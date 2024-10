Les théories du complot électoral ont alimenté la tendance au décompte manuel des votes, mais cela est risqué et lent.

CHICAGO– Quatre années de Donald Trump fausses allégations à propos d’élections volées en 2020 ont éveillé des soupçons croissants à l’égard de machines à voter parmi théoriciens du complot. Une de leurs solutions est de remplacer les tabulatrices qui comptent chaque vote par des personnes qui le feront manuellement.

Des controverses sur la question ont éclaté périodiquement dans certaines régions du pays avant l’élection présidentielle de 2024, même si des recherches ont montré que comptage manuel est plus sujette aux erreurs, plus coûteuse et susceptible de retarder les résultats.

Les quelques comtés qui ont tenté cette tâche massive ont trouvé le processus plus long, plus coûteux et plus imprécis que prévu.

Dans le comté de Gillespie, au Texas, le décompte manuel des bulletins de vote pour les élections primaires républicaines de cette année s’est étalé jusqu’aux petites heures du matin, prenant près de 24 heures consécutives avec 200 personnes comptant les bulletins de vote. le Texas Tribune et VoteBeat ont rapporté. Le décompte manuel coûte aux contribuables environ le double des coûts salariaux de la primaire républicaine de 2020 et impliquait de fixer un série d’erreursont rapporté les informations à but non lucratif.

Dans le comté rural de Nye, au Nevada, où des volontaires se sont lancés en 2022 dans une décompte complet sans précédent Lors des votes de mi-mandat, les décomptes incohérents ont conduit à un recomptage après l’autre. Après le premier jour de dépouillement, le greffier du comté, Mark Kampf, estimé un écart de près de 25 % entre le comptage manuel et celui de la machine, ce qui est attribué à une erreur de comptage humaine. Le processus, extrêmement lent, a été interrompu par la Cour suprême de l’État, craignant que les résultats des votes anticipés ne soient divulgués publiquement.

Le comté de Shasta, un comté rural conservateur du nord de la Californie, a abandonné l’année dernière son projet de compter manuellement les bulletins de vote après l’adoption du plan. coût estimé 1,6 million de dollars et nécessiteront plus de 1 200 employés supplémentaires.

Toujours, certaines juridictions Continuez à appeler au comptage manuel.

Plus récemment, le Conseil électoral de l’État de Géorgie a voté pour exiger les agents électoraux doivent compter manuellement le nombre de bulletins de vote papier, mais pas les votes, une fois le vote terminé. Le dépouillement devrait être effectué par trois agents électoraux distincts jusqu’à ce que les trois décomptes soient identiques.

La nouvelle règle allait à l’encontre de l’avis du procureur général de l’État, du secrétaire d’État et d’une association de responsables électoraux du comté.

Les efforts visant à remplacer les machines à voter modernes par un comptage manuel plus laborieux et sujet aux erreurs reposent sur un ensemble de théories du complot à propos machines à voter qui ont été propagés par Trump et ses alliés. Certains républicains, inspirés par mensonges électoraux affirmant que la fraude généralisée a coûté la réélection de Trump en 2020ont fait pression pour que les bulletins de vote soient comptés à la main et pour interdire les tabulatrices électroniques utilisées pour numériser les bulletins de vote et enregistrer les votes, malgré aucune preuve d’une fraude généralisée ou des irrégularités majeures.

« Ce mouvement aurait pu mourir s’il n’avait été qu’un feu de paille après les élections de 2020 », a déclaré Charles Stewart, professeur de sciences politiques au Massachusetts Institute of Technology. Mais les théoriciens du complot comme négationniste des élections et fondateur de MyPillow Mike Lindell ont parcouru le pays pour travailler « à créer un mouvement social populaire autour de ce scepticisme », a déclaré Stewart.

Bien que ces théories du complot ne soient pas courantes à l’échelle nationale, elles ont trouvé une emprise obstinée dans certaines poches du pays, « principalement dans les régions les plus rouges des États les plus rouges », a déclaré Stewart.

Le dépouillement manuel des bulletins de vote menace de retarder les résultats de plusieurs jours, semaines, voire mois, selon la juridiction et le personnel. Selon des recherches, l’échange de machines avec des comptes manuels serait non seulement plus lent, mais augmenterait également les risques d’erreurs et de fraude.

Dans une étude du New Hampshire, les agents électoraux qui comptaient les bulletins à la main avaient un taux d’erreur de 8 %, contre un taux d’erreur de 0,5 % pour le dépouillement automatique.

« Les êtres humains sont vraiment mauvais pour les choses fastidieuses, et compter les bulletins de vote est l’une des choses les plus fastidieuses que nous puissions faire », a déclaré Stewart. « Les ordinateurs sont très doués pour les choses fastidieuses. Ils peuvent compter très rapidement et avec une grande précision.

Trump et d’autres républicains ont appelé à l’utilisation de bulletins de vote papier lors des élections de cette année. En fait, des bulletins de vote papier ou des enregistrements papier de chaque vote sont déjà produits dans presque tous les États.

Le Brennan Center de l’Université de New York estime que 98% de tous les votes à l’échelle nationale seront exprimés sur papier lors de l’élection présidentielle de cette année.

Les bulletins de vote papier sont également utilisés lors des audits de comptage manuel postélectoraux pour identifier toute irrégularité dans la numérisation et le dépouillement des bulletins de vote et pour garantir l’exactitude des résultats de la machine. Les responsables électoraux effectuent également des tests d’exactitude sur les machines avant chaque élection.

Susannah Goodman, directrice de la sécurité électorale chez Common Cause, a déclaré qu’informer les électeurs des contrôles déjà en place peut contribuer à réduire la peur et la méfiance au centre des appels au décompte manuel des bulletins de vote.

« Si vous montrez aux électeurs le processus et toutes les étapes qui sont prises pour garantir que le résultat soit correct – et pas seulement le dire, le montrer – ils gagnent en confiance », a-t-elle déclaré.

