Les théories du complot électoral poussent Tina Peters à se présenter dans le Colorado

GRAND JUNCTION, Colorado – À peine six semaines avant l’élection présidentielle de 2020 – jour de match pour les bureaucrates du dépouillement des votes – Tina Peters était si fière de son opération au bureau du greffier du comté de Mesa qu’elle a invité une équipe de tournage pour la montrer. Il n’y a aucune chance d’accident ici, se vantait-elle.

“Les Russes ne peuvent pas pirater et commencer à voter pour quelqu’un”, a-t-elle déclaré, alors que quelques-uns dans le bureau riaient.

En mai 2021, c’était Mme Peters, et non les Russes, qui avait aidé à concevoir une violation audacieuse des machines à voter, selon un acte d’accusation l’accusant de sept crimes. Mme Peters s’est arrangée pour copier un logiciel électoral sensible à partir de machines à voter du comté dans le but de prouver que l’élection présidentielle de 2020 a été truquée, selon les archives judiciaires. Les procureurs ont déclaré qu’elle avait commis un vol d’identité et une usurpation d’identité criminelle, et avait violé les devoirs de son bureau dans le processus. Mme Peters a plaidé non coupable.