Les théories de la peur et du complot s’enflamment au milieu des incendies de forêt au Canada

La saison actuelle des incendies de forêt au Canada est une preuve dévastatrice des effets du changement climatique, affirment les scientifiques, mais pour certains théoriciens du complot, les milliers de kilomètres carrés de sol brûlé ne suffisent pas à les convaincre.

Au lieu de cela, les lasers spatiaux, les incendiaires et les complots gouvernementaux visant à restreindre la circulation des personnes sont quelques-unes des causes des incendies, selon des cercles marginaux en ligne. Mais bien qu’elles soient marginales, ces théories sont largement diffusées et renforcées par les algorithmes des réseaux sociaux.

Les gens se tournent vers les théories du complot pour les aider à comprendre des catastrophes comme les récents incendies de forêt sur l’île hawaïenne de Maui, en Colombie-Britannique ou dans les Territoires du Nord-Ouest, a déclaré Eric Kennedy, professeur agrégé à l’école d’études administratives de l’Université York.

« Certaines théories du complot sur les incendies de forêt créent de simples méchants, ou de simples personnages maléfiques : ‘voici Bill Gates, voici le Forum économique mondial, voici un acteur particulièrement maléfique », a déclaré Kennedy, qui étudie la prise de décision en cas d’urgence. contextes, en particulier les incendies de forêt.

« Parfois, les histoires simples sont très attrayantes. Parfois, il s’agit de s’adapter à une vision du monde existante et de donner un sens aux choses dans ce paradigme. »

Kawser Ahmed, professeur adjoint de sciences politiques à l’Université de Winnipeg, a déclaré que presque toutes les théories du complot contiennent une étincelle de vérité, mais sont déformées pour attirer l’attention ou alimenter l’indignation.

Les incendies de forêt, dit-il, sont des événements spectaculaires – comme les attaques terroristes – qui attirent l’attention avant que tous les faits ne soient révélés, et dans l’incertitude qui en résulte, les théories du complot comblent les lacunes de l’information. Mais de telles théories nuisent à ceux qui fuient les incendies et à ceux qui luttent contre les incendies, a-t-il souligné.

Cliff Chapman, directeur des opérations du BC Wildfire Service, a déclaré que les théories du complot « m’ont vraiment frappé ainsi que, je pense, notre organisation d’une manière très importante ».

Il a déclaré aux journalistes que les pompiers, qui rentrent chez eux après 14 heures de travail épuisant, allumaient leur téléphone et voyaient des publications négatives sur les incendies et leur travail sur les réseaux sociaux.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de protéger ces maisons », a déclaré Chapman. « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour garantir que les gens puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible. Cela a donc un impact important sur notre personnel. »

Les théories du complot risquent également d’affecter les personnes victimes des incendies de forêt, comme celles forcées de quitter leur domicile, a déclaré Ahmed.

Ils sont vulnérables, stressés et souffrent parfois d’un manque de confiance dans les autorités. Il est donc facile de tomber dans le piège d’une théorie du complot, qui propose un méchant plus clairement défini, a-t-il déclaré.

« C’est ce qui m’inquiète vraiment », a-t-il déclaré. « Une fois rentrés chez eux, ils pourraient devenir encore plus hostiles aux institutions, aux gouvernements et à la police. »

Les scientifiques imputent au changement climatique la gravité de la saison des incendies de forêt au Canada. Une étude du groupe britannique World Weather Attribution publiée cette semaine indique que les émissions de gaz à effet de serre ont rendu les conditions météorologiques au Québec environ 50 pour cent plus propices aux incendies entre mai et juin.

Mais les théoriciens du complot minimisent ou nient le lien entre le changement climatique et les incendies de forêt, et invoquent les idées d’écoterrorisme, d’incendiaires et d’extrémistes environnementaux pour expliquer ce qui se passe, a déclaré Ahmed. « C’est plus facile de vendre. »

Ahmed a déclaré que les théories du complot existent depuis longtemps, mais qu’elles étaient plus faciles à contenir dans certaines zones ou communautés avant l’ère de la communication de masse.

« Mais aujourd’hui, la capacité d’un seul être humain à diffuser quelque chose qui n’a aucun fondement scientifique ou rationnel et qui est illogique est énorme. »

Les algorithmes des réseaux sociaux accélèrent la propagation des théories du complot, car dès que quelqu’un clique sur un lien, d’autres liens sur des sujets similaires apparaissent, créant une boucle de rétroaction qui renforce les fausses croyances, a-t-il déclaré.

« Cela vous mènera vers une trajectoire très définie. »

Des études ont montré que la désinformation qui retient le plus l’attention est effrayante, émotionnelle, morale ou idéologique et facile à traiter, a déclaré Timothy Caulfield, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit et politique de la santé à l’Université de l’Alberta. « La désinformation sur les incendies de forêt coche toutes ces cases. Ajoutez la peur et l’incertitude et vous obtenez un mélange parfait. »

Chris Russill, professeur agrégé à l’école de journalisme et de communication de l’Université Carleton, a déclaré que le journalisme est un moyen de corriger cette désinformation. La « pauvreté des informations locales », a-t-il déclaré, aggravée par la décision de Meta de bloquer le contenu des informations au Canada, contribue à la propagation d’étranges théories du complot sur les incendies de forêt.

« Cela a créé une condition dans laquelle ces informations peu fiables peuvent circuler de manière plus incontrôlée. »

Kennedy a déclaré que les théories du complot peuvent entraîner une diminution de la confiance entre les gens, ce qui pourrait réduire le respect des ordres d’évacuation.

Des solutions à « de nombreux niveaux différents » sont nécessaires pour étouffer les théories du complot, a-t-il déclaré. La chose la plus importante que les gens puissent faire est d’être « très prudents » lorsqu’ils trouvent des informations qui confirment leurs convictions, a-t-il déclaré. Au niveau institutionnel, a déclaré Kennedy, les agences de gestion des urgences doivent gagner la confiance du public et ne pas la tenir pour acquise.

Les personnes forcées de quitter leur domicile lors d’incendies de forêt ont parfois le sentiment que leurs besoins ne sont pas compris par les agences gouvernementales, qui ne mesurent peut-être pas pleinement à quel point une évacuation est perturbatrice, a-t-il déclaré.

« Les agences peuvent peut-être continuer à investir et faire un travail encore meilleur pour écouter ces préoccupations et y répondre de manière à renforcer la confiance », a-t-il déclaré.

« Cela ne se produit pas du jour au lendemain, ou simplement avec une publicité sur Facebook. Nous devons voir cela non pas comme un problème de simple vérification des faits, mais plutôt comme une question d’établissement de relations de confiance au sein de nos institutions et de nos organisations. »