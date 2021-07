Les théories du complot persistent 25 ans plus tard

Le 17 juillet 1996, un Boeing 747 explose en vol au large de Long Island. Le vol de New York à Rome avec une escale à Paris s’est brisé et est tombé dans l’océan en contrebas. Les 230 personnes à bord du vol 800 de Trans World Airlines ont péri.

Dès que l’épave a plongé dans l’océan Atlantique, des questions se sont posées. Les théories du complot ont pris forme.

Vingt-cinq ans plus tard, les questions et les complots perdurent.

À la suite d’une enquête de 40 millions de dollars sur quatre ans – la plus longue de l’histoire du National Transportation Safety Board – les responsables du conseil ont conclu qu’une panne électrique avait enflammé des vapeurs de carburant dans un réservoir presque vide dans le ventre du jet.

Les théories selon lesquelles le vol 800 aurait pu être détruit par une bombe, un missile ou un météore ont néanmoins persisté.

Vol TWA 800 :Les restes à mettre au rebut, 25 ans après l’explosion, ont tué 230 passagers et membres d’équipage

Pas plus tard qu’en juillet 2014, les responsables du NTSB ont dû répondre publiquement aux demandes de reconsidération de ses conclusions dans le cadre de l’enquête sur le crash de 1996. Les pétitionnaires d’un groupe de haut niveau appelé The TWA 800 Project ont affirmé qu’une « détonation ou une explosion à grande vitesse » avait causé l’accident. Un examen du NTSB a déterminé que la réclamation ne jetait pas un doute suffisant sur une enquête initiale erronée.

Le jour de l’accident, des témoins ont déclaré avoir vu une traînée de lumière près de l’avion et une ou plusieurs explosions près de l’avion. La spéculation a fleuri sur le fait que l’accident avait été déclenché par une fusée, un missile ou une fusée à déclenchement de proximité.

Le lendemain du crash, la possibilité qu’un engin explosif ait été tiré vers l’avion ou placé à l’intérieur avant le décollage s’est imposée. Le Federal Bureau of Investigation a examiné les liens terroristes potentiels et a ouvert une enquête criminelle.

230 personnes ont péri lors de l’explosion du vol TWA 800. 25 ans plus tard, les blessures sont « toujours à vif ».

Des complots sont nés

À l’époque, les craintes de terrorisme intérieur étaient élevées. La nation était toujours en train de traiter l’attentat à la bombe contre le World Trade Center de 1993, l’explosion d’Oklahoma City en 1995 et le procès de Ramzi Yousef pour complot visant à détruire des avions de ligne à destination des États-Unis. Dix jours après le crash, un attentat à la bombe a secoué les Jeux olympiques d’Atlanta.

Les responsables du NTSB ont rapidement déclaré que les premières preuves entourant le crash du vol 800 ne faisaient pas état d’un engin explosif extérieur. Pourtant, les spéculations émanant de témoignages oculaires se sont propagées dans les salons de discussion sur le World Wide Web en plein essor.

Shane Miller, professeur à l’Université Saint John’s du Minnesota qui a étudié les théories du complot entourant l’accident, a déclaré que les conspirateurs du vol 800 utilisaient le Web de manière innovante.

« C’était vraiment le premier complot de l’ère d’Internet », a déclaré Miller. « Il a été le premier à être repris et largement diffusé en ligne. »

Michael Barkun, professeur émérite de sciences politiques à la Maxwell School de l’Université de Syracuse, a déclaré que les forums Internet et les plateformes de médias sociaux ont servi de médias de masse sans gardiens. Ils permettent aux idées non conventionnelles de se généraliser rapidement.

« Maintenant, toute personne ayant une idée, aussi bizarre soit-elle, a un moyen de la présenter potentiellement à un public assez large », a-t-il déclaré. « Cela a érodé ce qui était autrefois une frontière ferme entre la marge et le grand public. »

Les accidents qui ont changé l’aviation :Contrôle des incendies en vol et plus

Ted Goertzel, professeur émérite de sociologie à l’Université Rutgers, a déclaré qu’Internet avait changé la donne pour la consommation et l’évolution de la théorie du complot. La manière dont les théories germent restent néanmoins relativement classiques.

Les théories du complot émergent régulièrement de spéculations vaines face à des explications plus probables, a déclaré Goertzel. Ils sont souvent acceptés et diffusés par ceux « qui obtiennent de faibles résultats en termes de confiance interpersonnelle et d’agrément général », a-t-il ajouté.

