide pour satisfaire les clients et les employés. Ce fut une histoire différente pour MyPillow. Mike Lindell, fondateur et directeur général de la société, est resté l’un des plus fervents partisans de M. Trump. Son colportage soutenu de théories du complot démystifiées sur la fraude électorale l’a exclu de Twitter lundi soir. Avec des détaillants comme Kohl’s et d’autres grandes entreprises coupant leurs liens avec le fabricant privé, M. Lindell a réussi à rendre ses oreillers partisans. «Cela va à mon argent, vous savez où va mon argent», a déclaré M. Lindell dans une interview ce mois-ci avec une chaîne en ligne pro-Trump appelée Right Side Broadcasting Network, offrant un code de réduction aux téléspectateurs à utiliser sur le site Web de MyPillow. Les allégations sans fondement de M. Lindell de fraude électorale ont provoqué une réaction violente contre MyPillow ces dernières semaines, plusieurs détaillants ayant décidé de cesser de vendre ses produits, un exemple de la façon dont sa personnalité domine la perception publique de son entreprise.

M. Lindell, un ancien accro au crack et au jeu, a fondé la société après que l’idée de MyPillow lui soit venue dans un rêve en 2004, selon ses mémoires. Il est maintenant un chrétien pieux et attribue à Dieu l’aide à son rétablissement. MyPillow est basé à Chaska, Minnesota, et M. Lindell a déclaré dans une interview cette semaine qu’elle employait près de 2 500 personnes. Ses produits – il en porte plus de 100 – ont été largement distribués dans les chaînes nationales, et le visage de M. Lindell est en évidence dans les infopublicités et les boîtes portant ses oreillers brevetés. Deux anciens employés de MyPillow, qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils craignaient des représailles, ont déclaré qu’on leur avait demandé d’afficher plusieurs découpes en carton de l’exécutif dans les magasins et de diffuser ses infopublicités. La politique est devenue une plus grande partie de l’identité de M. Lindell et MyPillow au cours de la dernière décennie, à la suite du succès de ses infopublicités, qui ont été diffusées pour la première fois en 2011 et ont ensuite été un succès sur Fox News, selon les mémoires et les entretiens avec d’anciens employés.

La société a déclaré devant les tribunaux qu’elle dépensait en moyenne 5 millions de dollars par mois en publicité. Alors que M. Lindell a déclaré avoir fait de la publicité dans le New York Times et sur CNN, une grande partie de ses dépenses a été avec Fox News – 59% des dépenses totales de télévision de l’entreprise l’année dernière, selon les données de MediaRadar – qui a amélioré son profil avec le ancien président, un spectateur passionné du réseau. «La politique ne nuit pas à votre entreprise», a-t-il déclaré dans l’interview de cette semaine. «Je n’ai aliéné personne, sauf pour les robots et les trolls et les emplois à succès des médias.»

M. Lindell a déclaré que les revenus de MyPillow en 2019 dépassaient 300 millions de dollars. MyPillow vend via son site Web et est porté par des géants de la vente au détail comme Walmart, Amazon et Costco. La société est très soudée et son leadership est plutôt conservateur, M. Lindell employant de nombreux membres de sa propre famille et même une sœur de l'ancien vice-président Mike Pence, selon Aaron Morgan, un planificateur des achats chez MyPillow entre septembre 2019 et mars dernier. «La plupart des entreprises disent de ne pas parler de politique», a déclaré M. Morgan, soulignant que M. Lindell était agréable. «Mais beaucoup de gens là-bas ont parlé de politique. Les gens là-bas se sont évidemment penchés vers les croyances de Mike parce qu'ils étaient tous de la famille. Il n'était pas rare de voir des chapeaux MAGA sur les bureaux. M. Morgan a partagé des photos de cartes à jouer que M. Lindell a offertes aux employés l'année dernière, qui utilisaient une carte de roi pour afficher M. Trump comme mandataire de Julius Caesar, Hillary Clinton dans une combinaison de prison orange sur une carte de reine et la présidente Nancy Pelosi et le sénateur Chuck Schumer comme farceurs. M. Lindell, dont la ressemblance figurait également dans le jeu, a déclaré que les cartes lui avaient été remises en cadeau et conservées dans son bureau et que les employés pouvaient les emporter s'ils le souhaitaient.

Verizon enquête toujours sur la cause d’une panne Internet généralisée sur la côte Est. La politique de M. Lindell est entrée dans son entreprise par d’autres moyens. Le 6 janvier, jour de l’émeute au Capitole, le site Web de MyPillow acceptait un code de réduction «FightForTrump» qu’un animateur de radio conservateur avait promu dans son émission. M. Lindell, qui a retweeté le code de réduction ce jour-là, a affirmé sans preuve que les employés de Twitter avaient eu accès à son compte et ont retweeté le message en son nom. «Nous avons examiné les violations des règles et les activités de mise en application qui en découlent et n’avons trouvé aucune preuve à l’appui des allégations de M. Lindell», a déclaré un représentant de Twitter.

La violence à Washington a déclenché une campagne sur les réseaux sociaux contre MyPillow et M. Lindell, menée par le groupe Sleeping Giants, créé en 2016 pour empêcher les entreprises de faire de la publicité sur Breitbart News. La pression a incité des détaillants comme Bed Bath & Beyond, Kohl’s, HEB, Today’s Shopping Choice au Canada et Wayfair à abandonner les produits MyPillow, selon M. Lindell, qui a déclaré sans fournir de preuves que la manifestation était dirigée par des «robots et trolls».