« Quelqu’un dit : « Je me demande si X est arrivé » », a déclaré Goertzel. « Quelqu’un d’autre dit : « J’ai entendu X » et ça se propage. »

Au fur et à mesure que la théorie selon laquelle des fonctionnaires fédéraux couvraient une attaque terroriste pour contrecarrer la panique se répandait, elle a évolué et s’est finalement divisée, a déclaré Miller. Les deux camps se sont mis d’accord sur une dissimulation gouvernementale. Cependant, le groupe divergent a blâmé le tir ami.

Une première version publiée en ligne affirmait que l’accident résultait d’une attaque visant à tuer l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger, qui n’était en fait pas à bord. Un autre a affirmé que le tir ami avait été conçu pour tuer d’anciens soldats de l’État de l’Arkansas, autrefois affectés aux services de sécurité du président Bill Clinton.

Celui qui a décollé était un article publié en août 1996 sur America Online affirmant que l’avion avait été « abattu par un navire lance-missiles de la marine américaine ». L’information provenait de Richard Russell, un ancien pilote de United Airlines de 66 ans et représentant de la sécurité de l’Air Line Pilots Association.

Il a ensuite été avancé par Pierre Salinger. Autrefois attaché de presse de John F. Kennedy, Salinger a déformé le poste comme un document qu’il a obtenu par quelqu’un du renseignement français et qui provenait d’un agent des services secrets avec des contacts de la marine américaine avant qu’un journaliste de CNN ne souligne les similitudes.

Des partisans de haut niveau peuvent aider à plaider en faveur d’une théorie du complot, même si leur réputation s’est bâtie dans d’autres domaines d’expertise, a déclaré Miller. Dans ce cas, Russell a déclaré qu’un ami de longue date avait déclaré qu’il disposait d’images radar montrant un missile se dirigeant vers l’avion juste avant l’accident.

Le message de Russell était destiné à un cercle restreint d’experts en aviation, mais a été divulgué en ligne. Cela a fini par être un sujet de discussion lors d’un point de presse du NTSB le 16 septembre à Long Island après que les médias ont commencé à enquêter.

Facile à blâmer le gouvernement

Les gouvernements sont des cibles communes pour les théories du complot, selon Goertzel. Ils offrent à quelqu’un de tangible à blâmer pour des événements malheureux, sont souvent détestés et donnent rarement des réponses immédiates, complètes ou définitives. Même lorsque les représentants du gouvernement répondent par des démentis catégoriques, la méfiance est courante.

« Un dispositif rhétorique courant des théoriciens du complot (…) consiste à avancer des spéculations puis à critiquer les autorités pour ne pas les avoir définitivement réfutées », a déclaré Goertzel. « Ils s’appuient également sur une affirmation intrinsèquement invraisemblable d’une dissimulation par des agences gouvernementales qui n’ont pas vraiment un très bon bilan en matière de dissimulation. »

Russell a donné suite à sa demande avec une bande radar qui, selon lui, équivalait à la preuve d’une frappe de roquette. Encore une fois, Salinger a fait progresser la demande. En fin de compte, les responsables du NTSB ont déterminé que la preuve présumée était un signal « fantôme » produit par un autre avion à réaction.

L’investissement personnel impliqué dans l’acceptation ou la progression des théories du complot peut les rendre difficiles à rejeter, a déclaré Barkun. Les preuves corroborantes sont agréables mais pas nécessaires. De plus, les preuves contraires peuvent facilement être rejetées comme une autre étape dans la dissimulation du complot présumé.

« La théorie du complot devient alors un système fermé », a déclaré Barkun. « Il n’y a aucun moyen de le réfuter. »

Enquête sur le vol 800 de la TWA

Au cours de l’enquête de quatre ans du NTSB, les responsables fédéraux ont obtenu des certifications signées des chaînes de commandement militaires américaines exécutant des actifs dans la zone de crash, des exercices d’entraînement et des armements capables d’atteindre l’avion. Ils ont également reconstitué essentiellement 95% de l’avion sur une période de 30 mois.

Les preuves présumées d’une frappe de missile se sont taries. Les analystes de la CIA ont déterminé que la photo de Linda Kabot d’un missile en vol avait été prise dans la direction opposée et montrait un avion volant dans la direction opposée. Une autre photo qui semblait montrer un objet près de l’avion montrait des débris sur la surface du film, ont déclaré des responsables du FBI.

La sellerie étrangement tachée de l’avion mise en lumière par le pilote en chef du 747 de TWA, Robert Terrell Stacey, s’est également avérée avoir une origine moins que salace. Une fois soumis à un examen microscopique et chimique, les enquêteurs fédéraux ont découvert que le résidu squameux rouge provenait de l’adhésif de contact utilisé pour coller le rembourrage à sa base en mousse, et non du carburant de fusée.

Les responsables du NTSB ont déclaré que toute spéculation interne sur les théories des bombes et des missiles s’était tarie en quelques mois. Michael Marx, un ancien métallurgiste du NTSB, a déclaré que le personnel du FBI avait indûment poussé les théories du sabotage, même après qu’un rapport de l’ATF de janvier 1997 ait identifié la cause comme une défaillance mécanique.

« À l’automne 1996, en examinant toutes les preuves matérielles et en ne voyant aucune preuve de dommages causés par une bombe ou un missile, il est devenu déraisonnable de continuer à défendre cette théorie », a-t-il déclaré lors d’une audience au Congrès en mai 1999.

Pourtant, le doute persistait. Henry Hughes, un enquêteur principal sur les accidents du NTSB, faisait partie du groupe qui, en 2013, a demandé sans succès au NTSB de réenquêter sur l’accident.

Au cours de l’enquête, les responsables du FBI ont exigé un contrôle total sur les photographies et ont inventorié, traité et analysé de manière incohérente les composants de l’avion, ont déclaré des responsables du NTSB. Pendant ce temps, l’évaluation du NTSB a ignoré les preuves d’une frappe de missile, telles que les données radar, les déclarations de témoins et les trous dans le fuselage, selon Hughes.

Demandez au capitaine :Le mystère inutile de l’EgyptAir 804

Le pointage du doigt et les différentes interprétations des données entre les responsables des agences fédérales ont ajouté à l’incertitude, a déclaré Miller. Combiné à des reportages simultanés sur de véritables expériences gouvernementales et d’autres véritables complots, le ton avait été donné, a-t-il ajouté.

« Ils ont vraiment créé l’impression que personne n’avait la moindre idée de ce qui s’était passé », a déclaré Miller.

Qu’est-il réellement arrivé au vol TWA 800 ?

En fin de compte, les responsables du NTSB ont prouvé qu’un court-circuit électrique aurait pu déclencher des vapeurs inflammables piégées dans un réservoir de carburant presque vide et ont conclu que c’était la cause probable de la disparition du vol 800.

La découverte a conduit à des règlements exigeant un système qui pompe du gaz inerte dans les réservoirs de carburant lorsqu’ils se vident. Ils ont également incité le constructeur d’avions, Boeing, à remplacer le vieux câblage fragile sur d’autres 747 et à repenser leurs packs de climatisation.

Pourtant, les enquêteurs semblaient avoir du mal à trouver une réponse définitive aux traces de témoins légers prétendument voir près de l’avion, a déclaré Miller. Tant qu’il y aura une ambiguïté autour de l’accident, les théories du complot subsisteront, a déclaré Barkun.

D’autres causes potentielles introduites à la fin des années 1990 persistent avec la revendication de tirs amis plus de deux décennies plus tard. L’un d’eux a prétendu que l’avion avait peut-être été heurté par des fragments d’un météore qui s’était brisé en entrant dans l’atmosphère terrestre. Un autre, du professeur de Harvard Elaine Scarry, a affirmé que les interférences électromagnétiques d’un avion de la marine américaine à proximité avaient déclenché l’explosion.

Les gens ont un désir inné d’expliquer le mal et le malheur, a déclaré Barkun. Ils ont également une aversion pour l’idée que le monde est aléatoire – même si cela signifie qu’une force maléfique crée l’ordre, a-t-il ajouté.

« Les théories du complot ne meurent jamais », a déclaré Barkun. « Il n’y a aucun moyen de vraiment les tester. »

Suivez le journaliste David Zimmer sur Twitter : @dzimmernews

Enquêtes :Les écoles de massage à travers les États-Unis sont soupçonnées de liens avec la prostitution et de vente de faux diplômes. Beaucoup restent ouverts.

En profondeur :Comment le FBI a joué un rôle dans la capture de la princesse Latifa de Dubaï